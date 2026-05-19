Giơ 'ngón tay thối' khiêu khích khán giả Nam Định, hậu vệ Đinh Viết Tú bị phạt nặng

Án phạt nặng cho trụ cột Thể Công Viettel

Chiến thắng 2-0 trước Nam Định ở vòng 23 V-League (ngày 17.5) không thể giúp Thể Công Viettel duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch. Bởi ở trận đấu cùng ngày, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã thắng Thanh Hóa để đăng quang sớm 3 vòng đấu.

Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Velizar Popov là bảo vệ ngôi á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình và Hà Nội. Sau 23 trận, Thể Công Viettel có 49 điểm, hơn đội xếp sau 5 điểm.

Tuy nhiên, mục tiêu này gặp thách thức không nhỏ, khi Thể Công Viettel sẽ vắng Đinh Viết Tú trong 3 trận cuối mùa ở V-League. Hậu vệ này vừa bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xử phạt 15 triệu đồng, treo giò 3 trận vì có hành vi khiếm nhã với khán giả Nam Định trên sân Thiên Trường.

Cụ thể, Viết Tú đã giơ "ngón tay thối" hướng về CĐV Nam Định sau khi chịu áp lực bởi những tiếng la ó. Hành động này bị ghi lại, và sau khi mổ xẻ, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt nặng Viết Tú do làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Đáng nói, Viết Tú đã có hành động thiếu tôn trọng khi đối đầu với đội bóng quê hương.

Đinh Viết Tú mới chuyển đến Thể Công Viettel từ đầu mùa giải 2025 - 2026. Anh từng khoác áo Quảng Nam, Nam Định, Thanh Hóa, trước khi tới đội bóng áo lính. Viết Tú được HLV Popov đánh giá cao về năng lực chuyên môn khi cả hai cùng chung màu áo Thanh Hóa. Sau đó, chính Popov đã thuyết phục ban lãnh đạo đội chiêu mộ Viết Tú.

Sau khi chấp hành án phạt 3 trận treo giò, Viết Tú có thể trở lại ở trận bán kết Cúp quốc gia, nơi Thể Công Viettel sẽ có trận đấu nảy lửa với Ninh Bình.