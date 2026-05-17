Ngày ‘phán quyết’ của V-League

K HÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI

Trận hòa 2-2 đầy quả cảm của CLB Đà Nẵng trước Công an TP.HCM ngày 15.5 khiến PVF-CAND trở lại đáy bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại có cùng 17 điểm với đội bóng sông Hàn nhưng xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng bại. Chỉ cần hòa trước CLB Hà Nội (18 giờ hôm nay), PVF-CAND sẽ vươn lên nhưng đây không phải điều dễ thực hiện. Vòng trước, họ có trận thắng trên sân Pleiku của HAGL để có thêm sự tự tin trong hành trình còn lại ở V-League; nhưng lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Trong khi HAGL không còn mục tiêu phấn đấu, CLB Hà Nội vẫn đang rất khát điểm để cạnh tranh vị trí thứ 3 với đội Ninh Bình. Về mặt lực lượng, thầy trò HLV Harry Kewell đương nhiên được đánh giá cao hơn đội bóng phố núi.

Lý Đức (phải) liệu có giúp PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng? ẢNH: KHẢ HÒA

Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ sở hữu phong độ cao nhất CLB Hà Nội ở thời điểm này, cũng có thêm động lực để tỏa sáng. Anh sinh ngày 16.5.1994, chắc chắn muốn đón tuổi mới bằng 3 điểm, bàn thắng hay kiến tạo. Hoàng Hên cũng cần thêm các pha lập công để cạnh tranh với Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới nội. Và chắc chắn, Hoàng Hên chính là cái tên mà PVF-CAND phải dành sự chú ý đặc biệt. Nếu phong tỏa được ngôi sao này, cơ hội có điểm cho Phạm Lý Đức và đồng đội sẽ sáng hơn nhiều.

C HÀO ĐÓN TÂN VƯƠNG ?

Lúc 19 giờ 15, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ tiếp đón đội khách Thanh Hóa. Nếu thầy trò HLV Alexandre Polking giành chiến thắng, sân Hàng Đẫy có dịp mở hội. Khi đó, CLB CAHN vẫn hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel tối thiểu 11 điểm, nên vô địch trước 3 vòng đấu. Vào thời điểm hiện tại, thật khó để ngăn cản Quang Hải và đồng đội băng băng về đích. Họ đang duy trì chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có đến 7 chiến thắng. Chân sút chủ lực Alan Grafite (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 14 bàn) chấn thương, không đạt phong độ tốt nhất cũng chẳng là vấn đề với CLB CAHN. Bởi Đình Bắc đã ghi tới 10 bàn trong 6 trận liên tiếp, trở thành đầu tàu trên hàng công, bên cạnh dàn vệ tinh chất lượng xung quanh. Sự ổn định về lối chơi lẫn tâm lý giúp đội bóng ngành công an gần như không có đối thủ ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Dù vừa tạo bất ngờ khi đánh bại đội Hà Nội ở vòng 22 nhưng ở cuộc chạm trán hôm nay, Thanh Hóa vẫn bị đánh giá thấp hơn khá nhiều về lực lượng cũng như phong độ. Đội bóng xứ Thanh chắc chắn sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, song để cản bước CLB CAHN vào lúc này là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Cho dù trận này HLV Polking dính 3 thẻ vàng, bị truất quyền chỉ đạo trực tiếp nhưng đội chủ nhà vẫn chiếm thế thượng phong.

Hai trận còn lại dù không ảnh hưởng quá nhiều đến cục diện V-League nhưng cũng có sức hút riêng. Tân HLV Phan Như Thuật chắc chắn muốn giành 3 điểm cùng CLB Hà Tĩnh khi làm khách trên sân HAGL (17 giờ). Ở trận ra mắt đội bóng núi Hồng, ông và các học trò đã phải nhận thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại (hai đội chỉ hơn kém nhau 2 điểm), đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, với sự thận trọng được đặt lên hàng đầu.

Lúc 18 giờ, hai "ông lớn" là CLB Nam Định và Thể Công Viettel đối đầu nhau tại Thiên Trường. Đôi bên đều sở hữu các ngôi sao trong đội hình, hứa hẹn mang những pha bóng đẹp mắt cho người hâm mộ. Điều quan trọng là hai đội cần phải bung hết sức, duy trì phong độ đến hết mùa bởi họ đều còn cơ hội cạnh tranh Cúp quốc gia khi đã vào đến bán kết.