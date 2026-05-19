U.17 Việt Nam trở thành đội bóng bản lĩnh ra sao, HLV Roland tiết lộ cực hay

HLV Roland kể lại hành trình kỳ diệu ở châu Á

Sáng 19.5, HLV Cristiano Roland đã trải lòng về cuộc hành trình đoạt vé vào tứ kết U.17 châu Á và đoạt vé dự World Cup mà U.17 Việt Nam có được trên đất Ả Rập Xê Út.

Các học trò ông Roland dẫn đầu bảng C với 6 điểm (thắng Yemen 1-0, UAE 3-2, thua Hàn Quốc 1-4), qua đó trở thành 1 trong 9 đội châu Á có vé đến U.17 World Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U.17 Việt Nam dự đấu trường thế giới.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) lần đầu đoạt vé tới World Cup ẢNH: VFF

"Đây là hành trình dài mà chúng tôi đã thực hiện từ trước vòng loại và trong suốt quá trình chuẩn bị. Trong quá trình phát triển của đội bóng, luôn có những thứ cần cải thiện và nâng cao năng lực của từng cầu thủ, nhưng nhìn chung mục tiêu cuối cùng đã đạt được", Roland khẳng định. "Chúng tôi hạnh phúc với những gì đạt được, nhưng chúng tôi biết còn nhiều điều phải cải thiện và sẽ tiếp tục làm việc để nâng cao trình độ".

Nhà cầm quân Brazil chia sẻ thêm: "U.17 Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu khốc liệt. Chúng tôi biết rõ những khó khăn đó. Trận đầu tiên chúng tôi đã thắng. Trận thứ hai là một bài học khi U.17 Việt Nam dẫn trước nhưng không giữ được kết quả. Bài học đó đã giúp ích cho trận thứ ba ở vòng bảng, cũng là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi bị dẫn trước nhưng đã vượt qua và giành vé đi tiếp. Các cầu thủ đã cho thấy họ có khả năng học hỏi lớn, khát khao tiến bộ và đó là minh chứng rõ nhất qua trận đấu đó".

U.17 Việt Nam chỉ thua 2 trong 20 trận gần nhất, trong đó từng giữ chuỗi 17 trận bất bại liên tục ở các giải chính thức. Dưới bàn tay dìu dắt của Roland, toàn đội đã hòa Nhật Bản, thắng Úc, UAE, Yemen, Malaysia ở giải Đông Nam Á và châu Á, thắng Nhật Bản, Uzbekistan và Ả Rập Xê Út ở mặt trận giao hữu.

HLV Cristiano Roland nhào nặn nên tập thể bản lĩnh và khó đoán ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam thua U.17 Úc là do thể lực

"Thành quả đến từ sự chuẩn bị, không chỉ về chiến lược, chiến thuật mà còn là thể chất. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để các cầu thủ cảm thấy tự tin hơn. Nhưng điều tôi truyền đạt nhiều nhất luôn là vấn đề tâm lý, sự vượt khó, lòng can đảm và sự tự tin để họ dám làm những gì họ cảm thấy tốt nhất. Về mặt tinh thần, họ đã rất mạnh mẽ để vượt qua khó khăn.

Các yếu tố thể lực, tâm lý, khả năng ra quyết định và đọc trận đấu. Nhưng trên hết, vấn đề tâm lý, sự can đảm, lòng tự tin và sự khát khao là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi đưa điều này vào ngay trong các buổi tập, ngay cả khi họ mệt mỏi nhất hay khi mọi việc không suôn sẻ, chúng tôi dạy họ cách vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc", HLV Roland khen ngợi học trò.

Cựu thủ quân CLB Hà Nội cũng nói thật lòng về thất bại 0-3 trước U.17 Úc ở tứ kết châu Á.

"Mọi người đôi khi chỉ nhìn vào kết quả. Chúng tôi đã đến với một nỗ lực rất lớn. U.17 Việt Nam đá 5 trận ở giải Đông Nam Á trong khi Úc chỉ đá 4 trận. Ở vòng bảng châu Á, chúng tôi đá 3 trận, họ chỉ đá 2 trận. Họ có ít trận đấu hơn chúng ta và họ cũng gọi thêm cầu thủ mới. Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng U.17 Việt Nam đã cố gắng hết sức mình".