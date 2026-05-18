Ở phút 84, Đình Bắc mang về quả phạt đền quan trọng cho CLB Công an Hà Nội sau tình huống bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trước khi quả đá được thực hiện, tiền đạo sinh năm 2004 và Alan đã có lời qua tiếng lại về quyền sút phạt đền.

Cuối cùng, Alan là người thực hiện thành công cú đá 11 m để khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Sau bàn thắng, cả hai nhanh chóng khoác vai ăn mừng cùng nhau, xóa tan những nghi ngờ về mâu thuẫn nội bộ.

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc cho biết nhiều đồng đội như Quang Hải, Việt Anh muốn anh là người thực hiện quả phạt đền và liên tục động viên anh bước lên chấm 11 m. Tuy nhiên, vào thời điểm chuẩn bị thực hiện cú sút, Alan đề nghị được đá phạt đền nên giữa hai người đã xảy ra tranh cãi.

Đình Bắc lên tiếng về màn tranh cãi với Alan trên chấm phạt đền

Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội cho rằng đó chỉ là câu chuyện bình thường giữa những người đàn ông với nhau và điều quan trọng nhất vẫn là thành tích chung của toàn đội. Theo Đình Bắc, sau khi Alan ghi bàn, cả hai đã cùng hòa chung niềm vui chiến thắng.

Dù góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội mở ra chiến thắng và chức vô địch, niềm vui của Đình Bắc không trọn vẹn khi anh phải rời sân cuối trận vì chấn thương.

Tiền đạo 22 tuổi tiết lộ anh bị đau sau pha va chạm dẫn tới quả phạt đền và sẽ phải đi kiểm tra thêm để xác định mức độ chấn thương. Đình Bắc cho biết mình bị đau khá nhiều ở mắt cá chân và đã chủ động xin ra sân khi không thể tiếp tục thi đấu.

Chức vô địch V-League 2025-2026 cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo gốc Nghệ An. Sau nhiều năm khẳng định tên tuổi ở các cấp độ trẻ, đây là lần đầu tiên Đình Bắc được nâng cao danh hiệu vô địch quốc gia.

Tiền đạo sinh năm 2004 cho biết đây là mùa giải thứ hai anh khoác áo CLB Công an Hà Nội và toàn đội đã thể hiện quyết tâm rất lớn xuyên suốt mùa giải. Theo anh, chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những gì đội bóng đã thể hiện.

Alan và Đình Bắc ăn mừng cùng nhau sau bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Không dừng lại ở đấu trường quốc nội, Đình Bắc cho biết toàn đội đang hướng đến mục tiêu tiếp theo là giành quyền góp mặt ở sân chơi Cúp C1 châu Á mùa tới thông qua trận play-off sắp tới.

Với phong độ ngày càng tiến bộ cùng sự trưởng thành rõ rệt trong lối chơi, tiền đạo sinh năm 2004 đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình của HLV Mano Polking. Mùa giải năm nay cũng chứng kiến dấu ấn ngày càng đậm nét của Đình Bắc trong màu áo CLB Công an Hà Nội, từ khả năng tạo đột biến, di chuyển cho đến tinh thần thi đấu giàu năng lượng. Chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp được xem là bước đệm đáng nhớ để chân sút gốc Nghệ An tiếp tục hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.