Nguyễn Tài Lộc lập cú đúp, Ninh Bình ngược dòng hạ SLNA trên sân Vinh
Video Thể thao

Quỳnh Phương
16/05/2026 21:47 GMT+7

Geovane Magno, cầu thủ vừa có quốc tịch Việt Nam với tên mới Nguyễn Tài Lộc, ghi 2 bàn trong những phút cuối giúp CLB Ninh Bình thắng ngược SLNA 2-1 tại vòng 23 V-League 2025-2026.

Tối 16.5, CLB Ninh Bình thắng ngược SLNA 2-1 ngay trên sân Vinh ở vòng 23 V-League 2025-2026 nhờ cú đúp của Geovane Magno - cầu thủ vừa nhập quốc tịch Việt Nam với tên mới Nguyễn Tài Lộc.

Trở lại sau án treo giò, thủ môn Đặng Văn Lâm chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua quan trọng trước các cú dứt điểm của Ngô Văn Lương và Moore. Trong hiệp 1, SLNA pressing quyết liệt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn dù Ninh Bình kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

Sang hiệp 2, đội chủ sân Vinh vượt lên ở phút 66 khi Phan Bá Quyền đánh đầu cận thành từ quả tạt của Hồ Khắc Ngọc.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở những phút cuối trận. Phút 82, Ninh Bình được hưởng phạt đền sau tình huống Văn Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Nguyễn Tài Lộc dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1.

Chỉ 1 phút sau, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với cú vô-lê quyết đoán, hoàn tất cú đúp và giúp Ninh Bình thắng ngược đầy kịch tính.

Chiến thắng giúp CLB Ninh Bình giữ vị trí thứ 3 với 44 điểm, hơn CLB Hà Nội 5 điểm trên bảng xếp hạng.

