Đình Bắc tiết lộ về cuộc tranh cãi trên chấm phạt đền với ngoại binh Alan

Cuộc tranh cãi trên chấm 11 m và cái ôm xóa tan hoài nghi

Trong trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Thanh Hóa diễn ra tối 17.5, Nguyễn Đình Bắc để lại nhiều dấu ấn. Chân sút sinh năm 2004 chính là người mang về quả phạt đền quý giá, giúp đội bóng ngành công an khai thông bế tắc ở cuối trận, mở ra chiến thắng và chức vô địch trước 3 vòng đấu cho đoàn quân của HLV Mano Polking.

Sau khi trọng tài Ngô Duy Lân quyết định cho CLB CAHN hưởng phạt đền, Đình Bắc và người đàn anh Alan đã có cuộc tranh cãi trên chấm 11 m. Cuối cùng, Alan là người đã ghi bàn mở tỷ số. Khoảnh khắc ăn mừng, cả hai đã lập tức xóa tan nghi ngờ khi cùng khoác vai nhau chạy về góc sân.

Đình Bắc (phải) mang về quả phạt đền, tạo bước ngoặt cho trận đấu ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ thẳng thắn sau trận đấu, Đình Bắc bộc bạch: "Với quả phạt đền thì anh Quang Hải, anh Việt Anh hay những anh em trong đội rất muốn em thực hiện. Các anh luôn động viên em và muốn giao cho em quả phạt đền này. Nhưng đến lúc em sút thì Alan đến bảo với em là anh ấy sẽ sút và đã có những cuộc tranh cãi. Nhưng em nghĩ đấy là chuyện của những người đàn ông với nhau. Thành tích của đội quan trọng hơn tất cả. Khi ghi được bàn thắng rồi, em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng".

Niềm vui chiến thắng của tiền đạo sinh năm 2004 không được trọn vẹn, khi anh phải rời sân sớm vì chấn thương. Ở chính tình huống mang về quả phạt đền cho đội nhà, Đình Bắc đã hứng chịu một pha vào khá nguy hiểm từ hậu vệ đối phương.

Alan (trái) và Đình Bắc có lời qua tiếng lại trong việc ai sẽ thực hiện 11 m ẢNH: MINH TÚ

Hai cầu thủ khoác vai nhau ăn mừng, sau khi Alan ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ẢNH: MINH TÚ

Mặc dù đã cố nén đau để tiếp tục thi đấu, nhưng cuối cùng Đình Bắc phải chủ động xin ban huấn luyện thay người. Khi được hỏi về tình hình hiện tại, tiền đạo 22 tuổi tiết lộ: "Em nghĩ là em cần phải đi chụp chiếu để xác định mức độ chấn thương. Cuối trận, em chạy và rất đau nên đã xin ra. Đó là một cú đạp ngay thẳng vào mắt cá".

Chức vô địch V-League mùa giải 2025-2026 đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Đình Bắc. Từng khẳng định mình ở nhiều cấp độ trẻ, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh được nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia danh giá nhất Việt Nam. Chân sút gốc Nghệ An xúc động: "Đây là mùa giải thứ hai em chơi cho CLB CAHN. Năm nay, đội rất quyết tâm. Với những gì mà CLB CAHN thể hiện ở mùa giải này, em nghĩ chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng".

Không dừng lại ở đỉnh cao quốc nội, tiền đạo trẻ đã lập tức hướng đến sân chơi châu lục: "Lúc này, toàn đội đặt mục tiêu sẽ cố gắng thi đấu tốt trận play-off Cúp C1 châu Á, để có thể góp mặt ở sân chơi danh giá này".