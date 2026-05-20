Lựa chọn khó khăn của ông Kim Sang-sik

Giải thưởng của FIFA ASEAN Cup quá hấp dẫn

Ngày 26.10.2025, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thông báo về việc ra mắt giải đấu mới FIFA ASEAN Cup dành cho 11 đội tuyển Đông Nam Á bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur. Theo đó, giải đấu có thể được tổ chức trong lịch thi đấu quốc tế (FIFA Days) và dự kiến có sự tham gia của 14 đội bóng, chia thành 2 hạng đấu (Division). Hạng 1 gồm 8 đội, hạng 2 gồm 6 đội và đều được chia làm 2 bảng. Việc phân chia các hạng đấu sẽ dựa trên thứ hạng FIFA của các đội.

Đội tuyển VN sẽ phải căng mình thi đấu tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup ẢNH: MINH TÚ

Indonesia dự kiến đăng cai các trận đấu ở hạng 1, trong khi các trận đấu hạng 2 được cho sẽ diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc). Thể thức thi đấu sẽ không có vòng bán kết. Thay vào đó, hai đội nhất bảng ở mỗi hạng đấu sẽ gặp nhau trong trận chung kết, còn hai đội nhì bảng sẽ tranh hạng ba. Mỗi đội dự kiến thi đấu từ 2 - 4 trận và sẽ nhận 125.000 USD phí tham dự, kèm theo các khoản thưởng cho mỗi trận thắng và hòa. Đội vô địch có thể nhận 1 triệu USD, trong khi đội vô địch hạng 2 nhận 300.000 USD. Tổng quỹ tiền thưởng dự kiến khoảng 4 triệu USD.

Theo tờ Times of India, đội tuyển Ấn Độ, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó, LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đã xác nhận sẽ tham gia giải đấu. "AIFF đã chấp nhận lời mời của FIFA và ký thỏa thuận tham dự. Chúng tôi hiện đang chờ thêm chi tiết", Phó tổng thư ký AIFF Satyanarayan nói với Times of India hôm 7.5. Trong khi đó, đội Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi về thông tin trên.

Dựa trên thứ hạng thế giới hiện tại, hạng 1 của FIFA ASEAN Cup sẽ gồm 8 đội: Thái Lan (hạng 93 thế giới), Trung Quốc (94), VN (99), Indonesia (122), Philippines (135), Ấn Độ (136), Malaysia (138) và Singapore (147); hạng 2 gồm: Hồng Kông (155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (193) và Timor-Leste (200).

Bài toán khó cho ông Kim

Trước đó, ở khu vực Đông Nam Á đã có giải AFF Cup được tổ chức 2 năm một lần. Tuy nhiên, giải đấu này diễn ra ngoài FIFA Day và thường kéo dài khoảng 1 tháng nên các đội Đông Nam Á được cộng ít điểm. Tuy nhiên, với FIFA ASEAN Cup thì khác hoàn toàn do giải này diễn ra trong dịp FIFA Days. Nếu thắng trận, các đội được cộng điểm rất nhiều, còn nếu thua thì ngược lại.

Ngoài việc được cộng nhiều điểm FIFA, giá trị tiền thưởng rất cao cũng là động lực để thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cao hơn so với AFF Cup (đội tuyển VN từng nhận được 300.000 USD khi vô địch AFF Cup 2024). Thế nhưng khó cho ông Kim là thời gian giữa hai giải quá gần nhau. Nếu AFF Cup vẫn diễn ra theo lịch trình như cũ từ ngày 24.7 - 26.8 thì FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ 21.9 - 6.10. Như vậy khi kết thúc AFF Cup, thầy trò ông Kim chỉ có chưa đến 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo.

Rõ ràng nếu căng sức ở giải đấu đầu tiên với tư cách ĐKVĐ, đội tuyển VN cần phải trải qua ít nhất 6 trận để vào chung kết (4 trận vòng bảng và 2 trận bán kết lượt đi và về). Nếu vào chung kết, tổng số trận đội tuyển VN phải thi đấu là 8. Việc phải thi đấu 8 trận trong hơn 1 tháng rõ ràng quá khắc nghiệt với bất cứ một đội bóng nào. Đã vậy, chưa đầy 1 tháng sau, đội lại phải bước vào giải đấu được đánh giá khốc liệt hơn nữa khi dự kiến có sự góp mặt của các đội ngoài khu vực Đông Nam Á. Đây quả là bài toán nan giải đối với ông Kim khi đưa ra lựa chọn ưu tiên giải đấu nào cao nhất. Bởi nếu buông AFF Cup để tập trung toàn lực cho FIFA ASEAN Cup, đội VN khó tránh khỏi sự chỉ trích của người hâm mộ vốn chỉ muốn thắng tất cả, nhất là khi đang là ĐKVĐ giải đấu này. Còn nếu tập trung toàn lực cho AFF Cup để bảo vệ chức vô địch, liệu các tuyển thủ VN có đủ sức cày ải ở giải đấu cũng quan trọng không kém là FIFA ASEAN Cup?

Có thể thấy để chinh phục được 2 giải đấu này cùng lúc, ông Kim phải chuẩn bị cho mình một đội hình đủ dày, với nhiều cầu thủ chất lượng cùng chơi ở một vị trí ngay từ bây giờ.