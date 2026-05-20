Chủ tịch VFF có động thái rất đặc biệt, FIFA công bố quy trình bốc thăm World Cup có U.17 Việt Nam

Đóng góp vào thành công của U.17 Việt Nam

Trong thư, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ, các HLV, cán bộ chuyên môn tập trung, tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển U.17 Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ và hỗ trợ tích cực từ các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng giúp U.17 Việt Nam liên tiếp hoàn thành 2 mục tiêu lớn trong năm 2026 là giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á và xuất sắc đoạt vé tham dự U.17 World Cup 2026 thông qua thành tích lọt vào tứ kết giải U.17 châu Á 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ôm HLV Roland ăn mừng vì U.17 Việt Nam giành vé World Cup

U.17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh thành tích của thầy trò HLV Roland không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tiếp thêm niềm tin và niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước nhà, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Chủ tịch VFF khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá và các đội tuyển quốc gia là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo VFF đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ và đồng hành từ các CLB, trung tâm đào tạo bóng đá trong công tác phát triển các đội tuyển quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của bóng đá Việt Nam.

U.17 Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ

FIFA vừa chính thức xác nhận quy trình bốc thăm VCK U.17 World Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ góp mặt cùng 47 đội mạnh khác trên thế giới. Với việc lần đầu tham dự sân chơi lớn sau khi giải được mở rộng lên 48 đội, thầy trò HLV Cristiano Roland đang hồi hộp chờ đợi đối thủ của mình.

Theo thông báo từ FIFA, lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 21.5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ), tức khoảng 20 giờ Việt Nam, đồng thời được phát trực tiếp trên FIFA+, TikTok và YouTube.

Giải đấu được tổ chức tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Khu vực châu Á có 9 đại diện tham dự gồm Qatar, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Theo quy định của FIFA, chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được xếp vào vị trí A1. Các đội còn lại được phân nhóm dựa trên thành tích tại 5 kỳ U.17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015.

Trong đó, kết quả ở giải gần nhất được tính điểm cao nhất rồi giảm dần theo từng kỳ. Do chưa từng dự U.17 World Cup trong 5 kỳ gần nhất, U.17 Việt Nam gần như chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 4. Điều này khiến đội bóng trẻ Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó, khi có thể chạm trán nhiều đội mạnh như Brazil, Tây Ban Nha, Pháp hay Argentina.

Tuy nhiên, FIFA cũng áp dụng nguyên tắc tránh để các đội cùng liên đoàn nằm chung bảng, đồng nghĩa U.17 Việt Nam sẽ không gặp các đại diện khác của châu Á ở vòng bảng. Theo tài liệu FIFA công bố, sau khi Qatar được đưa vào bảng A, các đội ở nhóm hạt giống số 1 còn lại sẽ lần lượt được phân vào các bảng từ B đến L.

Sau đó, FIFA tiếp tục bốc thăm các nhóm 2, 3 và 4 cho đến khi hoàn tất 12 bảng đấu. Đồng thời, FIFA cũng xác nhận hiện vẫn còn 2 suất của châu Phi chưa được xác định nên tạm sử dụng ký hiệu “CAF 1” và “CAF 2” trong lễ bốc thăm. Sau lễ bốc thăm, FIFA sẽ tiếp tục công bố lịch thi đấu chi tiết, bao gồm thời gian và địa điểm của từng trận đấu.

