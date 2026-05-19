Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận, quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Theo Truyền hình Quốc phòng, chiều 18.5, Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị tiếp nhận Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý.

Theo chỉ đạo của trung tướng Lê Văn Hướng, Bộ Quốc phòng sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc để khảo sát, đánh giá toàn diện Khu Liên hợp thể thao quốc gia, đồng thời tham mưu xây dựng đề án tiếp nhận và tổ chức hoạt động sau khi chuyển giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tiến hành khảo sát hồ sơ và thực tế, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án theo nhiệm vụ được phân công.

Yêu cầu chuyển giao đúng pháp luật

Trước đó ngày 15.5, theo Báo Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Theo Phó thủ tướng, sau 25 năm hoạt động, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đã đóng góp lớn cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc chuyển giao quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác, song phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Không để gián đoạn hoạt động của sân Mỹ Đình

Phó thủ tướng yêu cầu việc chuyển giao phải đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Trong đó, cần tính toán đồng bộ với các dự án lớn như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic.

Sân Mỹ Đình được chuyển giao

Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu việc tiếp nhận phải thực hiện theo nguyên trạng, bao gồm bộ máy tổ chức, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

"Không thể chuyển giao khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai, tài sản còn chưa được làm rõ", Phó thủ tướng lưu ý.

Bộ VH-TT-DL được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn cũng như trách nhiệm xử lý các tồn đọng hiện nay.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu mọi hoạt động tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường trong thời gian chờ chuyển giao, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ.