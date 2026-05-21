Khó tin: FIFA nhầm lẫn tai hại, World Cup bỗng dưng thiếu U.17 Việt Nam, có tên... Indonesia

FIFA nhầm U.17 Việt Nam thành... U.17 Yemen - là đội đã bị chính Việt Nam loại

FIFA sẽ tổ chức bốc thăm U.17 World Cup 2026 vào tối nay (21.5), để xác định 12 bảng đấu tại sân chơi lớn nhất bóng đá trẻ cấp độ U.17. Trước thềm lễ bốc thăm, ban tổ chức đã công bố 4 nhóm hạt giống. Trong đó, bất ngờ khi thiếu tên Việt Nam, nhưng lại có Indonesia.

Cụ thể, cái tên U.17 Việt Nam vốn dĩ nằm trong nhóm hạt giống số bốn đã bị nhầm thành U.17 Yemen, đội bị chính thầy trò HLV Cristiano Roland loại ở bảng C U.17 châu Á 2026.

Tính đến 10 giờ 30 ngày 21.5 theo giờ Việt Nam, FIFA vẫn chưa chỉnh sửa sai sót nghiêm trọng này.



FIFA mắc sai sót khi thiếu tên U.17 Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

U.17 Việt Nam không phải "nạn nhân" duy nhất. Chủ nhà U.17 châu Á, U.17 Ả Rập Xê Út, cũng bị FIFA nhầm thành... U.17 Indonesia. Thực tế là U.17 Indonesia đã bị loại ở vòng bảng với vị trí cuối bảng B, do đó không thể có năm thứ hai liên tiếp dự U.17 World Cup.

Tính đến 10 giờ 25 ngày 21.5, FIFA vẫn chưa khắc phục lỗi sai nói trên trang chủ. Dù vậy, thực tế U.17 Việt Nam và U.17 Ả Rập Xê Út có vé dự vòng chung kết sẽ không thay đổi. Cả hai đội đều có vé vào tứ kết sân chơi châu Á, trong đó, Việt Nam đứng nhất bảng C, còn Ả Rập Xê Út dẫn đầu bảng A.

Việt Nam là 1 trong 9 nước châu Á có đội dự U.17 World Cup 2026, bên cạnh Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc và chủ nhà Qatar. Đây là lần đầu tiên, bóng đá trẻ Việt Nam bước đến U.17 World Cup.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) lần đầu bước đến World Cup ẢNH: VFF

Lần gần nhất bóng đá trẻ Việt Nam dự World Cup là cách đây 9 năm, khi U.20 Việt Nam bước tới VCK U.20 World Cup 2017 (nhờ U.19 Việt Nam lọt vào bán kết U.19 châu Á 2016). Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành điểm số lịch sử khi hòa 0-0 với U.20 New Zealand ở trận ra quân, sau đó thua 0-4 trước U.20 Pháp và 0-2 trước U.20 Honduras.

Tại VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam thắng U.17 Yemen (1-0) và U.17 UAE (3-2), thua U.17 Hàn Quốc (1-4), dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Tại tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland thua 0-3 trước U.17 Úc.

U.17 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 11 năm nay, quy tụ 48 đội tuyển trẻ ưu tú đến từ các châu lục trên thế giới.