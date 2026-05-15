Lịch thi đấu V-League cực hay hôm nay: Cuộc chiến sinh tồn, Đà Nẵng sẽ rớt hạng nếu thua đội CA TP.HCM?

CLB TP.HCM sẽ có chiến thắng thứ 2 liên tiếp? Ảnh: CLB TP.HCM

CLB CA TP.HCM săn tìm chiến thắng

Trước trận đấu CLB CA TP.HCM đang rất tự tin sau khi giành chiến thắng 3-1 trước SLNA để bảo đảm một vị trí trong tốp 5 sau vòng 22.

Trong khi đó CLB Đà Nẵng cũng rất hưng phấn sau khi đánh bại Becamex TP.HCM 2-0 trên sân Chi Lăng, giúp thắp sáng cơ hội trụ hạng.

Cuộc chiến trên sân Bình Dương 15.5 sẽ rất quyết liệt, giữa 2 đội bóng đều có động lực rất lớn để giành trọn 3 điểm, cho những mục tiêu của mình.

CLB TP.HCM tinh thần đang lên cao Ảnh: clb tp.hcm

Cũng nói thêm CLB CA TP.HCM càng quyết tâm sau nhận tin vui khi Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa vừa nhận quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội cống hiến cho các đội tuyển Việt Nam.

Và đặc biệt, đội trưởng Tiến Linh đã nổ súng trở lại, hứa hẹn sẽ là niềm cảm hứng trên hàng công CLB TP.HCM cho chặng đường sắp tới.

Nhưng đội khách cũng có động cơ mạnh mẽ, khi đây là một trong những cơ hội cuối cùng để bảo đảm sự sinh tồn.

Đây chắc chắn sẽ là trận đấu không khoan nhượng, giữa 2 đội bóng sẽ dốc hết sức cho những mục tiêu của mình.



