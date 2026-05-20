U.17 Trung Quốc xuất sắc đánh bại U.17 Úc, đấu U.17 Nhật Bản tranh chức vô địch châu Á

U.17 Trung Quốc xuất sắc vượt qua U.17 Úc để lần thứ 2 vào chung kết U.17 châu Á ảnh: AFC

Trung Quốc lần thứ hai liên tiếp giành vé vào trận chung kết châu Á

Sau khi vượt qua U.17 Việt Nam ở vòng tứ kết, đội tuyển U.17 Úc đã bước vào trận bán kết VCK U.17 châu Á 2026 gặp đội tuyển U.17 Trung Quốc trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 20.5.

Bước vào trận đấu, U.17 Trung Quốc nhập cuộc đầy ấn tượng với pha đánh đầu hiểm hóc của Zhao Songyuan buộc thủ môn Charlie Wilson-Papps của Úc phải cản phá, tạo cơ hội cho Besian Kutleshi phá bóng giải nguy ngay phút đầu tiên.

Đội bóng Đông Á tiếp tục gây sức ép với pha dứt điểm từ xa buộc Kuang Zhaolei phải cản phá một cú sút ở phút thứ 9, trước khi Shuai Weihao đánh đầu vọt xà ngang sau đường chuyền của Wan Xiang ở phút thứ 18.

U.17 Trung Quốc đã chơi một trận ấn tượng trước U.17 Úc ảnh: AFC

Shuai Weihao vẫn là tâm điểm của trận đấu, đầu tiên anh sút bóng vọt xà từ ngoài vòng cấm trước khi buộc Wilson-Papps phải thực hiện một pha cứu thua ngoạn mục từ góc hẹp bên trái ở phút 23.

U.17 Úc có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở phút 37 khi Oliver O'Carroll kiến tạo cho Georgio Hassarati, nhưng cú sút yếu ớt từ xa của anh dễ dàng bị thủ môn Qin Ziniu của Trung Quốc cản phá.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, U.17 Trung Quốc đã phá vỡ thế bế tắc năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Zhou Yunuo cướp bóng từ Oliver O'Carroll và chuyền bóng cho Shuai Weihao, người đã kết thúc pha đột phá mạnh mẽ của mình ở giữa sân bằng một cú dứt điểm dễ dàng.

U.17 Trung Quốc sẽ gặp U.17 Nhật Bản ở chung kết ảnh: AFC

U.17 Úc cố gắng đáp trả với Miles Milliner uy hiếp khung thành từ một góc hẹp ở phút 53 trước khi Hassarati tung cú sút từ trong vòng cấm đi chệch cột dọc bên trái.

Akeem Gerald đã bỏ lỡ một cơ hội khác ở phút 74 khi anh tung cú sút mạnh từ trong vòng cấm nhưng Qin Ziniu đã cản phá thành công. Ở phía bên kia, Shuai Weihao cũng bị từ chối bàn thắng thứ 2 chỉ 5 phút sau đó ở cự ly gần.

Tuy nhiên, cầu thủ dự bị Xie Jin đã khiến người hâm mộ Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui khi ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên. Anh tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm tung lưới Wilson-Papps, ấn định chiến thắng xứng đáng cho đội nhà ở phút 90+1.

Với chiến thắng này, đội tuyển U.17 Trung Quốc lần thứ hai vào chung kết VCK U.17 châu Á (lần đầu năm 2004 khi thắng U.17 CHDCND Triều Tiên 1-0), sẽ đối đầu U.17 Nhật Bản. Đây sẽ là trận chung kết thứ 2 liên tiếp trong năm 2026 giữa 2 nền bóng đá ở một VCK châu Á.