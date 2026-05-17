Thể thao Bóng đá Việt Nam
Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026

Mất nhiều trụ cột, Than KSVN vẫn khiến Hà Nội I đứng trước nguy cơ bị loại

Văn Trình
17/05/2026 14:10 GMT+7

Dù mất nhiều trụ cột quan trọng trước thềm giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026, nhưng Than KSVN vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu truyền thống khi cầm hòa Hà Nội I với tỷ số 0-0.

Trận đấu kiên cường của Than KSVN, Hà Nội I không còn quyền tự quyết

Trận đấu muộn nhất trong ngày giữa Hà Nội I và Than KSVN được xem là màn so tài đáng chú ý nhất vòng đấu. Hà Nội I rất quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau thất bại 1-2 trước TP.HCM ở ngày ra quân (13.5). Trong khi đó, Than KSVN bước vào giải với nhiều nỗi lo về lực lượng khi chia tay một số trụ cột quan trọng.

Dù vậy, đội bóng vùng mỏ vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Than KSVN chủ động chơi chặt chẽ, giữ cự ly đội hình hợp lý và không cho các chân sút bên phía Hà Nội I có nhiều khoảng trống để phối hợp. Chính lối chơi giàu kỷ luật giúp Than KSVN đứng vững trước sức ép mà đối thủ tạo ra.

Than KSVN khiến Hà Nội 1 (áo vàng) phải chia điểm

Ở phía ngược lại, Hà Nội I vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô tiếp tục cho thấy sự bế tắc trong những tình huống quyết định. Các pha triển khai tấn công của Hà Nội I thiếu đột biến và không tạo ra đủ sức ép để xuyên thủng hàng thủ thi đấu đầy tập trung của Than KSVN.

Thế trận giằng co kéo dài trong phần lớn thời gian trận đấu. Cả hai đội đều có những thời điểm chơi ăn miếng trả miếng nhưng sự chắc chắn của hàng phòng ngự đôi bên khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Với Than KSVN, 1 điểm trước Hà Nội I mang ý nghĩa rất tích cực trong bối cảnh đội bóng này đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng. Việc giữ sạch lưới trước một đối thủ mạnh như Hà Nội I cho thấy tinh thần chiến đấu và sự gắn kết của đội bóng vùng mỏ vẫn là điều không thể xem thường.

Trong khi đó, Hà Nội I rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh chức vô địch. Không những vậy, hai trận liên tiếp mất điểm khiến Hà Nội I đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Hiện cả Hà Nội I và Than KSVN cùng có thêm 1 điểm, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía đội bóng đất Mỏ. Ở lượt trận cuối, Than KSVN sẽ chạm trán TP.HCM. Chỉ cần giành 1 điểm, họ sẽ vào bán kết. Trong khi đó, Hà Nội I buộc phải trông chờ Than KSVN thất bại với cách biệt từ 2 bàn trở lên mới có cơ hội đi tiếp.

Phong Phú Hà Nam thắng dễ

Ở trận đấu diễn ra trước đó lúc 16 giờ, Phong Phú Hà Nam có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Hà Nội II. Đội bóng này sớm áp đặt thế trận và tạo ra cách biệt lớn ngay trong hiệp 1.

Phút 26, Vũ Thị Hoa mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam trước khi Cao Thị Linh liên tiếp lập công ở các phút 39 và 45+3, giúp đội nhà dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phong Phú Hà Nam có thắng lợi ấn tượng

Sang hiệp 2, Hà Nội II nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo nên khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Đến phút 82, Nguyễn Thị Hồng Huế ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

