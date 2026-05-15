Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/05/2026 20:05 GMT+7

Trên sân Bình Dương, trận đấu sớm nhất vòng 23 V-League 2025 - 2026 đã chứng kiến CLB Đà Nẵng có màn lội ngược dòng để cầm hòa CLB CA TP.HCM.

Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng- Ảnh 1.

Milan Makaric cõng Phi Hoàng ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số

ảnh: Khả Hòa

Hiệp 1 bất ngờ của CLB Đà Nẵng trước CA TP.HCM

Vào lúc 18 giờ hôm nay 15.5, CLB CA TP.HCM và CLB Đà Nẵng đã cùng bước vào trận đấu sớm nhất của vòng 23, nơi cả 2 đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để phục vụ cho những mục tiêu riêng của mình.

Việc cùng có chiến thắng ở vòng đấu trước giúp cả 2 đội bóng đều có trạng thái tâm lý rất tốt, đặc biệt là đội khách cực kỳ nỗ lực để tìm đường sống trong cuộc đua trụ hạng, trong cuộc đua với PVF-CAND cho suất play-off.

Đà Nẵng giành 1 điểm quý hơn vàng trước CLB Công an TP.HCM

Tinh thần chiến đấu cao đó càng rực lửa hơn khi ngay ở phút thứ 6 tiền đạo Milan Makaric đã ghi bàn mở tỷ số, trước khi toàn đội Đà Nẵng cùng nhau giăng ra thế trận phòng ngự nhiều chiều chống trả lại những đường lên bóng mạnh mẽ của CLB CA TP.HCM.

Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng- Ảnh 2.

Makrillos ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB CA TP.HCM

ảnh: Khả Hòa

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 45+1, khi nỗ lực cản phá trong khu vực cấm địa  của tiền vệ Anh Tuấn đã để bóng chạm tay. Trên chấm 11 m, Lee Williams đã thực hiện cực kỳ chính xác để san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, CLB CA TP.HCM quyết tâm tìm thêm bàn thắng để giữ trọn 3 điểm ở lại sân Bình Dương, tiếp tục tràn lên phần sân của đội khách và tạo ra áp lực rất lớn về phía hàng thủ CLB Đà Nẵng được chỉ huy bởi đội trưởng Quế Ngọc Hải - người bước sang tuổi 33 vào đúng hôm nay, 15.5.

Từ một quả phạt góc, cầu thủ vào sân thay người Makrillos đã bật rất cao đánh đầu để giúp CLB CA TP.HCM dẫn ngược 2-1 ở phút 68. Nhưng sau bàn thua này, CLB Đà Nẵng với tinh thần không có gì để mất đã chơi bùng nổ, có bàn gỡ 2-2 sau pha xoay người sút chéo góc rất căng của Nguyên Hoàng ở phút 76.

Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng- Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải trong sinh nhật thứ 33 đã giúp CLB Đà Nẵng có 1 điểm quý như vàng

ảnh: Khả Hòa

Đến phút 90+2, Lê Nguyên Hoàng đã nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa tấm thẻ đỏ và rời sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ CLB CA TP.HCM. Nhưng trong những phút cuối Quế Ngọc Hải đã cùng các đồng đội bảo vệ thành công tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này đã giúp CLB Đà Nẵng quân bình điểm số với PVF-CAND (cùng có 17 điểm) nhưng tạm xếp trên nhờ thành tích đối đầu.

Trong khi đó CLB CA TP.HCM cũng có lý do để không hài lòng về một trận thắng đã vuột khỏi tay, khiến HLV Phùng Thanh Phương không thể có chiến thắng thứ 2 liên tiếp kể từ khi thay HLV Lê Huỳnh Đức.

Đà Nẵng ngược dòng hòa thót tim đội CA TP.HCM, tạm thoát khỏi vị trí chót bảng- Ảnh 4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ

HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ

HLV Park Hang-seo và bầu Đức đã trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội, khép lại trọn vẹn Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 - ngày hội bóng đá trẻ quốc tế quy mô nhất từng tổ chức tại Việt Nam.

U.17 Việt Nam qua lăng kính Văn Quyến và Đình Bắc

Mưa lời khen cho U.17 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

CLB Đà Nẵng Phùng Thanh Phương Quế Ngọc Hải Lê Đức Tuấn V-League Sân Bình Dương nGUYÊN hOÀNG
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận