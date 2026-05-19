Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Giơ 'ngón tay thối' khiêu khích khán giả Nam Định, hậu vệ Đinh Viết Tú bị phạt nặng

Hồng Nam
Hồng Nam
19/05/2026 19:47 GMT+7

Hậu vệ Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel) bị treo giò do có cử chỉ khiếm nhã với khán giả Nam Định ở vòng 23 V-League.

Án phạt nặng cho trụ cột Thể Công Viettel

Chiến thắng 2-0 trước Nam Định ở vòng 23 V-League (ngày 17.5) không thể giúp Thể Công Viettel duy trì hy vọng trong cuộc đua vô địch. Bởi ở trận đấu cùng ngày, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã thắng Thanh Hóa để đăng quang sớm 3 vòng đấu.

Mục tiêu còn lại của thầy trò HLV Velizar Popov là bảo vệ ngôi á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình và Hà Nội. Sau 23 trận, Thể Công Viettel có 49 điểm, hơn đội xếp sau 5 điểm. 

Tuy nhiên, mục tiêu này gặp thách thức không nhỏ, khi Thể Công Viettel sẽ vắng Đinh Viết Tú trong 3 trận cuối mùa ở V-League. Hậu vệ này vừa bị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xử phạt 15 triệu đồng, treo giò 3 trận vì có hành vi khiếm nhã với khán giả Nam Định trên sân Thiên Trường.

Giơ 'ngón tay thối' khiêu khích khán giả Nam Định, hậu vệ Đinh Viết Tú bị phạt nặng- Ảnh 1.

Đinh Viết Tú trong màu áo Thể Công Viettel

ẢNH: FBNV

Cụ thể, Viết Tú đã giơ "ngón tay thối" hướng về CĐV Nam Định sau khi chịu áp lực bởi những tiếng la ó. Hành động này bị ghi lại, và sau khi mổ xẻ, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt nặng Viết Tú do làm ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. Đáng nói, Viết Tú đã có hành động thiếu tôn trọng khi đối đầu với đội bóng quê hương.

Đinh Viết Tú mới chuyển đến Thể Công Viettel từ đầu mùa giải 2025 - 2026. Anh từng khoác áo Quảng Nam, Nam Định, Thanh Hóa, trước khi tới đội bóng áo lính. Viết Tú được HLV Popov đánh giá cao về năng lực chuyên môn khi cả hai cùng chung màu áo Thanh Hóa. Sau đó, chính Popov đã thuyết phục ban lãnh đạo đội chiêu mộ Viết Tú.

Sau khi chấp hành án phạt 3 trận treo giò, Viết Tú có thể trở lại ở trận bán kết Cúp quốc gia, nơi Thể Công Viettel sẽ có trận đấu nảy lửa với Ninh Bình. 

Tin liên quan

U.17 Việt Nam trở thành đội bóng bản lĩnh ra sao, HLV Roland tiết lộ cực hay

U.17 Việt Nam trở thành đội bóng bản lĩnh ra sao, HLV Roland tiết lộ cực hay

HLV Cristiano Roland khẳng định tinh thần không từ bỏ cùng khát vọng thể hiện bản thân mãnh liệt đã tạo nên đội U.17 Việt Nam bản lĩnh đoạt vé đến World Cup.

Đội tuyển Việt Nam thiếu nhân tố U.23: Măng đã mọc, nhưng tre chưa già!

Khi Đình Bắc chịu hạ cái tôi vì CLB CAHN

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel Viết Tú ngón tay thối V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận