U.19 Việt Nam liên tiếp thắng đối thủ hơn tuổi khi tập huấn Nhật Bản

Ngày 16.5, U.19 Việt Nam có trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Đội bóng sao vàng đã giành chiến thắng 2-1 trước đội U.20 ĐH Shizuoka Sangyo. Những người lập công cho đội nhà là Nguyễn Trọng Đức Vũ và Nguyễn Thành Vinh.

Hôm nay (17.5), đội tái đấu với đội U.22 của ĐH này. U.19 Việt Nam thắng 3-2, bằng các bàn của Thiên Phú, Văn Bách và Quốc Khánh.

HLV Yutaka Ikeuchi và các học trò tập huấn tại Nhật Bản ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, U.19 Việt Nam có 2 trận tiếp theo gặp ĐH Tokai Gakuen (19.5), và đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse (21.5).

Đội tuyển U.19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản từ 14.5 đến 26.5 với 30 cầu thủ. Ngày 18.5, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của SLNA sẽ là thành viên cuối cùng hội quân với U.19 Việt Nam tại Nhật Bản.

Lúc này, HLV Yutaka Ikeuchi cùng các học trò đã ổn định nơi ăn ở tại Nagoya, đang tích cực tập huấn theo chương trình đề ra. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển đang gặp không ít khó khăn về lực lượng, khi nhiều cầu thủ chưa thể hội quân đầy đủ do bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và giải hạng nhì quốc gia.

U.19 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, hướng đến giải U.19 Đông Nam Á 2026 ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, do đặc thù lịch thi đấu trong nước, các cầu thủ có khả năng được CLB chủ quản tạo điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển sẽ tập trung theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.

Chuyến tập huấn tại Nhật Bản nhằm hướng đến giải U.19 Đông Nam Á 2026, diễn ra tại Indonesia từ ngày 1.6 đến 15.6. Ở vòng bảng, U.19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trước chủ nhà Indonesia, nhưng hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và tâm lý, U.19 Việt Nam sẽ thi đấu hiệu quả, tạo nền tảng cho các mục tiêu dài hạn, trong đó có vòng loại U.20 châu Á.