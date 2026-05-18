Chiều 18.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã trở về sân bay Nội Bài sau hành trình lịch sử tại VCK U.17 châu Á 2026 với tấm vé tham dự FIFA U.17 World Cup 2026. Đông đảo người hâm mộ cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt để chào đón thầy trò HLV Cristiano Roland.

Tại giải đấu năm nay, U.17 Việt Nam lần lượt thắng U.17 Yemen 1-0, tạo nhiều tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc trước khi ngược dòng đánh bại U.17 UAE 3-2 để giành vé vào tứ kết cùng suất dự World Cup. Dù dừng bước trước U.17 Úc, đội vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Đáng chú ý, U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U.17 World Cup 2026 và nằm trong nhóm 9 đội châu Á giành vé tham dự giải đấu.

U.17 Việt Nam về nước, HLV Cristiano Roland rơi nước mắt giữa vòng tay người hâm mộ

HLV Cristiano Roland xúc động trước sự chào đón của người hâm mộ và cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành cả 2 mục tiêu lớn trong năm là vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 và giành vé dự World Cup.

Đại diện VFF tặng hoa chúc mừng U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá hành trình vừa qua là kết quả của quá trình nỗ lực và trưởng thành của toàn đội sau những bài học từ thế hệ trước. Ông cũng khẳng định U.17 Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để hướng đến mục tiêu lớn hơn tại FIFA U.17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, FIFA U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12.2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức ngày 21.5 tại Zurich (Thụy Sĩ).