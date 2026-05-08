Đội tuyển Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều, lời giải cho bài toán khó

Dồi dào nhân sự vị trí trung vệ

Theo nhiều nguồn tin, trong tháng 5 này trung vệ Việt kiều Pháp đang chơi cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) là Leygley Adou Minh sẽ có quốc tịch VN. Anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo CAHN tại V-League 2025 - 2026 ở trận gặp Hải Phòng thuộc vòng 21 diễn ra cuối tuần qua. Ngoài ra, anh còn có một bàn thắng tại AFC Champions League Two. Ở mùa giải năm ngoái, anh từng được bầu là cầu thủ Việt kiều xuất sắc nhất giải. Dù thể hình không quá lý tưởng đối với một trung vệ (1,78 m), nhưng bù lại anh có sức bật rất tốt cùng khả năng phán đoán tình huống chính xác, điều rất cần đối với một trung vệ. Chính vì vậy anh vẫn có thể giành chiến thắng trong những lần đấu tay đôi với các tiền đạo ngoại có thể hình tốt hơn hẳn. Rõ ràng việc Adou Minh có quốc tịch sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ, nơi ông đã sở hữu các trung vệ có thể hình và kỹ năng tốt như Việt Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng… Có thể thấy việc cạnh tranh một suất chính thức ở vị trí trung vệ sẽ cực kỳ gay cấn trong lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026 sắp tới. Dù gì thì đây cũng là tín hiệu vui đối với ông Kim, vì lực lượng cầu thủ chất lượng dành cho đội tuyển VN ngày càng dày, đủ sức đáp ứng cho những giải đấu dài ngày.

Dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng Adou Minh (trái) đã có bàn thắng ở V-League 2025 - 2026 ẢNH: MINH TÚ

Ngoài Adou Minh, cầu thủ Việt kiều Úc Ngô Đăng Khoa, đang chơi cho CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM), nhiều khả năng sẽ có quốc tịch VN vào tháng 8 tới. Anh hiện đã ghi 4 bàn thắng sau 8 trận cho CLB CA TP.HCM ở cả V-League và Cúp quốc gia. Trước khi gia nhập CLB CA TP.HCM, anh khoác áo CLB Perth Glory, thi đấu tại giải vô địch Úc (A-League) và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia nước này. Không có lợi thế thể hình (cao 1,65 m), nhưng bù lại Đăng Khoa có tốc độ, khả năng rê dắt và tư duy xử lý bóng hiện đại. Trước khi lên đội 1 Perth Glory, anh từng là nhân tố nổi bật tại giải NPL Tây Úc. Điểm lợi thế nhất của anh là còn rất trẻ (20 tuổi), nên sẽ có thể đóng góp sức lực và tài năng cho cả U.23 và đội tuyển VN ở nhiều đấu trường.

Giải bài toán quá tải

Có thể nói, chưa năm nào đội tuyển VN lại phải thi đấu nhiều giải liên tiếp như năm nay. Theo đó, sau khi khép lại chiến dịch AFF Cup vào cuối tháng 8, đội tuyển VN chỉ có chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 9. Đến tháng 1.2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại bước vào tranh tài tại VCK Asian Cup. Quỹ thời gian quá ngắn sẽ khiến việc hồi phục thể lực và chuẩn bị lực lượng trở thành bài toán cực khó đối với ông Kim. Đặc biệt, thời điểm đội tuyển tập trung chuẩn bị AFF Cup cũng là giai đoạn các cầu thủ vừa trải qua các trận đấu căng thẳng và quyết liệt ở V-League. Nếu không cẩn thận, nhiều tuyển thủ có thể bị quá tải và dính chấn thương bất ngờ.

Chưa hết, FIFA ASEAN Cup là giải đấu có hệ số điểm FIFA cao hơn, các đội tuyển khu vực chắc chắn sẽ tung lực lượng mạnh nhất. Mức độ cạnh tranh vì thế sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Vì thế thầy trò ông Kim khó tránh khỏi việc phải căng mình ở giải đấu này để không bị tụt hạng FIFA. Trong bối cảnh này, việc có thêm các cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch để mở rộng lực lượng là điều cần thiết và như một lời giải hợp lý. Việc có thêm Adou Minh ở hàng thủ, Đăng Khoa và Tài Lộc ở hàng tiền vệ và hàng công sẽ giúp ông Kim có trong tay lực lượng xoay tua cần thiết, vì đây đều là những cầu thủ có nền tảng đào tạo tốt, thể lực phù hợp với bóng đá hiện đại, đồng thời đủ khả năng giảm tải cho các trụ cột mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Ngoài các cầu thủ trên, bóng đá VN còn nhiều cầu thủ Việt kiều đủ sức lên tuyển hoặc U.23 nhưng đang chờ quốc tịch như Kyle Colonna, Lee Williams, Kevin Phạm Ba. Đây là những cầu thủ có thể hình lý tưởng và đều đang thi đấu tại V-League, đồng thời để lại những dấu ấn nhất định. Vì vậy, một khi có quốc tịch VN, các chân sút này sẽ giúp đội tuyển VN có thể vươn ra đấu trường châu lục trong thời gian tới.