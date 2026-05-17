Những người hùng U.17 Việt Nam trút lời gan ruột, quyết tâm tỏa sáng ở World Cup

Khép lại hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U.17 Việt Nam đã chia sẻ cảm xúc xúc động trên mạng xã hội sau khi hoàn thành mục tiêu giành vé dự U.17 World Cup. Dù vẫn còn tiếc nuối vì chưa thể tiến xa hơn, các cầu thủ trẻ đều thể hiện niềm tự hào khi được chiến đấu vì màu cờ sắc áo và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong tương lai.

Lê Trọng Đại Nhân viết: "Em xin cảm ơn BHL và tập thể U.17 Việt Nam. Cả đội chỉ có 10 ngày chuẩn bị cùng nhau để đến với giải U.17 Đông Nam Á và châu Á và những gì chúng ta đạt được đến ngày hôm nay thật đẹp và đáng tự hào".

Đại Nhân cũng nhấn mạnh hành trình của U.17 Việt Nam chưa dừng lại: "Mỗi trận đấu là mỗi lần tích lũy kinh nghiệm, rút ra nhiều bài học quý giá cho hành trình phát triển bản thân trong tương lai. Hành trình vẫn chưa kết thúc. Hướng tới mục tiêu quan trọng phía trước để lá cờ Việt Nam bay cao tại đấu trường thế giới".

U.17 Việt Nam đã có hành trình đáng tự hào ở giải châu Á, vào tứ kết với tư cách đội đầu bảng C và giành vé dự VCK U.17 World Cup ẢNH: VFF

Trong khi đó, Nguyễn Văn Dương bày tỏ niềm tự hào khi được cùng đồng đội chiến đấu tại sân chơi châu lục: "Thật tự hào khi lá cờ Việt Nam tung bay tại sân. Tự hào khi chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau, chiến đấu tới cùng và hết mình vì màu cờ sắc áo". Tiền đạo này cho rằng giải đấu là trải nghiệm quý giá cho toàn đội: "Mỗi trận đấu là một bài học, mỗi khoảnh khắc là trải nghiệm đáng quý cho tuổi trẻ. Đây sẽ là những bài học quý giá để chúng ta có thể hướng tới những hành trình tiếp theo".

Bên cạnh những lời cảm ơn dành cho người hâm mộ, Chu Ngọc Nguyễn Lực chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Lại thêm 1 giải đấu nữa chúng ta đồng hành cùng nhau có vui, có buồn, có tiếc nuối. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình".

Trong khi đó, Đậu Quang Hưng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội tuyển: "Hành trình của chúng em đã kết thúc tại đây, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn những người hâm mộ luôn bên cạnh và sát cánh cùng bọn em những chặng đường vừa qua. Xin lỗi vì bọn em không thể đi tiếp, bọn em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Dù chưa thể tạo thêm bất ngờ tại vòng knock-out, U.17 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé tham dự U.17 World Cup 2026. Thành tích này không chỉ đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận của bóng đá trẻ Việt Nam, mà còn mở ra kỳ vọng về một thế hệ cầu thủ giàu khát vọng, bản lĩnh và sẵn sàng vươn ra sân chơi thế giới.