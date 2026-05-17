Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U.17 châu Á 2026 sau trận thua Úc
Video Thể thao

U.17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U.17 châu Á 2026 sau trận thua Úc

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/05/2026 07:00 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U.17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U.17 Úc ở tứ kết. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lớn với tấm vé dự U.17 World Cup 2026.

Đội tuyển U.17 Việt Nam dừng bước tại tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U.17 Úc tối 16.5 tại Jeddah (Ả Rập Xê Út).

So với lần thua U.17 Việt Nam ở bán kết U.17 Đông Nam Á 2026, U.17 Úc cho thấy sự khác biệt lớn về thể lực và cách chơi. Đội bóng áo vàng sớm tạo sức ép và mở tỷ số phút 41 nhờ công Oliver O’Carroll.

U.17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U.17 châu Á 2026 sau trận thua Úc

Sang hiệp 2, Max Court tiếp tục để lại dấu ấn với 2 tình huống kiến tạo giúp Hassarati và Akeem Gerald ghi thêm 2 bàn cho U.17 Úc ở các phút 60 và 75.

Dù rất nỗ lực trong những phút cuối, đội tuyển U.17 Việt Nam không thể ghi bàn danh dự và chấp nhận thất bại 0-3.

Dừng bước ở tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lớn khi lần đầu giành vé dự VCK FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Highlight U.17 Việt Nam 0-3 U.17 Úc: Thầy trò HLV Roland dừng bước

Highlight U.17 Việt Nam 0-3 U.17 Úc: Thầy trò HLV Roland dừng bước

Đội tuyển U.17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U.17 Úc và nhận thất bại 0-3 ở tứ kết U.17 châu Á 2026. Dù dừng bước, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có lần đầu giành vé dự U.17 World Cup.

Highlight U.17 Uzbekistan (luân lưu 5-3) U.17 Hàn Quốc: Cú sốc lớn

Nguyễn Tài Lộc lập cú đúp, Ninh Bình ngược dòng hạ SLNA trên sân Vinh

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 Úc tứ kết U.17 châu Á 2026 u.17 world cup HLV Roland
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận