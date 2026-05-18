Sau vòng 23 V-League: CLB Công an Hà Nội đăng quang sớm, nhóm cuối căng như dây đàn
Sau vòng 23 V-League: CLB Công an Hà Nội đăng quang sớm, nhóm cuối căng như dây đàn

Quỳnh Phương
18/05/2026 08:06 GMT+7

Vòng 23 V-League 2025-2026 chứng kiến hàng loạt diễn biến nóng bỏng khi CLB Công an Hà Nội chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu, trong lúc cuộc đua tốp 3 và cuộc chiến trụ hạng vẫn căng thẳng đến nghẹt thở.

Vòng 23 V-League 2025-2026 khép lại với hàng loạt diễn biến đáng chú ý ở cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Tâm điểm của vòng đấu là chiến thắng 2-0 của CLB Công an Hà Nội trước Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, kết quả giúp đội bóng ngành công an chính thức vô địch sớm 3 vòng đấu.

Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của CLB Nam Định. Điểm nhấn của trận đấu là siêu phẩm đẹp mắt của Nhâm Mạnh Dũng.

CLB Hà Nội cũng nhanh chóng trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân ở vòng trước. Dù thiếu Hoàng Hên và Hai Long vì án treo giò, đội bóng thủ đô vẫn thắng đậm PVF-CAND 4-0 để tiếp tục cạnh tranh tốp 3.

Ở một diễn biến khác, CLB Ninh Bình giữ vững vị trí thứ 3 sau màn ngược dòng thắng SLNA 2-1 trên sân Vinh. Geovane Magno - cầu thủ vừa nhập quốc tịch Việt Nam với tên mới Nguyễn Tài Lộc - là người hùng của đội bóng cố đô với cú đúp bàn thắng ở cuối trận.

Tại sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng và Becamex TP.HCM tạo nên trận cầu hấp dẫn với hàng loạt siêu phẩm. Đội bóng đất cảng chơi bùng nổ để giành chiến thắng 4-2, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc đua trụ hạng tiếp tục nóng lên khi Hoàng Anh Gia Lai thua 0-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà. Trong khi đó, thất bại đậm trước Hà Nội FC khiến PVF-CAND rơi xuống cuối bảng xếp hạng và chịu áp lực rất lớn trong 3 vòng đấu còn lại.

Những vòng đấu cuối của V-League 2025-2026 hứa hẹn tiếp tục căng thẳng khi khoảng cách giữa nhiều đội bóng vẫn rất mong manh.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

