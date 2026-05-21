Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chờ ngày chuyển giao

Bước ngoặt quan trọng

Những ngày gần đây, tương lai của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Khu liên hợp) tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận đơn vị này. Ngày 15.5, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và UBND TP.Hà Nội về phương án chuyển giao quản lý Khu liên hợp. Phó thủ tướng yêu cầu việc tiếp nhận phải thực hiện đúng pháp luật, theo nguyên trạng, bao gồm nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án liên quan.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh các vấn đề về pháp lý, tài chính, đất đai và tài sản cần được làm rõ trước khi chuyển giao, đồng thời yêu cầu mọi hoạt động tại Khu liên hợp phải duy trì bình thường trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục. Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo trước ngày 25.5 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định các bước tiếp theo.

Mặt sân Mỹ Đình vừa được làm lại mới với kinh phí hơn 8 tỉ đồng ẢNH: CHÍ ĐẠT

Ngày 18.5, trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp về Bộ Quốc phòng quản lý. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc để khảo sát toàn diện hiện trạng Khu liên hợp, xây dựng đề án tiếp nhận cũng như phương án hoạt động sau chuyển giao.

Vẫn là sân nhà của đội tuyển VN ?

Ở diễn biến khác có liên quan, sân Mỹ Đình cũng vừa hoàn tất một hạng mục quan trọng của quá trình cải tạo. Ngày 9.5, Ban quản lý đã hoàn tất việc trồng mặt cỏ mới sau nhiều tháng thi công phần cốt nền và hệ thống hạ tầng bên dưới mặt sân. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đưa vào sử dụng năm 2003 phục vụ SEA Games 22, phần cốt nền sân Mỹ Đình được làm lại hoàn toàn với kinh phí hơn 8 tỉ đồng.

Hiện tại, Khu liên hợp vẫn trong tình trạng nợ thuế hơn 1.000 tỉ đồng. Trước đó, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do khoản nợ quá hạn lên tới 848 tỉ đồng. Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý tài sản công tại Khu liên hợp cũng được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm trong giai đoạn 2009-2018. Bộ Tài chính từng bác đề xuất khoanh nợ cũng như khẳng định không có cơ sở để không tính tiền chậm nộp 941,7 tỉ đồng của Khu liên hợp. Áp lực tài chính kéo dài khiến Khu liên hợp nhiều năm rơi vào tình trạng vừa phục vụ các nhiệm vụ quốc gia, vừa phải tìm cách tạo nguồn thu thông qua cho thuê mặt bằng và tổ chức sự kiện giải trí.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện được quan tâm lúc này là liệu sân Mỹ Đình có thể sớm trở lại vai trò sân nhà của đội tuyển VN hay không. Theo nguồn tin của Thanh Niên, Liên đoàn Bóng đá VN và Ban quản lý sân Mỹ Đình đã có trao đổi sơ bộ về kế hoạch tổ chức 4 trận sân nhà của đội tuyển VN tại AFF Cup 2026 từ tháng 7 năm nay. Mặt cỏ mới có thể giúp Mỹ Đình có thêm cơ sở để trở lại với các trận đấu lớn; nhưng để sân vận động quốc gia thực sự ổn định lâu dài, bài toán lớn hơn vẫn là cách xử lý các tồn đọng tài chính và cơ chế vận hành của cả Khu liên hợp trong thời gian tới.



