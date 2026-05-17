U.17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U.17 châu Á 2026 sau trận thua Úc

Đội tuyển U.17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U.17 Úc tối 16.5 tại Jeddah (Ả Rập Xê Út).

So với lần thua U.17 Việt Nam ở bán kết U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Úc cho thấy sự khác biệt lớn về thể lực và cách chơi. Đội bóng áo vàng sớm tạo sức ép và mở tỷ số phút 41 nhờ công Oliver O’Carroll.

Sang hiệp 2, Max Court tiếp tục để lại dấu ấn với 2 tình huống kiến tạo giúp Hassarati và Akeem Gerald ghi thêm 2 bàn cho U.17 Úc ở các phút 60 và 75.

Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đội tuyển U.17 Việt Nam không thể ghi bàn danh dự và chấp nhận thất bại 0-3.

Dừng bước ở tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lớn khi lần đầu giành vé dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.