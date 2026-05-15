Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng

Milan Makaric cõng Phi Hoàng ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số ảnh: Khả Hòa

Hiệp 1 bất ngờ của CLB Đà Nẵng trước CA TP.HCM

Vào lúc 18 giờ hôm nay 15.5, CLB CA TP.HCM và CLB Đà Nẵng đã cùng bước vào trận đấu sớm nhất của vòng 23, nơi cả 2 đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để phục vụ cho những mục tiêu riêng của mình.

Việc cùng có chiến thắng ở vòng đấu trước giúp cả 2 đội bóng đều có trạng thái tâm lý rất tốt, đặc biệt là đội khách cực kỳ nỗ lực để tìm đường sống trong cuộc đua trụ hạng, trong cuộc đua với PVF-CAND cho suất play-off.

Đà Nẵng giành 1 điểm quý hơn vàng trước CLB Công an TP.HCM

Tinh thần chiến đấu cao đó càng rực lửa hơn khi ngay ở phút thứ 6 tiền đạo Milan Makaric đã ghi bàn mở tỷ số, trước khi toàn đội Đà Nẵng cùng nhau giăng ra thế trận phòng ngự nhiều chiều chống trả lại những đường lên bóng mạnh mẽ của CLB CA TP.HCM.

Makrillos ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CA TP.HCM ảnh: Khả Hòa

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 45+1, khi nỗ lực cản phá trong khu vực cấm địa của tiền vệ Anh Tuấn đã để bóng chạm tay. Trên chấm 11 m, Lee Williams đã thực hiện cực kỳ chính xác để san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, CLB CA TP.HCM quyết tâm tìm thêm bàn thắng để giữ trọn 3 điểm ở lại sân Bình Dương, tiếp tục tràn lên phần sân của đội khách và tạo ra áp lực rất lớn về phía hàng thủ CLB Đà Nẵng được chỉ huy bởi đội trưởng Quế Ngọc Hải - người bước sang tuổi 33 vào đúng hôm nay, 15.5.

Từ một quả phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Makrillos đã bật rất cao đánh đầu để giúp CLB CA TP.HCM dẫn ngược 2-1 ở phút 68. Nhưng sau bàn thua này, CLB Đà Nẵng với tinh thần không có gì để mất đã chơi bùng nổ, có bàn gỡ 2-2 sau pha xoay người sút chéo góc rất căng của Nguyên Hoàng ở phút 76.

Quế Ngọc Hải trong sinh nhật thứ 33 đã giúp CLB Đà Nẵng có 1 điểm quý như vàng ảnh: Khả Hòa

Đến phút 90+2, Lê Nguyên Hoàng đã nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa tấm thẻ đỏ và rời sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ CLB CA TP.HCM. Nhưng trong những phút cuối Quế Ngọc Hải đã cùng các đồng đội bảo vệ thành công tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này đã giúp CLB Đà Nẵng quân bình điểm số với PVF-CAND (cùng có 17 điểm) nhưng tạm xếp trên nhờ thành tích đối đầu.

Trong khi đó CLB CA TP.HCM cũng có lý do để không hài lòng về một trận thắng đã vuột khỏi tay, khiến HLV Phùng Thanh Phương không thể có chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ khi thay HLV Lê Huỳnh Đức.