Xác định 2 cặp bán kết U.17 châu Á, chỉ buồn không có Việt Nam: Xem kênh nào, đá bao giờ?

Lịch thi đấu cụ thể của bán kết U.17 châu Á

So với màn chạm trán thuộc bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Úc đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác khi tái đấu U.17 Việt Nam. Ở trận tứ kết giải U.17 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 17.5, đội bóng xứ sở chuột túi chơi cực kỳ thực dụng, kiên trì chờ đợi sơ hở của đối phương để khai thác và đạt được những gì họ muốn.

U.17 Úc thắng chung cuộc 3-0 trước U.17 Việt Nam, qua đó giành vé vào chơi trận bán kết giải U.17 châu lục. Đây cũng là trận đấu muộn nhất thuộc vòng tứ kết. Do đó tính đến lúc này, 4 cái tên sẽ tranh tài cho tấm vé góp mặt ở trận chung kết cũng đã được xác định đầy đủ, gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và Úc.

U.17 Việt Nam (trái) không thể tiếp tục gây bất ngờ trước U.17 Úc ẢNH: VFF

Tại bán kết, U.17 Nhật Bản chạm trán đương kim vô địch U.17 Uzbekistan vào lúc 22 giờ ngày 19.5 (theo giờ Việt Nam). Trận còn lại là cuộc đọ sức giữa U.17 Trung Quốc và U.17 Úc, vào lúc 1 giờ 30 ngày 20.5 (theo giờ Việt Nam).

Cả hai trận bán kết giải U.17 châu Á 2026 đều được tổ chức trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall (Jeddah - Ả Rập Xê Út).

U.17 Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh đáng gờm. Họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ẢNH: AFC

Trước đó ở vòng tứ kết, U.17 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh vượt trội, khi đánh bại U.17 Tajikistan với tỷ số đậm 5-0. U.17 Trung Quốc thì gây ấn tượng, khi ngược dòng ngoạn mục để đánh bại chủ nhà U.17 Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1.

U.17 Hàn Quốc và U.17 Uzbekistan mang đến một trận đấu cân tài cân sức. Hai đội hòa nhau 2-2 trong hơn 90 phút thi đấu chính thức. Trên chấm luân lưu cân não, U.17 Uzbekistan cho thấy họ là người bản lĩnh hơn và đã giành chiến thắng chung cuộc 5-3 trước đội bóng xứ sở kim chi.

Hai trận bán kết U.17 châu Á đều được phát trực tiếp trên TV360.