Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cuộc cách mạng bóng đá nữ Việt Nam

Hồng Nam
20/05/2026 11:16 GMT+7

Sự thay đổi thể thức thi đấu của giải vô địch quốc gia sẽ tạo ra xung lực cạnh tranh, đưa bóng đá nữ Việt Nam bước lên tầm cao mới.

Bóng đá nữ Việt Nam thay đổi triệt để 

Lễ bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã diễn ra ngày 20.5. Tại đây, lịch thi đấu mùa giải 2026 đã được định hình. 

Cuộc đua danh hiệu mùa này chủ yếu diễn ra giữa bốn gương mặt: TP.HCM (đương kim vô địch), Hà Nội (á quân), Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Đây cũng là những đội bóng có tiềm lực tốt nhất, sở hữu các tuyển thủ quốc gia trong nhiều năm qua. 3 đội còn lại dự giải gồm Hà Nội 2, TP.HCM 2 và Hà Nam. 

CLB nữ TP.HCM 1 (áo vàng) là đương kim vô địch giải bóng đá nữ VĐQG

Khác với các mùa giải trước với thể thức thi đấu mỗi lượt đi và về đá tập trung ở một địa điểm khác nhau, giải đấu năm nay diễn ra theo thể thức vòng tròn hai lượt luân phiên sân nhà, sân khách giống với bóng đá nam. Nhờ vậy, các CLB có thể gắn kết hơn với khán giả địa phương và xây dựng bài bản cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu. 

Năm 2026 đánh dấu bước đột phá khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triển khai thí điểm cấp phép CLB cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Quy trình được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, bắt buộc các CLB phải tuân thủ, nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững cho bóng đã nữ Việt Nam trong giai đoạn tới. Lượt đi giải đấu diễn ra từ ngày 20.6 đến 19.7, trong khi lượt về từ 23.7 đến 21.8. Giải đấu có tổng cộng 42 trận, diễn ra tại các địa phương Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM. 

Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam dự Cúp C1 châu Á (AFC Women's Champions League) mùa giải 2027 - 2028.

Ở trận ra quân giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, CLB nữ TP.HCM 1 đối đầu nữ TP.HCM 2, Hà Nội 2 so tài Hà Nội 1, còn Thái Nguyên T&T đá trên sân nhà để đọ sức Hà Nam. 

Giải bóng đá nữ có ngoại binh 

Tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026, các đội được đăng ký 1 ngoại binh để gia cố chất lượng đội hình. 

Nữ TP.HCM 1 từng lọt tới bán kết Cúp C1 châu Á

Sự hiện diện của ngoại binh hứa hẹn giúp các đội tăng sức cạnh tranh. Đơn cử, tại AFC Women's Champions League 2 năm qua, CLB nữ TP.HCM lần lượt lọt vào bán kết (2025 - 2026) và tứ kết (2026 - 2027) nhờ lực lượng ngoại binh và Việt kiều có chiều cao, chuyên môn tốt. 

Tại Cúp quốc gia 2026, giải đấu đang diễn ra tại Thái Nguyên, các CLB cũng được phép sử dụng tối đa 1 ngoại binh.

Joelma Gabriel của nữ TP.HCM 1 đã đ vào lịch sử khi trở thành ngoại binh đầu tiên lập công ở một sân bóng đá nữ chuyên nghiệp và chính thức tại Việt Nam. CLB nữ Thái Nguyên T&T cũng chiêu mộ ngoại binh Rebecca Lake (New Zealand) với tham vọng chinh phục ngôi hậu.

CLB nữ TP.HCM 1 đang là đương kim vô địch giải đấu, cũng là đội giàu truyền thống nhất lịch sử với 14 lần lên ngôi, trong đó có 7 chức vô địch liên tục từ năm 2019 đến nay. 

Nhà tài trợ chính giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 là Thái Sơn Bắc. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, doanh nghiệp đồng hành cùng sân chơi bóng đá nữ. Đó là sự khích lệ quan trọng, thể hiện mối quan hệ gắn kết của nhà tài trợ chính với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. 

