Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia: Hứa hẹn hấp dẫn

Quỳnh Phương
20/05/2026 08:27 GMT+7

CLB TP.HCM thắng thuyết phục Than Khoáng sản Việt Nam, trong khi Thái Nguyên T&T bị cầm hòa ở lượt trận chiều 19.5 để xác định 4 đội góp mặt tại bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026.

CLB nữ TP.HCM thắng lớn, Thái Nguyên T&T chia điểm tiếc nuối

 Tại bảng A, Than Khoáng sản Việt Nam chạm trán TP.HCM trong trận đấu mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng mỏ sớm gặp bất lợi ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 10, hàng thủ Than Khoáng sản Việt Nam phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho TP.HCM.


CLB nữ TP.HCM (áo vàng) khẳng định sức mạnh

CLB nữ TP.HCM là thế lực lớn của bóng đá nữ Việt Nam

Sau bàn thua, Than Khoáng sản Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhưng CLB TP.HCM vẫn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ lực lượng giàu kinh nghiệm cùng sự xuất hiện của ngoại binh trên hàng công.

Phút 45+2, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Trần Thị Thu Xuân tung cú sút đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB TP.HCM trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Than Khoáng sản Việt Nam gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, đội bóng vùng mỏ vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương trong ngày hàng công thi đấu thiếu hiệu quả. Chung cuộc, CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-0 để đoạt vé vào bán kết.


Xác định 4 đội vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia: Hứa hẹn hấp dẫn- Ảnh 3.

Thái Nguyên T&T (áo xanh) và Phong Phú Hà Nam cùng vào bán kết

Ở bảng B, Thái Nguyên T&T nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà trước Phong Phú Hà Nam. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1 nhờ công của Ngọc Minh Chuyên. Tuy nhiên, đến cuối trận, Cao Thị Linh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Với kết quả này, CLB TP.HCM, Hà Nội I, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam là 4 đội giành quyền vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026.

