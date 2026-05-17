Truyền thông Indonesia vỗ về U.17 Việt Nam: 'Hãy tự hào vì hành trình tuyệt vời'

U.17 Việt Nam vẫn rất xuất sắc

Ở trận tứ kết diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5, U.17 Việt Nam đã có quãng thời gian nhập cuộc khá tự tin trước U.17 Úc và thậm chí có cơ hội ăn bàn rõ rệt trong hiệp 1. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương nhanh chóng cho thấy sức mạnh với lối chơi giàu thể lực, áp sát quyết liệt và khả năng tận dụng cơ hội cực tốt để đánh bại U.17 Việt Nam. Các bàn thắng của Oliver O'Carroll, Georgio Hassarati và Akeem Gerald đã giúp Úc giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất.

Ngay sau trận đấu, trang Seasia Goal đăng tải bài viết với dòng tiêu đề giàu cảm xúc: “Những bước chân đầy tự hào của U.17 Việt Nam”. Tờ báo này nhấn mạnh, dù dừng bước ở tứ kết nhưng U.17 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu lớn nhất khi giành vé tham dự FIFA U.17 World Cup 2026.

“Cuộc hành trình của U.17 Việt Nam kết thúc ở vòng tứ kết. Dù vậy, đây vẫn là thành tích đáng tự hào khi họ đã giành quyền tham dự World Cup”, Seasia Goal bình luận.

Báo Seasia Goal của Indonesia động viên U.17 Việt Nam sau hành trình xuất sắc ẢNH: FACEBOOK SEASIA GOAL

Trong khi đó, Bola Times cho rằng U.17 Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi tinh thần thi đấu không bỏ cuộc trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh. Tờ báo Indonesia viết: “U.17 Việt Nam đã chiến đấu đến những phút cuối cùng nhưng không thể lật ngược tình thế. Dù bị loại, họ vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở tứ kết"

Theo Kompas, trong bối cảnh nhiều nền bóng đá Đông Nam Á như U.17 Thái Lan hay chính U.17 Indonesia đều sớm dừng bước, U.17 Việt Nam trở thành lá cờ đầu của khu vực ở sân chơi châu lục. Việc giành vé dự World Cup cũng giúp bóng đá trẻ Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử, tiếp nối thành công của thế hệ từng dự U.20 World Cup trước đây.

CNN Indonesia bình luận: "Thất bại 0-3 trước U.17 Úc không thể làm lu mờ hành trình đáng nhớ của U.17 Việt Nam tại giải năm nay. Đội bóng trẻ của HLV Cristiano Roland gây tiếng vang lớn khi vượt qua vòng bảng đầy khó khăn và đặc biệt là giành tấm vé lịch sử đến VCK U.17 World Cup, diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar".

Dù bị loại ở tứ kết nhưng U.17 Việt Nam có lần đầu dự World Cup ẢNH: THE-AFC

Một CĐV người Indonesia có tên Ronny để lại bình luận trên bài đăng của Seasia Goal: “Điều đáng ghi nhận nằm ở bản lĩnh và tinh thần của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước các đối thủ vượt trội về thể hình, họ vẫn kiên trì triển khai bóng, không ngại va chạm và luôn cố gắng chơi thứ bóng đá chủ động. Chính điều đó khiến U.17 Việt Nam nhận được sự tôn trọng đặc biệt, bất chấp kết quả cuối cùng. Chúng tôi chờ đợi sự trở lại mạnh mẽ của các bạn”.