Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League nóng hôm nay: Ninh Bình sẽ thắng dễ SLNA, Becamex TP.HCM có trụ nổi tại Hải Phòng?

Đồng Nguyên Khang
16/05/2026 00:00 GMT+7

Nếu đánh bại SLNA, CLB Ninh Bình sẽ nới rộng khoảng cách với đội Hà Nội, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vào tốp 3.

Khó cho SLNA

Ngày 16.5, vòng 23 V-League mùa giải 2025-2026 tiếp tục diễn ra với 2 cặp đấu đáng chú ý. Tâm điểm sẽ là chuyến làm khách của CLB Ninh Bình trên sân Vinh của SLNA lúc 18 giờ.

Đội bóng cố đô hiện đứng thứ 3 với 41 điểm nhưng chỉ hơn CLB Hà Nội đúng 2 điểm. Vì thế, một chiến thắng trước SLNA sẽ giúp Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội tạm nới rộng khoảng cách, qua đó gây áp lực đáng kể lên đội bóng thủ đô trước khi Hà Nội ra sân vào ngày 17.5 (gặp PVF-CAND). Xét về phong độ lẫn chất lượng đội hình, CLB Ninh Bình đang được đánh giá cao hơn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 1 trước Thể Công Viettel và chỉ thua đúng 1 trận trước chính CLB Hà Nội.

Những trận mất điểm của CLB Ninh Bình một phần đến từ việc các đối thủ đều mạnh, và phần khác là Hoàng Đức không đạt thể trạng tốt nhất. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam "cày ải" rất nhiều từ đầu mùa, rơi vào tình trạng quá tải. Sau khi được nghỉ ngơi, anh đang trở lại mạnh mẽ. Ngược lại, SLNA lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trận trong cùng giai đoạn. Các cầu thủ trẻ trong tay HLV Văn Sỹ Sơn cũng tỏ ra non nớt, thiếu vững vàng trong nhiều thời điểm. Vì thế, CLB Ninh Bình có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Lịch thi đấu V-League nóng hôm nay: Ninh Bình sẽ thắng dễ SLNA, Becamex TP.HCM có trụ nổi tại Hải Phòng?- Ảnh 1.

Gia Hưng (thứ 2 từ trái sang) là người ghi bàn duy nhất giúp CLB Ninh Bình thắng SLNA ở lượt đi

ẢNH: MINH TÚ

Becamex TP.HCM thay tướng có đổi vận?

Cũng vào lúc 18 giờ, Becamex TP.HCM sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng. Đây là trận đấu được người hâm mộ đất Thủ chờ đợi sau quyết định thay HLV. Trước đó, đội bóng này chia tay HLV Ueno Nobuhiro và bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh trong bối cảnh đội chỉ hơn PVF-CAND và Đà Nẵng 4 điểm.

Thử thách dành cho Becamex TP.HCM là rất lớn. Trên sân nhà mùa này, CLB Hải Phòng mới chỉ để thua trước CLB Công an Hà Nội, đội sắp sửa trở thành tân vương của V-League. Trong 10 trận còn lại, họ thắng 8 và hòa 2. Đó là con số rất ấn tượng. Vì thế, Becamex TP.HCM cần phải rất nỗ lực mới có thể rời sân Lạch Tray với điểm số trong tay.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
