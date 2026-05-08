Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều, lời giải cho bài toán khó

Phương Quỳnh
Phương Quỳnh
08/05/2026 17:09 GMT+7

Ngoài các cầu thủ ngoại nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên và mới đây là Tài Lộc (Geovane Magno), đội tuyển VN sắp tới sẽ có thêm sự gia nhập của các chân sút Việt kiều chất lượng.

Dồi dào nhân sự vị trí trung vệ

Theo nhiều nguồn tin, trong tháng 5 này trung vệ Việt kiều Pháp đang chơi cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) là Leygley Adou Minh sẽ có quốc tịch VN. Anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo CAHN tại V-League 2025 - 2026 ở trận gặp Hải Phòng thuộc vòng 21 diễn ra cuối tuần qua. Ngoài ra, anh còn có một bàn thắng tại AFC Champions League Two. Ở mùa giải năm ngoái, anh từng được bầu là cầu thủ Việt kiều xuất sắc nhất giải. Dù thể hình không quá lý tưởng đối với một trung vệ (1,78 m), nhưng bù lại anh có sức bật rất tốt cùng khả năng phán đoán tình huống chính xác, điều rất cần đối với một trung vệ. Chính vì vậy anh vẫn có thể giành chiến thắng trong những lần đấu tay đôi với các tiền đạo ngoại có thể hình tốt hơn hẳn. Rõ ràng việc Adou Minh có quốc tịch sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ, nơi ông đã sở hữu các trung vệ có thể hình và kỹ năng tốt như Việt Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng… Có thể thấy việc cạnh tranh một suất chính thức ở vị trí trung vệ sẽ cực kỳ gay cấn trong lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026 sắp tới. Dù gì thì đây cũng là tín hiệu vui đối với ông Kim, vì lực lượng cầu thủ chất lượng dành cho đội tuyển VN ngày càng dày, đủ sức đáp ứng cho những giải đấu dài ngày.

Đội tuyển Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều, lời giải cho bài toán khó- Ảnh 1.

Dù chơi ở vị trí trung vệ nhưng Adou Minh (trái) đã có bàn thắng ở V-League 2025 - 2026

ẢNH: MINH TÚ

Ngoài Adou Minh, cầu thủ Việt kiều Úc Ngô Đăng Khoa, đang chơi cho CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM), nhiều khả năng sẽ có quốc tịch VN vào tháng 8 tới. Anh hiện đã ghi 4 bàn thắng sau 8 trận cho CLB CA TP.HCM ở cả V-League và Cúp quốc gia. Trước khi gia nhập CLB CA TP.HCM, anh khoác áo CLB Perth Glory, thi đấu tại giải vô địch Úc (A-League) và là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia nước này. Không có lợi thế thể hình (cao 1,65 m), nhưng bù lại Đăng Khoa có tốc độ, khả năng rê dắt và tư duy xử lý bóng hiện đại. Trước khi lên đội 1 Perth Glory, anh từng là nhân tố nổi bật tại giải NPL Tây Úc. Điểm lợi thế nhất của anh là còn rất trẻ (20 tuổi), nên sẽ có thể đóng góp sức lực và tài năng cho cả U.23 và đội tuyển VN ở nhiều đấu trường.

Giải bài toán quá tải

Có thể nói, chưa năm nào đội tuyển VN lại phải thi đấu nhiều giải liên tiếp như năm nay. Theo đó, sau khi khép lại chiến dịch AFF Cup vào cuối tháng 8, đội tuyển VN chỉ có chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 9. Đến tháng 1.2027, thầy trò HLV Kim Sang-sik lại bước vào tranh tài tại VCK Asian Cup. Quỹ thời gian quá ngắn sẽ khiến việc hồi phục thể lực và chuẩn bị lực lượng trở thành bài toán cực khó đối với ông Kim. Đặc biệt, thời điểm đội tuyển tập trung chuẩn bị AFF Cup cũng là giai đoạn các cầu thủ vừa trải qua các trận đấu căng thẳng và quyết liệt ở V-League. Nếu không cẩn thận, nhiều tuyển thủ có thể bị quá tải và dính chấn thương bất ngờ.

Chưa hết, FIFA ASEAN Cup là giải đấu có hệ số điểm FIFA cao hơn, các đội tuyển khu vực chắc chắn sẽ tung lực lượng mạnh nhất. Mức độ cạnh tranh vì thế sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Vì thế thầy trò ông Kim khó tránh khỏi việc phải căng mình ở giải đấu này để không bị tụt hạng FIFA. Trong bối cảnh này, việc có thêm các cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch để mở rộng lực lượng là điều cần thiết và như một lời giải hợp lý. Việc có thêm Adou Minh ở hàng thủ, Đăng Khoa và Tài Lộc ở hàng tiền vệ và hàng công sẽ giúp ông Kim có trong tay lực lượng xoay tua cần thiết, vì đây đều là những cầu thủ có nền tảng đào tạo tốt, thể lực phù hợp với bóng đá hiện đại, đồng thời đủ khả năng giảm tải cho các trụ cột mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Ngoài các cầu thủ trên, bóng đá VN còn nhiều cầu thủ Việt kiều đủ sức lên tuyển hoặc U.23 nhưng đang chờ quốc tịch như Kyle Colonna, Lee Williams, Kevin Phạm Ba. Đây là những cầu thủ có thể hình lý tưởng và đều đang thi đấu tại V-League, đồng thời để lại những dấu ấn nhất định. Vì vậy, một khi có quốc tịch VN, các chân sút này sẽ giúp đội tuyển VN có thể vươn ra đấu trường châu lục trong thời gian tới.

Tin liên quan

U.17 Việt Nam càng đá càng giống... U.23: HLV Kim Sang-sik tặng áo 'phù thủy' cho Roland

U.17 Việt Nam càng đá càng giống... U.23: HLV Kim Sang-sik tặng áo 'phù thủy' cho Roland

Hành trình vươn ra biển lớn châu Á của U.17 Việt Nam có nhiều điểm tương đồng đàn anh U.23: cùng vô địch Đông Nam Á, bất bại suốt nhiều trận và thắng một đội Tây Á trong trận ra quân.

HLV người Nhật Bản đặt mệnh lệnh tối thượng cho U.17 nữ Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Kim Sang-sik dự bốc thăm VCK Asian Cup 2027

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Hên Tài lộc Xuân Son Duy Mạnh Công an Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận