Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đà Nẵng phải chớp lấy cơ hội vàng, không cho PVF-CAND thoát đáy ở vòng đấu sinh tử

Linh Nhi
21/05/2026 00:00 GMT+7

Tiếp CLB Hải Phòng trên sân nhà Chi Lăng sẽ là cơ hội vàng để CLB Đà Nẵng bứt phá, qua mặt PVF-CAND - đối thủ phải làm khách trước ông lớn Thể Công Viettel vòng 24.

Chi Lăng sẽ là điểm tựa để CLB Đà Nẵng bứt khỏi PVF-CAND?

Lợi thế lớn cho CLB Đà Nẵng

Sau vòng 23, CLB Đà Nẵng đang cùng xếp chót bảng với PVF-CAND (đều có 17 điểm) nhưng tạm xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Do vậy, mỗi chiến thắng trong 3 vòng đấu cuối cùng sẽ mang tính quyết định trong cuộc đua giành suất play-off trong cuộc đua trụ hạng.

Vòng 24 này sẽ là cơ hội vàng cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vì được chơi trên sân nhà, tiếp đối thủ CLB Hải Phòng đang ở giai đoạn chuyển tiếp dưới tay HLV Đặng Văn Thành sau khi HLV Chu Đình Nghiêm xác định sẽ rời đi sau mùa giải này.

Ở vòng đấu trước CLB Đà Nẵng đã có trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối dù phải làm khách trên sân Bình Dương của CLB CA TP.HCM, nơi họ nhận 1 quả phạt đền không đáng và tạo ra khá nhiều cơ hội.

Milan Makaric ghi bàn vào lưới CLB CA TP.HCM ở vòng 23

Dù không thể giành trọn 3 điểm, nhưng màn trình diễn ấn tượng đó sẽ là cú hích tinh thần rất lớn để đội bóng sông Hàn trở về sân Chi Lăng với quyết tâm sẽ giành chiến thắng trước CĐV nhà.

Đó sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng khi nhìn vào cách CLB Hải Phòng thắng Becamex TP.HCM 4-2 ở cuối tuần trước. Khác biệt rất có thể sẽ nằm ở lực lượng CĐV Đà Nẵng đông đảo và máu lửa ủng hộ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Bài toán khó của HLV Lê Đức Tuấn sẽ là tìm người thế chỗ Lê Nguyên Hoàng bị treo giò, với khả năng sẽ sử dụng bộ đôi Milan Makaric và Lucas Ribamar cùng Henen David tiếp đạn từ phía sau.

Xuân Bắc và PVF-CAND sẽ có trận làm khách "lành ít, dữ nhiểu" trước Thể Công Viettel

Sau buổi tập tối 22.5, vào lúc 19 giờ 15 thầy trò CLB Đà Nẵng cùng tập trung theo dõi trận đấu Thể Công Viettel.  Đội bóng áo lính sẽ dốc hết sức để đánh bại PVF-CAND nhằm xây chắc ngôi nhì bảng của mình trước sự đeo bám quyết liệt của Ninh Bình FC.

Chắc chắn đây sẽ là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Trần Tiến Đại, với khả năng trắng tay là rất cao, nếu biết Thể Công Viettel đã có đến 5 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa (tỷ số 1-1, chỉ còn 10 người trong cả hiệp 2 trước kình địch Ninh Bình FC) trong 6 trận gần nhất chơi trên sân nhà.

Nếu PVF-CAND không thể cải thiện điểm số sẽ là động lực rất lớn để Quế Ngọc Hải và các đồng đội bước ra sân Chi Lăng với quyết tâm giành trọn 3 điểm để CLB Đà Nẵng bứt lên khỏi PVF-CAND, nhằm nắm chặt quyền tự quyết trước 2 vòng cuối cùng.

