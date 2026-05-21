Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 Việt Nam bị 'bỏ quên tức tưởi' ở World Cup: VFF can thiệp nóng, FIFA phải thay đổi gấp

Hồng Nam
21/05/2026 11:19 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng, sau khi U.17 Việt Nam không có tên trong nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm U.17 World Cup 2026.

Sai sót liên quan đến U.17 Việt Nam 

Trước lễ bốc thăm U.17 World Cup 2026 diễn ra tối nay (21.5), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã mắc sai sót kỹ thuật, khi bỏ quên U.17 Việt Nam và U.17 Ả Rập Xê Út trong nhóm hạt giống.

Cụ thể, cái tên U.17 Việt Nam vốn dĩ nằm trong nhóm hạt giống số bốn đã bị nhầm thành U.17 Yemen, đội bị chính thầy trò HLV Cristiano Roland loại ở bảng C U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam không phải "nạn nhân" duy nhất. Chủ nhà U.17 châu Á, U.17 Ả Rập Xê Út, cũng bị FIFA nhầm thành... U.17 Indonesia. Thực tế là U.17 Indonesia đã bị loại ở vòng bảng với vị trí cuối bảng B, do đó không thể có năm thứ hai liên tiếp dự U.17 World Cup.

Liên quan đến bản tin về lễ bốc thăm FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 được đăng tải trên trang chủ của FIFA, VFF đã có thông tin chính thức. Trong các tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí do FIFA gửi tới các liên đoàn thành viên, danh sách các đội tuyển tham dự U.17 World Cup Qatar 2026 vẫn được thể hiện đầy đủ và chính xác, trong đó có đội tuyển U.17 Việt Nam. 

"Trong danh sách phân nhóm hạt giống của các đại diện châu Á trên website chính thức của FIFA hiện không có tên đội tuyển U.17 Việt Nam, dù đội tuyển đã chính thức giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Các phòng chức năng của VFF đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA", VFF khẳng định.

Sau khi VFF can thiệp, FIFA đã gỡ bỏ bản danh sách sai để thay đổi thông tin. Đây là bước đi cần thiết, khi lễ bốc thăm diễn ra tối nay.

Việt Nam là 1 trong 9 nước châu Á có đội dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc và chủ nhà Qatar. Đây là lần đầu tiên, bóng đá trẻ Việt Nam bước đến U.17 World Cup.

Lần gần nhất bóng đá trẻ Việt Nam dự World Cup là cách đây 9 năm, khi U.20 Việt Nam bước tới VCK U.20 World Cup 2017 (nhờ U.19 Việt Nam lọt vào bán kết U.19 châu Á 2016). Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành điểm số lịch sử khi hòa 0-0 với U.20 New Zealand ở trận ra quân, sau đó thua 0-4 trước U.20 Pháp và 0-2 trước U.20 Honduras.



