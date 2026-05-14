Hải Phòng Legacy Marathon 2026 lan tỏa thông điệp sống xanh, Phạm Thị Hồng Lệ tranh tài

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng "Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026" và chào mừng 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 - Dấu chân thành phố cảng sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 16 và 17.5 tại Quảng trường châu Âu, khu đô thị sinh thái Vinhomes Royal Island, đảo Vũ Yên (Hải Phòng).

Giải đấu do Công ty CP Zaha Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức.

Giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17.5 t

Không đơn thuần là một giải chạy phong trào, Hải Phòng Legacy Marathon 2026 còn được xem là hoạt động thể thao mang ý nghĩa cộng đồng và xã hội sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), đồng thời lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Bên cạnh đó, giải đấu còn kết nối với chương trình quốc tế Art for Climate do Thái An Holdings khởi xướng tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Phạm Thị Hồng Lệ và dàn VĐV tên tuổi tạo sức hút

Theo BTC, thông qua hệ thống bán vé điện tử, "Hải Phòng Legacy Marathon 2026" đã ghi nhận 8.280 VĐV đăng ký tham dự, phá vỡ nhiều cột mốc đăng ký trước đó. Trong số này có hơn 3.000 VĐV Hải Phòng cùng hơn 300 VĐV quốc tế, biến giải đấu thành ngày hội thể thao và giao lưu văn hóa quy mô lớn.

Các VĐV sẽ tranh tài trên cung đường rất đẹp của thành phố cảng

Giờ thi đấu được điều chỉnh sớm hơn để tránh nắng nóng

Giải năm nay gồm 4 cự ly thi đấu phù hợp với nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau.

Cự ly 5 km dành cho người từ 5 tuổi trở lên thu hút 1.714 VĐV. Cự ly 10 km dành cho người từ 12 tuổi có 1.941 VĐV tham gia. Trong khi đó, cự ly half marathon 21 km là nội dung thu hút đông người nhất với 3.503 VĐV đăng ký. Cự ly marathon 42 km - nội dung đòi hỏi sức bền cao nhất - có 1.122 VĐV tranh tài.

Điểm nhấn đáng chú ý của Hải Phòng Legacy Marathon 2026 là sự xuất hiện của nhiều elite hàng đầu Việt Nam. Ở nội dung marathon nữ 42 km, Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân nhiều huy chương SEA Games - được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Hoa phượng đỏ là biểu tượng trên huy chương

Trong khi đó, Huỳnh Anh Khôi tiếp tục trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng. Chân chạy này đang gây chú ý lớn khi liên tục cải thiện thành tích cá nhân và chỉ còn kém kỷ lục quốc gia marathon nam đúng 20 giây với thông số 2 giờ 19 phút 3 giây. Sự góp mặt của các VĐV tên tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn cạnh tranh tốc độ hấp dẫn trên cung đường Vũ Yên.

Lan tỏa thông điệp “Chạy nhanh - sống xanh”

Để đảm bảo an toàn cho VĐV trong điều kiện thời tiết mùa hè miền Bắc, BTC quyết định điều chỉnh toàn bộ khung giờ thi đấu sớm hơn. Cự ly marathon 42 km sẽ xuất phát lúc 2 giờ 30 phút ngày 17.5 và đóng đường chạy lúc 8 giờ 30 phút. Tiếp theo là cự ly 21 km lúc 4 giờ, 10 km lúc 6 giờ 30 phút và 5 km lúc 7 giờ.

Các hoạt động trong chương trình Bước chạy Môi trường xanh do BTC giải phát động các CLB marathon chung tay vì thành phố Hải Phòng xanh sạch đẹp

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ giải

Một trong những điểm mới đáng chú ý của giải đấu năm nay là việc áp dụng hệ thống tính giờ bằng chip điện tử theo thời gian thực để công bố kết quả ngay tại đích. BTC cũng cam kết tiến hành trao thưởng trực tiếp tại chỗ cho các VĐV đạt thành tích cao từ 7 giờ 30 phút.

Ông Trần Lưu Ngọc Anh - Giám đốc Công ty CP Zaha Việt Nam, Trưởng BTC giải - chia sẻ: “Bước tiến này không chỉ triệt tiêu các tranh cãi về sự minh bạch, mà còn đẩy cảm xúc vinh quang của người chiến thắng lên mức cao trào nhất”.

Ông cũng cho biết BTC yêu cầu các VĐV tuân thủ nghiêm quy định của Tổ chức phòng chống doping thế giới (WADA) và đeo BIB phía trước trang phục thi đấu để phục vụ công tác xác minh thành tích.

Giải chạy mang thông điệp "Chạy nhanh - sống xanh"

Hải Phòng Legacy Marathon 2026 còn được định vị là giải chạy mang thông điệp “Chạy nhanh - sống xanh”. BTC cho biết giải đấu tiên phong kết hợp tinh thần “Art for Climate” và “Sports for Climate”, sử dụng thể thao như một phương thức truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Nhiều hoạt động chạy bộ kết hợp nhặt rác (plogging) đã được triển khai tại khu vực đồi Thiên Văn và các cung đường chạy ở Hải Phòng trước thềm giải đấu. Giải đấu có sự đồng hành của hai nhà tài trợ vàng là Thái An Holdings và Thái An EcoMotion.

Các VĐV đã sẵn sàng để tranh tài cuối tuần này

Ông Nguyễn Khoa Trường - CEO Thái An Holdings - cho biết: “Văn hóa và thể thao mang một sức mạnh to lớn định hình nên cuộc sống của tất cả chúng ta, bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới. Thông qua Art for Climate, sự sáng tạo, di sản và nghệ thuật, văn hóa và thể thao có khả năng độc đáo vượt qua mọi ranh giới, khơi gợi cảm xúc và suy nghĩ, đồng thời truyền cảm hứng cho những hành động cụ thể để bảo vệ hành tinh của chúng ta”.

Theo BTC, Hải Phòng Legacy Marathon 2026 hướng tới xây dựng một sự kiện mang tính di sản, kết hợp giữa thể thao, văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cảng năng động, hiện đại và giàu bản sắc.