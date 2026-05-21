Đội tuyển Việt Nam phải tìm lời giải cho vị trí 'bí ẩn' nhất

Đội tuyển Việt Nam băn khoăn với thủ môn số một

Khi bộ khung tham dự AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đang dần được định hình qua 8 trận đấu kéo dài từ đầu năm 2025 đến nay (6 trận vòng loại Asian Cup 2027, 2 trận giao hữu), vị trí đáng ra cần sự ổn định cao nhất, lại đang khó đoán nhất. Đó là thủ môn.

HLV Kim Sang-sik đã luân phiên sử dụng 4 thủ môn từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5.2024 cho đến nay. Đó là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, nếu các vị trí khác được chọn lựa theo logic phong độ, việc tính toán người gác đền của ông Kim và HLV thủ môn Lee Woon-jae lại... khó lường hơn nhiều.

Văn Lâm (áo vàng) là chỗ dựa cho hàng thủ Ninh Bình

Ban đầu, suất bắt chính là cuộc cạnh tranh giữa Văn Lâm và Nguyễn Filip, thì mỗi thủ môn ra sân 2 trận (trong 4 trận đầu của ông Kim). Sau đó, sai lầm ở trận giao hữu với Nga khiến cánh cửa bắt chính của Văn Lâm đóng sập lại. Cộng với chấn thương, thủ môn sinh năm 1993 không còn được ông Kim ưu tiên.

Đến AFF Cup 2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc ban đầu ưu tiên Nguyễn Filip, khi thủ môn Việt kiều ra sân 2 trong 3 trận đầu tiên. Song, Nguyễn Filip phải ngồi dự bị cho Đình Triệu ở phần còn lại của giải đấu. Đình Triệu tuy không bắt nổi trội với nhiều pha cứu thua, nhưng anh chơi đủ an toàn, chắc chắn, giúp Việt Nam thắng một mạch 5 trận liên tục để bước lên ngai vàng. Cùng với tiền vệ Ngọc Tân, thủ môn Đình Triệu là phát hiện thú vị nhất của ông Kim ở sân chơi Đông Nam Á.

Thế nhưng, dấu ấn của "hoa nở muộn" Đình Triệu cũng... chỉ dừng lại ở giải này. Sau AFF Cup, Đình Triệu chỉ bắt thêm 2 trận, lần lượt trước Campuchia (giao hữu) và Lào (vòng loại Asian Cup). Anh lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh vốn dĩ quay trở lại từ đầu với Văn Lâm và Nguyễn Filip. Hai thủ môn này chia nhau bắt chính ở phần còn lại của vòng loại Asian Cup. Thủ môn trẻ Trung Kiên chỉ chen chân được 1 trận duy nhất.

Văn Lâm và Filip phải chinh phục người thầy khó tính Lee Woon-jae

Văn Lâm, Nguyễn Filip hay... Patrik Lê Giang?

HLV Kim Sang-sik đứng trước cơn đau đầu dễ chịu, khi có rất nhiều thủ môn giỏi. Lứa trụ cột dạn dày có Nguyễn Filip, Văn Lâm.

Lớp trẻ có Trung Kiên (2003), Nguyễn Văn Việt (2002) và Cao Văn Bình (2005) đều là những thủ môn rất giỏi, đã có suất đá chính ở V-League và chứng tỏ năng lực tại cấp độ trẻ.

Cuộc đua vào khung gỗ càng khốc liệt hơn, khi Lê Giang Patrik đã có quốc tịch Việt Nam. Nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm xong thủ tục chuyển đổi đội tuyển (do Lê Giang từng khoác áo trẻ Slovakia) trước AFF Cup 2026, Lê Giang có cơ hội khoác áo tuyển.

Lê Giang Patrik (áo xanh) đã chứng minh đẳng cấp

Các thủ môn trong tay ông Kim đều có những ưu thế riêng. Văn Lâm là thủ môn cổ điển đẳng cấp bậc nhất bóng đá Việt Nam, với 10 năm "ăn cơm tuyển", từng cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Văn Lâm có sự vững chãi, chắc chắn, đặc biệt ở các pha đối mặt. Anh giúp đội tuyển Việt Nam sạch lưới 8 trận vòng bảng tại AFF Cup 2018 và 2022, giữ kỷ lục sạch lưới 6 trận liền tại AFF Cup 2022, cùng hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục từng có trước Nhật Bản, Jordan hay Iran.

Nguyễn Filip lại là người gác đền toàn năng với 8 năm chơi bóng tại hạng đấu cao nhất CH Czech cho Slovacko và Slovan Liberec, từng bắt chính tại Europa League. Anh có kỹ thuật bắt bóng toàn diện, đôi chân điều phối bóng ấn tượng, cùng tâm lý tốt khi đã hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống tại Việt Nam.

Cuộc đua bắt chính chủ yếu diễn ra giữa Nguyễn Filip và Văn Lâm (Trung Kiên là lựa chọn cơ cấu cho tương lai), nhưng khi Lê Giang Patrik đã nhập cuộc, khung gỗ có thể lại đổi chủ. Lê Giang cũng được đào tạo bài bản và thi đấu ở châu Âu, có thể hình tuyệt hảo và kỹ năng bắt bóng ấn tượng. Lê Giang có khả năng phản xạ, phán đoán của Văn Lâm, cùng đôi chân kiểm soát và chuyền bóng hiện đại như Nguyễn Filip.

Bất lợi của Lê Giang Patrik là anh chưa từng làm việc cùng HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, Đình Triệu cũng chẳng cần quá nhiều thời gian để trở thành số một trong khung gỗ. Dù nhập cuộc muộn, nhưng nếu thể hiện tốt, Lê Giang Patrik có thể khiến cuộc đua bắt chính thêm khó đoán.