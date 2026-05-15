Mưa lời khen cho U.17 Việt Nam

C HIẾN TÍCH LỊCH SỬ

FIFA đăng bài chúc mừng đội bóng trẻ VN ngay sau chiến thắng trước UAE, đồng thời nhấn mạnh đây là lần đầu tiên bóng đá VN giành vé dự FIFA U.17 World Cup theo thể thức thi đấu chính thức. FIFA còn chỉ ra rằng U.17 VN là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đến với sân chơi tầm cỡ thế giới. Còn AFC đánh giá Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội đã thể hiện được bản lĩnh trong trận cầu kịch tính.

Trong khi đó, hãng tin CNN Indonesia đánh giá U.17 VN giành chiến thắng thuyết phục. Tờ Bola nhận định U.17 VN cho thấy bản lĩnh đáng nể trước các đối thủ Tây Á mạnh hơn về thể hình và tốc độ. Ngay cả truyền thông UAE cũng dành sự tôn trọng cho đội bóng trẻ VN. Tờ Al Ittihad viết: "Bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của U.17 VN khiến chúng ta bị loại đau đớn". Báo chí UAE đánh giá đội bóng của HLV Cristiano Roland chơi kỷ luật, giàu năng lượng và tận dụng cơ hội cực tốt.

Trên mạng xã hội Đông Nam Á, nhiều CĐV Indonesia, Malaysia đều đồng loạt chúc mừng U.17 VN. Tài khoản Sailom Sailom bình luận: "Các bạn quá xuất sắc". Còn tài khoản Aey Sualong viết: "Từ giờ phải theo dõi VN nhiều hơn". Cộng thêm tấm HCĐ mà U.23 VN vừa giành được ở U.23 châu Á 2026, có lẽ giờ đây cả châu Á bắt đầu nhìn bóng đá trẻ VN với con mắt khác.

D Ư LUẬN T HÁI L AN "DẬY SÓNG"

Các CĐV Thái Lan cũng chúc mừng U.17 VN nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Trên một trang mạng xã hội về thể thao có gần 800.000 người theo dõi, bài đăng về sự kiện U.17 VN giành vé dự World Cup đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn bình luận đều mang sắc thái tiếc nuối và thất vọng cho bóng đá Thái Lan. Tài khoản Chaiyan Yawinchan bình luận: "Cầu thủ trẻ VN rất kỷ luật, nghiêm túc và khát khao chiến thắng. Họ không chú trọng vẻ ngoài hay mạng xã hội, phải thừa nhận là rất giỏi". Đây cũng là quan điểm được nhiều CĐV Thái Lan đồng tình, khi cho rằng bóng đá trẻ VN đang đi đúng hướng nhờ chiến lược đào tạo bài bản, chú trọng tính chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu.

Trong khi đó, tài khoản Tonkla Nattaphong chua chát: "Họ là khách quen của World Cup rồi, còn chúng ta lại bị loại từ vòng đầu". Tài khoản khác tên Wacharaphol Sarakthong nhận xét: "Liên đoàn Bóng đá VN có tham vọng lớn hơn rất nhiều". Không ít CĐV Thái Lan thừa nhận vị thế bóng đá giữa 2 nước đang dần đảo chiều. Tài khoản Isabella Aramwat viết ngắn gọn nhưng đầy cay đắng: "Đội tuyển VN bỏ xa Thái Lan rồi".

Chia sẻ với PV Thanh Niên, một nhà báo thể thao Thái Lan gửi lời chúc mừng đến U.17 VN, đánh giá thầy trò HLV Cristiano Roland xứng đáng với thành tích này. Ông cũng đánh giá bóng đá Thái Lan ngày càng yếu kém trong công tác đào tạo trẻ, không tìm kiếm được các thế hệ kế cận để giúp cải thiện sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan.

Bên cạnh đó, điều khiến dư luận Thái Lan "đau" hơn cả là việc U.17 VN vượt qua bảng đấu cực khó với sự hiện diện của UAE, Hàn Quốc và Yemen để giành vé World Cup bằng thực lực. Tài khoản Thanapol Panla thừa nhận: "Xin chúc mừng VN. Họ ở bảng tử thần mà vẫn đi tiếp". Còn U.17 Thái Lan dù được chuẩn bị bài bản, chơi ở bảng dễ hơn với các đối thủ như Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Myanmar nhưng vẫn không giành nổi một chiến thắng nào.

Trong nhiều năm trước, Thái Lan từng được xem là hình mẫu bóng đá của Đông Nam Á. Nhưng lúc này, thành công vang dội của U.17 VN nói riêng và bóng đá VN nói chung đang mang lại nỗi buồn cho người hâm mộ Thái Lan.