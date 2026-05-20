Bị tước bàn thắng oan uổng, U.17 Nhật Bản vẫn hạ U.17 Uzbekistan để vào chung kết châu Á

U.17 Nhật Bản bất lực

U.17 Nhật Bản băng băng trên đường bước đến ngai vàng U.17 châu Á 2026, khi toàn thắng trước Trung Quốc, Indonesia và Qatar ở vòng bảng, sau đó "hủy diệt" U.17 Tajikistan 5 bàn không gỡ ở tứ kết.

Xuyên suốt hành trình đã đi, thầy trò HLV Shingi Ono thể hiện lối chơi kiểm soát bóng và tấn công ban bật, đập nhả thuyết phục, như bản sắc thường thấy của các đội tuyển trẻ đến từ xứ mặt trời mọc.

Tuy nhiên, đối thủ U.17 Uzbekistan ở bán kết mới là "thuốc thử" liều cao nhất cho đẳng cấp của đội trẻ Nhật Bản. Không chỉ là đương kim vô địch, U.17 Uzbekistan còn rất mạnh, nhờ sở hữu cách chơi bóng đậm chất kỹ thuật cùng tư duy vượt trội mặt bằng châu Á.

U.17 Nhật Bản (áo xanh) lách cửa hẹp vào chung kết ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC.COM

Ở giải trẻ, Uzbekistan chẳng ngại Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tinh thần ấy được truyền thừa cho lứa U.17, giúp học trò HLV Sergey Chigodaev nhập cuộc sòng phẳng ở trận bán kết với U.17 Nhật Bản tối 19.5. Thậm chí, U.17 Uzbekistan còn là đội tấn công sáng nước hơn. Trong khi Nhật Bản đập nhả bóng ngắn tuần tự để áp đặt thế trận, Uzbekistan lại chọn những pha bứt tốc quãng ngắn và phản công nhanh, chờ thời cơ đổi nhịp trận đấu để đối thủ lộ ra sơ hở.

Cách tiếp cận khôn ngoan giúp U.17 Uzbekistan vừa giữ được trận địa phòng ngự, vừa tận dụng được những miếng đánh chớp nhoáng để trừng phạt đối thủ.

Phút 26, Akhrorbek Ravshanbekov đột phá khiến hậu vệ Nhật Bản phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Asilbek Aliev dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc phải đánh bại thủ môn Oshita, đưa đại diện Trung Á vượt lên.

Vỡ òa phút cuối

U.17 Nhật Bản phải tăng tốc để tìm bàn gỡ, nhưng phải đến hiệp 2 khi U.17 Uzbekistan chủ động giảm nhịp, "Samurai xanh" mới bắt đầu áp đặt thế trận thực sự.

Dù vậy, khác với những trận thắng Qatar hay Trung Quốc, U.17 Nhật Bản đã không thể khai thác khoảng trống hiệu quả, bởi U.17 Uzbekistan giữ cự ly phòng ngự rất tốt. Các tuyến của đội trẻ Trung Á di chuyển lớp lang, nhịp nhàng để bọc lót cho nhau, Bộ đôi Ramatov và Ravshanov đã chơi ăn ý, khiến "trái tim" tuyến giữa của Nhật Bản bị phong tỏa.

Khi những cú sút xa của Kitahara hay Fujimoto hầu như không thể xuất hiện do U.17 Uzbekistan che chắn tốt, HLV Shingi Ono đã đổi đấu pháp sang tạt cánh đánh đầu, để những cầu thủ cao to không chiến.

Phút 79, trung vệ Motosuna băng vào đánh đầu tung lưới Uzbekistan từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải. Trọng tài bắt lỗi việt vị Motosuna, nhưng pha quay chậm cho thấy đây là quyết định sai. Motosuna vẫn đứng trên hậu vệ Uzbekistan gần 1 m. Dù có góc quan sát thuận lợi, song trợ lý trọng tài lại phất cờ sai, "cướp" của Nhật Bản 1 bàn thắng.

Thế nhưng, U.17 Nhật Bản không buông bỏ. Thầy trò Ono kiên cường tấn công gây áp lực đến những giây cuối cùng, để rồi ở thời gian "bù giờ của bù giờ" (phút 90+8), trung vệ Chimezie Kai Ezemuokwe đã băng vào dứt điểm cận thành chuẩn xác để gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản.

Trên chấm luân lưu, Nhật Bản bản lĩnh hơn khi thắng 3-2 trước Uzbekistan để lọt vào chung kết U.17 châu Á. Uzbekistan sút hỏng 3 quả luân lưu đầu tiên, sau đó kịch tính đẩy lên cao trào khi Nhật Bản sút hỏng... 2 quả tiếp theo. Đến lượt thứ năm, thủ quân Motosuna sút thành công cú đá quyết định, đưa Nhật Bản đi tiếp.

Đối thủ của "Samurai xanh" ở chung kết U.17 châu Á là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Úc và Trung Quốc. Trong khi đó, Uzbekistan trở thành cựu vương.