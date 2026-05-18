HLV U.17 Việt Nam nói cực hay sau hành trình ấn tượng tại châu Á và giành vé World Cup

Người hâm mộ chào đón U.17 Việt Nam Đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chào đón và chúc mừng thầy trò HLV Cristiano Roland, sau thành tích lịch sử ghi danh vào VCK U.17 World Cup 2026. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay đón, động viên và chúc mừng U.17 Việt Nam có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông Nguyễn Minh Châu - Phó tổng thư ký VFF.

Tại vòng bảng, U.17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen, sau đó trải qua trận thua nhiều tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc. Hạ màn vòng bảng, thầy trò HLV Roland tạo nên màn ngược dòng giàu cảm xúc, đánh bại U.17 UAE với tỷ số 3-2 để giành quyền vào tứ kết cùng tấm vé dự U.17 World Cup.

Đông đảo người hâm mộ chào đón U.17 Việt Nam tại sân bay Nội Bài ẢNH: VFF

Dù dừng bước trước U.17 Úc tại vòng 8 đội mạnh nhất, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng tới tại giải đấu năm nay. Đặc biệt, U.17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt tại U.17 World Cup 2026, đồng thời là 1 trong 9 đại diện của châu Á giành quyền tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Hướng đến U.17 World Cup 2026

Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài, HLV Roland cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành 2 mục tiêu lớn trong thời gian ngắn, gồm chức vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự U.17 World Cup 2026.

Thủ quân Chu Ngọc Nguyễn Lực và HLV Roland được fan vây kín ẢNH: VFF

"Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Vị thuyền trưởng người Brazil cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình vừa qua cùng các học trò. "Đó là một sự nỗ lực rất lớn. Sau giải Đông Nam Á, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ba trận đấu ở vòng bảng U.17 châu Á đều rất khó khăn và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Nỗ lực của các em là vô cùng lớn", ông nói.

Đại diện lãnh đạo VFF đón và động viên U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

HLV Roland đồng thời cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu cao hơn tại U.17 World Cup 2026. "Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cũng cần thêm thời gian với các em. Chúng tôi muốn nhiều hơn, U.17 Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày", HLV người Brazil nhấn mạnh.

Nhìn lại hành trình của hai thế hệ U.17 Việt Nam liên tiếp tham dự VCK U.17 châu Á, HLV Roland cho rằng những bài học từ thất bại năm ngoái đã giúp đội tuyển trưởng thành hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup trong năm nay.

"Đây là hai thế hệ mà chúng tôi đã chuẩn bị để hướng tới mục tiêu World Cup. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết nhỏ, trong đó có vấn đề thể lực. Năm nay, những sai lầm vẫn xảy ra, nhưng may mắn là nó đến ở trận thứ hai. Đến trận thứ ba, chúng tôi đã không lặp lại điều đó và giành chiến thắng để lấy vé dự World Cup".

"Đây là một quá trình học hỏi. Các em đã học từ những sai lầm của thế hệ trước để cải thiện bản thân. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Bây giờ, các em cần tiếp tục nghĩ đến việc cải thiện hơn nữa để hướng tới World Cup", HLV Roland khẳng định.

Theo kế hoạch, U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12 tại Qatar. Đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu diễn ra với quy mô 48 đội tham dự. Kể từ năm 2025, FIFA cũng quyết định chuyển U.17 World Cup sang chu kỳ tổ chức thường niên, thay vì hai năm một lần như trước đây.

Theo lịch đã được công bố, lễ bốc thăm chia bảng U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21.5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich. Sau những dấu mốc lịch sử tại cấp độ khu vực và châu lục, U.17 Việt Nam đang mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn ở sân chơi World Cup, đấu trường đỉnh cao của lứa tuổi 17 được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành và xứng đáng là nguồn kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai không xa.