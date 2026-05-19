U.17 Việt Nam phải làm gì để không bị ‘quăng quật’ tại World Cup: Bài học từ U.23 Việt Nam

Những trận đấu quý giá

Tại vòng chung kết (VCK) U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam thắng U.17 Yemen 1-0, thắng UAE 3-2, nhưng chúng ta để thua U.17 Hàn Quốc 1-4 (vòng bảng) và thua U.17 Úc 0-3 (tứ kết). Cả 2 trận thua của đội tuyển U.17 Việt Nam trước các đội trẻ của Hàn Quốc và Úc đều có chung một số điểm là chúng ta khá ngại các đội có lối chơi mạnh mẽ, sử dụng nhiều bóng bổng và bóng dài. Đồng thời, khi đã bị thủng lưới, khi có dấu hiệu sẽ thua trận, U.17 Việt Nam rất dễ đánh mất thế trận, dễ thua đậm.

U.17 Việt Nam trải qua hành trình nhiều cảm xúc tại giải U.17 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Đây là điều mà đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland cần phải khắc phục trước khi tham dự VCK World Cup U.17 (từ ngày 19.11 – 13.12), tại Qatar. Ở VCK World Cup, bóng đá thế giới không thiếu đội mạnh mẽ hơn, thi đấu theo kiểu "tra tấn" thể lực đối phương còn dữ dội hơn phong cách thi đấu của các đội U.17 Hàn Quốc và U.17 Úc.

Dù vậy, cũng từ những trận thua vừa nêu, chính chúng ta đã biết được rằng mình cần cải thiện điều gì cho sân chơi World Cup. Đó chính là khâu thể lực. Để thi đấu được ở đấu trường khốc liệt nhất thế giới trong lứa tuổi, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland cần cải thiện khâu sức mạnh, sức bền của mình, cần rèn luyện kỹ khả năng chống chịu sức ép.

Khâu chuẩn bị đóng vai trò tối quan trọng

Về vấn đề này, đội tuyển U.17 Việt Nam có thể tham khảo đội tuyển U.23 Việt Nam. Trước khi thành công lớn tại SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á đầu năm 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam liên tục được rèn luyện nghiêm túc với các đội rất mạnh, từ U.23 Hàn Quốc, Uzbekistan, cho đến U.23 Trung Quốc.

Con đường đi đến thành công của U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026 có thể được U.17 Việt Nam học hỏi Ảnh: TED Trần

Chính những trận đấu với các đối thủ này giúp cho U.23 Việt Nam mạnh mẽ hơn, giàu kinh nghiệm hơn, kể cả kinh nghiệm phản ứng khi bị các đội mạnh hơn hẳn mình gây sức ép liên tục, rồi từ đó tìm ra cách phản đòn trước các đối thủ mạnh.

Những chuyến tập huấn thời gian tới sẽ rất quan trọng với U.17 Việt Nam. Trong những chuyến tập huấn này, đối thủ của U.17 Việt Nam càng mạnh càng tốt. Đối thủ mạnh sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ làm quen với sức ép. Chưa hết, sau ngày diễn ra lễ bốc thăm 21.5 tới đây, sau khi xác định xong các đối thủ của U.17 Việt Nam ở vòng bảng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có lẽ sẽ ưu tiên đối tượng thi đấu cọ xát cho U.17 Việt Nam trước World Cup, có sự tương đồng nhất định với đối thủ mà chúng ta sẽ chính thức đụng độ ở giải trẻ thế giới.

Ví dụ như nếu U.17 Việt Nam nằm chung bảng với các đội thuộc Nam Mỹ hoặc châu Âu, VFF sẽ cố gắng sắp xếp cho U.17 Việt Nam đá giao hữu với những đội đến từ các khu vực nói trên, để đội bóng do HLV Roland dẫn dắt làm quen với lối chơi với đối phương, trước khi bước vào World Cup.

Sự chuẩn bị là yếu tố quan trọng hàng đầu để hướng đến thành công trong mọi lĩnh vực. U.17 Việt Nam muốn tạo tiếng vang tại World Cup U.17 năm nay, sẽ cần đến sự chuẩn bị nghiêm túc như đội tuyển U.23 Việt Nam từng có cách đây không lâu.