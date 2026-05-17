CLB CAHN thắng kịch tính Thanh Hóa, chính thức đăng quang V-League 2025-2026

Tối 17.5, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chạm trán với CLB Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, ở trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2025-2026. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội bóng của HLV Mano Polking sẽ chính thức đăng quang chức vô địch quốc gia sớm 3 vòng đấu.

Khung thành 2 lần từ chối bàn thắng của CLB CAHN

Trong hiệp 1, đội bóng ngành công an đã chơi lấn lướt về thế trận, tạo ra nhiều cơ hội rõ nét để có bàn thắng dẫn trước. Yếu tố duy nhất giúp CLB Thanh Hóa không bị thủng lưới trong 45 phút thi đấu đầu tiên chính là sự may mắn. Ngay cả khi các cầu thủ CLB CAHN đã đánh bại được hệ thống phòng ngự của CLB Thanh Hóa, thì cột dọc và xà ngang đã cứu thua cho đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp.

Bỏ qua các tình huống đáng chú ý khác, các chân sút CLB CAHN đã có 2 lần đưa bóng tìm đến khung thành CLB Thanh Hóa. Phút 17, Leo Artur đi cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 30, trên chấm đá phạt, Quang Hải cứa lòng chân trái lái quả bóng đi với quỹ đạo đẹp mắt khiến thủ môn Êli Niê chỉ còn biết đứng nhìn, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang.

Highlight CLB Công an Hà Nội 2-0 Thanh Hóa: Nhà vô địch xứng đáng

Quang Hải (phải) sút phạt đưa bóng đi trúng xà ngang CLB CAHN ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, CLB CAHN càng đẩy cao tốc độ trận đấu và tấn công mạnh mẽ hơn về phía khung thành CLB Thanh Hóa. Mọi chuyện đã khó càng thêm khó với đội bóng xứ Thanh, khi Ngọc Hà bị truất quyền thi đấu vì nhận tấm thẻ vàng thứ hai từ phút 60.

Bóng đã được Leo Artur đưa vào lưới CLB Thanh Hóa ở phút 64. Tuy nhiên, sau tham khảo từ phòng VAR, trọng tài chính Ngô Duy Lân đã quyết định không công nhận bàn thắng sau khi trực tiếp ra đường biên xem lại băng chiếu chậm. Alan Sebastiao được xác định đã phạm lỗi việt vị trước khi Leo Artur có cơ hội dứt điểm.

Alan (thứ hai từ trái qua) ghi bàn duy nhất của trận đấu đưa CLB CAHN chính thức vô địch V-League mùa này ẢNH: MINH TÚ

Nếu VAR lấy đi một bàn thắng của CLB CAHN, thì cũng mang lại cho đội bóng ngành công an một quả phạt đền ở cuối trận. Đình Bắc là người đã bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 88, trên chấm 11 m, Alan dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho CLB CAHN. Phút 90+8, Alves ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Polking. Với 3 điểm trọn vẹn, đội bóng ngành công an chính thức đăng quang chức vô địch V-League mùa này.

CLB CAHN hiện có 60 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 11 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.