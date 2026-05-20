HLV Roland cùng U.17 Việt Nam sẵn sàng vươn ra thế giới

T INH THẦN CHIẾN ĐẤU LÀ BẢN SẮC Việt Nam

Tấm vé dự U.17 World Cup là hồi kết đẹp cho chương đầu tiên mà HLV Cristiano Roland cùng U.17 VN viết nên, sau 2 năm nỗ lực bền bỉ từ con số 0.

Ngày tiếp quản "ghế nóng" HLV U.16 VN, trong tay ông Roland là tập thể vừa thua 0-5 trước U.16 Indonesia ở trận tranh hạng ba U.16 Đông Nam Á 2024. Thời điểm đó, HLV Roland trải lòng với Thanh Niên: "Các cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt, chăm chỉ và ham học hỏi. Nhưng tôi nhận ra, cần phải thúc đẩy lại khía cạnh tinh thần. Đây vốn dĩ là chìa khóa mở cửa thành công cho bóng đá trẻ". HLV Roland thay đổi giáo án, tập trung nhiều hơn vào chiến thuật, phân tích đối thủ và rèn thể lực.

HLV Roland nâng tầm U.17 VN bằng bộ óc chiến lược sáng suốt

Quan điểm của ông rất rõ ràng: cầu thủ U.17 được trao không gian sáng tạo và phát triển tự nhiên, nhưng phải đặt trong khuôn khổ kỷ luật. Đó cũng là phương châm để BHL biến một tập thể tự phát và dễ vỡ trở thành tập thể thép. Sau 3 tháng, U.17 VN thắng Nhật Bản (1-0) và Uzbekistan (3-0) ở giải giao hữu cuối năm 2024. Rồi 2 năm sau, là ngôi vô địch Đông Nam Á, tấm vé đá tứ kết châu Á và suất dự World Cup.

Chia sẻ với báo chí ngày 19.5, HLV Roland nhìn lại hành trình đã qua bằng con mắt từ tốn, bình thản. Chiến lược gia Brazil không bất ngờ với thành tựu đạt được, bởi hơn ai hết, ông nhìn thấy sự tiến bộ của cầu thủ qua từng buổi tập, trong từng chi tiết nhỏ. Sự tự tin của Roland thể hiện ở chỉ đạo lặp đi lặp lại: "Cứ bình tĩnh mà chơi theo cách của mình". Cựu cầu thủ Benfica chuẩn bị rất kỹ, với những buổi tập đầy ắp thông tin, khi các học trò được Roland chỉ rõ phải đứng ở đâu, xử lý ra sao, nên dùng kỹ thuật gì để tối ưu hiệu quả.

"Đó là thành quả của công việc, của tập luyện và những thông tin chúng tôi truyền tải cho họ. Tôi và các trợ lý đều dùng kinh nghiệm của mình để dạy họ học hỏi từ những sai lầm. Tinh thần chiến đấu, không bỏ cuộc là bản sắc vốn có của người VN. Họ thể hiện được tinh thần đó ra bên ngoài bằng thái độ và sự can đảm trong các trận đấu", Roland tiết lộ.

Sinh ra ở đất nước vốn đề cao thứ bóng đá cống hiến, bản năng vị nghệ thuật như Brazil, được huấn luyện ở nền bóng đá đậm đặc kỷ luật như Bồ Đào Nha, Roland đã mang cả hai thứ nguyên liệu cùng nhào nặn, rồi trộn lẫn cùng tinh thần vượt khó truyền thống của VN để tạo nên tập thể đa sắc.

"Tôi tạo ra sự cân bằng từ những gì tôi đã học, nơi tôi sinh ra và trưởng thành. Tôi muốn họ có sự sáng tạo và tự do của Brazil, đồng thời phải có trách nhiệm và kỷ luật chiến thuật của châu Âu (Bồ Đào Nha), kết hợp với tinh thần VN. Sự kết hợp này đã mang lại kết quả tốt và thành công", HLV Roland nói.

U.17 VN trưởng thành để lần đầu tiên hít thở bầu không khí U.17 World Cup

C HÌA KHÓA LÀ LÒNG CAN ĐẢM

Ở vòng chung kết U.17 châu Á 2025, U.17 VN dù đã đến ngưỡng có điểm, nhưng lại chưa đủ mạnh để thắng. Trong những trận đấu đã điểm xuyết những khoảnh khắc tiếc nuối, như khi Chu Ngọc Nguyễn Lực sút dội cột dọc khung thành U.17 Úc ở giây cuối cùng, hay khi thủ môn Hoa Xuân Tín nhận bàn thua trong những phút cuối trước U.17 UAE, khiến đội rơi từ ngôi đầu xuống cuối bảng. Tuy nhiên, từ trong thất bại tiếc nuối, ông Roland đã nhìn thấy hạt giống tiềm năng rẽ đất vươn lên. Chiến lược gia Brazil không dưới 3 lần nhấn mạnh, chỉ cần U.17 VN đá đúng đấu pháp, chiến thắng sẽ đến.

Nhờ Roland, các cầu thủ U.17 VN tiệm cận phương pháp huấn luyện và đòi hỏi với tiêu chuẩn châu Âu. Đã có lúc, Nguyễn Lực cùng đồng đội chùn chân trước áp lực cực lớn ngay từ trong những buổi đá đối kháng chọn lọc đội hình với tính chất khốc liệt chẳng kém đá thật. Song với thầy của họ, áp lực là thứ duy nhất tạo ra kim cương.

"U.17 VN chuẩn bị không chỉ về chiến lược, chiến thuật mà còn là thể chất. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để các cầu thủ tự tin hơn. Điều tôi truyền đạt nhiều nhất luôn là vấn đề tâm lý, sự vượt khó, lòng can đảm và sự tự tin để họ dám làm những gì họ cảm thấy tốt nhất. Về mặt tinh thần, U.17 VN đã vượt khó mạnh mẽ. Tâm lý, sự can đảm, lòng tự tin và sự khát khao là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi đưa điều này vào ngay trong các buổi tập, ngay cả khi họ mệt mỏi nhất hay khi mọi việc không suôn sẻ, chúng tôi dạy họ cách vượt qua và không bao giờ bỏ cuộc", HLV Roland chia sẻ.

Chiến lược gia Brazil hiểu rõ, chuyện các cầu thủ mới 16, 17 tuổi bột phát cảm xúc rất chân thật như đau đớn, lo lắng hay bất lực là điều bình thường. Ông cho phép cầu thủ được thoải mái… khóc, khi thua ngược 1-4 trước Hàn Quốc ở trận vòng bảng U.17 châu Á. Nhưng phải đứng dậy chiến đấu tiếp. Thái độ sau thất bại là miếng ghép định hình nên bản lĩnh chiến binh. Roland nhìn thấy ở học trò chính con đường mà ông đã từng đi: bước lên đỉnh cao cùng Benfica, lặng lẽ rời xa nơi tưởng như gắn bó trọn sự nghiệp, sang VN làm lại cùng đội bóng Hà Nội khi ấy còn non trẻ, để rồi trở thành huyền thoại CLB với ngập tràn danh hiệu.

Từ khi còn là cầu thủ, Roland đã không ngại dấn thân. Với ông, mỗi miền đất mới là một cơ hội để học hỏi và hoàn thiện mình. Roland luôn mở lòng đón nhận sự thay đổi, đó cũng là nhuệ khí được truyền đạt trọn vẹn cho học trò, những "tấm bọt biển" cầu thị sẵn sàng thẩm thấu những điều mới mẻ.

G IẤC MỘNG World Cup

U.17 VN sẽ dự U.17 World Cup 2026 tại Qatar vào tháng 11. Là một trong 9 đại diện châu Á (cùng Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan và chủ nhà Qatar), sự trở lại của bóng đá trẻ VN ở giải thế giới sau 10 năm vắng bóng đã tái khẳng định đà tiến bộ toàn diện trên mọi cấp độ. Đội tuyển VN đã vô địch Đông Nam Á và đoạt vé tới vòng chung kết Asian Cup. U.23 VN cũng vô địch Đông Nam Á, đoạt HCĐ châu Á. Giờ đây, là U.17 VN với ngai vàng khu vực và giấy thông hành bước ra thế giới rộng lớn.

Một năm trước, HLV Roland từng nói "không ân hận" khi U.17 VN sẵn sàng đá thực dụng với U.17 Yemen ở vòng loại để đảm bảo vé đi tiếp, vì 3 trận đấu tại vòng chung kết sẽ rất giá trị để thôi thúc cầu thủ trưởng thành. Giờ đây, trước mắt U.17 VN là 3 trận đấu tại World Cup (thậm chí nhiều hơn thế nếu đội chơi tốt), với 3 trải nghiệm và cơ hội tiến bộ như món quà nằm trong rương báu, mà thầy trò Roland đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt để chạm tới.

Với cá nhân ông Roland, vé dự U.17 World Cup cũng là thành quả đầu sự nghiệp cho người thầy "trong nóng ngoài lạnh" của U.17 VN. Đẳng cấp chuyên môn với nhãn quan chiến thuật, phương pháp huấn luyện đậm chất châu Âu cùng tấm lòng người thầy đã tạo nên một chiến lược gia trẻ trung, táo bạo, giúp bóng đá trẻ VN vươn ra thế giới.

"World Cup ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Có nhiều thứ phải làm và phải thay đổi. Tôi hy vọng sẽ có những sự chuẩn bị tốt nhất để các cầu thủ đến đó với sự tự tin. Liên đoàn Bóng đá VN đã có kế hoạch cụ thể cho hành trình này", HLV Roland khẳng định.

Hành trình ấy, U.17 VN sẽ tiếp tục đi với nỗ lực vượt bậc và sự kiên định để lá cờ VN tung bay trên trường quốc tế.