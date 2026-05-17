Hồng Lệ và Anh Khôi vô địch giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026, lan tỏa thông điệp sống xanh

Sáng 17.5, giải chạy Hải Phòng Legacy Marathon 2026 - Dấu chân thành phố Cảng đã chính thức diễn ra tại đảo Vũ Yên, TP.Hải Phòng với sự tham gia của hơn 8.000 VĐV trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trực tiếp dự và tham gia chạy tại giải.

Diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2026, giải chạy năm nay không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), đồng thời lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu khởi động trước khi đường chạy bắt đầu

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (giữa) trực tiếp tham gia đường chạy

Từ sáng sớm, hàng nghìn VĐV đã phủ kín các cung đường quanh đảo Vũ Yên, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động với những màn bứt tốc quyết liệt, những cuộc cạnh tranh nghẹt thở và cả những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cán đích. Sự kiên cường của các VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho giải đấu năm nay.

Các VĐV hào hứng với cung đường chạy rất đẹp ở Hải Phòng

Giải quy tụ hàng chục CLB runners trên khắp cả nước như CLB Runners MAE thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, CLB Runners Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, CLB 1983 Vietnam Runners, Đặng Xá Runner, Bắc Ninh Runners hay Thủy Nguyên Runners Hải Phòng. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều VĐV nổi bật như Phạm Thị Hồng Lệ - chủ nhân nhiều huy chương SEA Games ở cự ly marathon 42 km hay Huỳnh Anh Khôi - người được mệnh danh là “vua marathon” Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần “Chạy nhanh - Sống xanh”

Theo BTC, Hải Phòng Legacy Marathon 2026 được định vị là giải chạy mang thông điệp “Chạy nhanh - Sống xanh”, kết hợp giữa “Nghệ thuật vì khí hậu” (Art for climate) và “Thể thao vì khí hậu” (Sport for climate) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Giải đấu còn mang sứ mệnh kết nối cộng đồng với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái toàn cầu thông qua chương trình quốc tế Art for climate do Thái An Holdings khởi xướng tại Việt Nam.

Nội dung chạy 10 km vào sáng sớm 17.5

Giải chạy lan toả thông điệp sống xanh và bảo vệ môi trường

Đáng chú ý, sự có mặt và trực tiếp tham gia chạy của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu được xem là thông điệp mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng thể thao cả nước cùng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam.

Không dừng lại ở khẩu hiệu, nhiều VĐV đã trực tiếp tham gia hoạt động chạy kết hợp dọn rác trên các cung đường thi đấu nhằm góp phần làm sạch cảnh quan thành phố cảng Hải Phòng.

Giải chạy không chỉ là cuộc đua về tốc độ

BTC cho biết hơn 8.000 VĐV đã hoàn thành các cự ly thi đấu của Hải Phòng Legacy Marathon 2026. Thành công của giải đấu có sự đồng hành của nhiều đối tác chiến lược, trong đó có 2 nhà tài trợ vàng là Thái An Holdings Group và Thái An EcoMotion.

Và không nằm ngoài dự đoán, "nữ hoàng marathon Việt Nam" Phạm Thị Hồng Lệ đã về nhất nội dung 42 km nữ, về nhì là VĐV Hoàng Hương Thủy trong khi VĐV Lê Minh Tuân cán đích ở vị trí thứ ba.

Hồng Lệ về nhất nội dung dành cho nữ

Ở nội dung 42 km nam, Huỳnh Anh Khôi cũng khẳng định đẳng cấp hàng đầu Việt Nam khi cán đích ở vị trí đầu tiên trong khi Lê Văn Hương về nhì và Vũ Trọng Long xếp thứ ba chung cuộc.

Trong khi Huỳnh Anh Khôi cũng vô địch nội dung nam

Các VĐV nhận giải từ lãnh đạo Thái An Holdings Group và Thái An EcoMotion Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Khoa Trường, Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings Group (bìa phải) trao giải thưởng



Các VĐV khác dù chưa đạt thành tích cao cũng đều chia sẻ rằng họ đã có những trải nghiệm rất thú vị và ý nghĩa cùng với Hải Phòng Legacy Marathon 2026 khi tranh tài ở cung đường rất đẹp tại thành phố cảng xinh đẹp.

Ông Nguyễn Khoa Trường, Chủ tịch HĐQT Thái An Holdings Group, chia sẻ: "Qua việc trực tiếp tham gia chạy tại giải đấu ý nghĩa này, tôi nghĩ marathon nói riêng và thể thao nói chung mang một sức mạnh to lớn định hình nên cuộc sống của tất cả chúng ta. Thông qua tinh thần "Thể thao vì khí hậu" (Sport for climate) và "nghệ thuật vì Khí hậu" (Art for climate) của giải, hơn 8.000 VĐV đã thực sự truyền cảm hứng cho hàng triệu người cùng chung sức luyện tập thể thao hàng ngày và có những hành động cụ thể hơn để bảo vệ môi trường.

Marathon không chỉ là hành trình của sức bền và ý chí, mà còn là nơi kết nối con người bằng những giá trị chung về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với tương lai. Thông qua giải chạy này, Thái An Holdings Group tin rằng mỗi bước chạy hôm nay không chỉ hướng tới đích đến của cá nhân, mà còn lan tỏa thông điệp về một tương lai xanh, bền vững và nhân văn hơn cho các thế hệ mai sau".

BTC đánh giá Hải Phòng Legacy Marathon 2026 đã góp phần khẳng định dấu ấn của một sự kiện thể thao mang tính di sản, kết hợp giữa phát triển thể chất, quảng bá văn hóa địa phương và lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.