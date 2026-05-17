U.17 Hàn Quốc rất tốt nhưng U.17 Uzbekistan... rất tiếc: Đàn em Son Heung-min thua cay đắng, không vào bán kết

U.17 Hàn Quốc mắc sai lầm

Dù đoạt vé đến World Cup, nhưng màn thể hiện ở vòng bảng châu Á của U.17 Hàn Quốc bị đánh giá là kém thuyết phục. Đội bóng xứ kim chi bị U.17 UAE và U.17 Yemen cầm hòa (xen giữa là trận thắng vất vả trước U.17 Việt Nam), do đó chỉ đứng nhì bảng C. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp, U.17 Hàn Quốc chỉ khép lại vòng bảng với ngôi nhì.

Trong khi đó, U.17 Uzbekistan khẳng định sức mạnh tuyệt đối của đương kim vô địch, khi thắng U.17 Úc (2-0) và U.17 Ấn Độ (3-0) để dẫn đầu bảng D.

Bóng đá trẻ Uzbekistan vẫn ở trên đỉnh cao châu Á, với lối đá ban bật giàu kỹ thuật, biến hóa khó lường. U.17 Uzbekistan đã thắng U.17 Úc ở trận cuối bảng D với... 28 lần dứt điểm về cầu môn đối thủ, con số quá ấn tượng.

U.17 Uzbekistan mạnh toàn diện ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC.COM

Ở màn thư hùng với U.17 Hàn Quốc (tứ kết U.17 châu Á 2026), U.17 Uzbekistan tiếp tục chiếm thế chủ động với thế trận tấn công, luân chuyển bóng mượt mà bằng các pha đập nhả ngắn, nhuyễn. Song, khác với trận thắng U.17 Úc, đại diện Trung Á không vội đẩy cao đội hình, mà vẫn giữ cự ly hợp lý, ngăn các pha phản công tốc độ mà U.17 Hàn Quốc giăng ra.

Thế trận giằng co có biến chuyển ở phút 22, khi Moon Ji-Hwan kết thúc pha đánh biên sát thương của U.17 Hàn Quốc bằng tình huống chạy chỗ hợp lý rồi dứt điểm chìm vào góc trái, đưa bóng đập chân hậu vệ U.17 Uzbekistan vào lưới. Trước đó, U.17 Hàn Quốc đã liên tục khoan biên trái của U.17 Uzbekistan.

Tuy nhiên, đương kim vô địch U.17 Uzbekistan không nao núng sau bàn thua. Học trò HLV Chigodaev giữ nhịp chơi ổn định, kiểm soát tốt tuyến giữa và luôn có những pha đẩy tốc bất ngờ.

Áp lực kiên trì của U.17 Uzbekistan khiến U.17 Hàn Quốc vỡ vụn cuối hiệp 1. Phút 41, thủ môn Moon Yu-no bắt bóng lỗi sau pha phá bóng về của đồng đội. Anh để bóng tuột khỏi tay, đúng vào vị trí Akhrorbek Ravshanbekov đã chọn sẵn, giúp tiền đạo trẻ Uzbekistan ghi bàn thắng có lẽ dễ dàng nhất từ đầu sự nghiệp để gỡ 1-1.

6 phút sau, U.17 Hàn Quốc lại thủng lưới. Khi hiệp 1 chỉ còn vài giây nữa là khép lại, Ravshanbekov đã ghi siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 với pha độc diễn rồi cứa lòng chân trái ngoạn mục vào góc xa. Moon Yu-no lại bị đánh lại, nhưng lần này, không thể trách thủ môn U.17 Hàn Quốc.

Giằng co

U.17 Hàn Quốc đã tạo ra thế trận đôi công ăn miếng trả miếng trong hiệp 2. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, đan xen bởi những pha... bỏ lỡ của cả hai đội.

U.17 Uzbekistan không lùi về bảo vệ sân nhà với số đông, mà lấy tấn công làm phòng ngự, khiến U.17 Hàn Quốc không áp đặt được thế trận.

Dù vậy, cũng giống trận thắng U.17 Việt Nam hay trận hòa U.17 UAE, Hàn Quốc lại có duyên ghi bàn phút cuối, khi đối thủ xuống sức.

Phút 87, tận dụng pha che chắn bóng lỗi của hai tiền vệ U.17 Uzbekistan, An Sun-hyun có pha xử lý gọn rồi vung chân cứa lòng tuyệt đẹp, không cho thủ môn Shomurodov cơ hội nào để cứu thua, gỡ hòa 2-2 cho U.17 Hàn Quốc. Đây cũng là tỷ số chung cuộc sau 90 phút.

Trên chấm luân lưu, U.17 Uzbekistan là đội bản lĩnh hơn khi đã thắng 5-3. Thủ thành dự bị Sirojiddinov, người được tung váo sân bắt luân lưu, trở thành người hùng của đội tuyển trẻ Uzbekistan khi đẩy thành công cú sút của Park Kyung-hoon ở lượt bốn, tiễn U.17 Hàn Quốc về nước.

Tại bán kết, U.17 Uzbekistan sẽ đối đầu U.17 Nhật Bản. Đây có thể xem như chung kết sớm giải đấu, giữa hai đội trẻ mạnh bậc nhất châu Á hiện nay.