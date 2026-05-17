Thể thao Bóng đá Việt Nam

HAGL thua Hà Tĩnh sau tình huống gây tranh cãi dữ dội: Nhưng trọng tài và VAR đúng!

Tiểu Bảo
17/05/2026 19:46 GMT+7

Trên sân nhà Pleiku, HAGL đã phải nhận thất bại 0-2 trước CLB Hà Tĩnh. Đội bóng phố núi bị đóng đinh ở vị trí thứ 3 từ dưới lên.

Gia Bảo tranh bóng cùng CLB Hà Tĩnh trong trận HAGL thua 0-2

ảnh: Minh Trần

HAGL thua 2 trận sân nhà liên tiếp

Có lẽ trước vòng 22, nhiều CĐV đã nghĩ đến khả năng HAGL trụ hạng sớm khi có liền 2 trận trên sân nhà Pleiku Arena, trước những đối thủ được đánh giá vừa sức là PVF-CAND và CLB Hà Tĩnh.

Sau khi thua PVF-CAND, đội bóng phố núi bước vào vòng 23 với quyết tâm rất lớn để giành trọn 3 điểm trước đội khách Hà Tĩnh. Đội của tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Viktor vừa phải thay tướng từ vòng 22.

Tuy nhiên quyết tâm này đã vấp phải lực cản rất lớn khi cầu thủ CLB Hà Tĩnh cũng có động lực lớn lao để giúp HLV Phan Như Thuật có chiến thắng đầu tay, sau khi đã thúc thủ 0-2 trước Thể Công Viettel vòng trước.

Thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang gặp nguy hiểm

ảnh: Minh Trần

Trọng tài Trương Hồng Vũ tham khảo VAR

Sau phần lớn hiệp 1 diển ra giằng co, bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Atshimene giúp CLB Hà Tĩnh vượt lên dẫn trước sau quả phạt đền thành công lúc 45+3. Phút 45+2, trong một tình huống cản phá ở vòng cấm, bóng đã chạm tay cầu thủ số 10 của CLB HAGL. Trọng tài chính Trương Hồng Vũ sau khi tham khảo VAR đã quyết định có lỗi chạm tay, Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền. BHL HAGL phản ứng mạnh mẽ nhưng băng hình quay chậm cho thấy trọng tài Vũ và trọng tài VAR đã chính xác.

Bàn thắng ở giai đoạn rất nhạy cảm này đã giúp CLB Hà Tĩnh chủ động hơn nhiều trong hiệp 2. Đầu tàu Trọng Hoàng đã cùng đồng đội giăng ra thế trận phòng ngự phản công khi HAGL chấp nhận chơi mạo hiểm hơn để tìm bàn thắng.

Đến phút 56, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách sau bàn thắng của Helerson. Từ lúc này khung thành CLB Hà Tĩnh bị đặt dưới sức ép cực lớn khi HLV Lê Quang Trãi tung hết các quân bài hàng công vào như Minh Tâm, Gia Bảo, Conceiao Gabriel…

Niềm vui chiến thắng của CLB Hà Tĩnh

ảnh: Minh Trần

Chiến thắng này giúp CLB Hà Tĩnh chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, tạm thời có 24 điểm và vươn lên hạng 9, tạo ra khoảng cách an toàn với khu vực nguy hiểm. Ngược lại, HAGL cảm nhận nguy hiểm thực sự.

Với 22 điểm, thầy trò HLV Lê Quang Trãi chỉ còn hơn 2 CLB đội sổ là Đà Nẵng và PVF-CAND chỉ 5 điểm. Nếu không lập tức tìm lại chiến thắng, chuỗi 3 trận cuối mùa sẽ hoàn toàn có thể trở nên rất bất trắc khi họ phải gặp CLB Thanh Hóa, Hà Nội và Becamex TP.HCM.

