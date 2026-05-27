Cú chuyển mình nghẹt thở trong cuộc đua sinh tử, V-League nóng đỉnh điểm

Vòng 25 V-League (đồng loạt vào 18 giờ ngày 31.5), không chỉ là những trận đấu thông thường. Đó là "giờ G" quyết định vận mệnh của những cái tên đang đứng bên bờ vực thẳm.

Với tính chất bắc cầu đầy nghiệt ngã, bảng xếp hạng có thể xoay chuyển 180 độ chỉ sau 90 phút vào ngày 31.5.2026.

Những "kịch bản" định đoạt số phận

Sự chú ý của người hâm mộ đang dồn toàn bộ vào cuộc đua tránh tấm vé play-off đầy ám ảnh. PVF-CAND đang đứng trước áp lực nghìn cân. Nếu họ đánh bại được Hải Phòng, đồng thời SHB Đà Nẵng không thể vượt qua Hà Tĩnh, một cuộc lật đổ ngoạn mục ở đáy bảng sẽ diễn ra.

Đà Nẵng đang áp chót bảng xếp hạng Ảnh: đông nghi

Khoảng cách giữa nhóm cầm đèn đỏ và vị trí an toàn sẽ đảo chiều, khiến vòng đấu cuối cùng trở thành màn rượt đuổi nghẹt thở, nơi mà mỗi bàn thắng đều mang sức nặng của sự sinh tồn.

Ở một diễn biến khác, tình cảnh của Becamex TP.HCM cũng chẳng hề sáng sủa hơn. Nếu đội bóng này trắng tay trước CLB CAHN tại Hàng Đẫy, trong khi SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh, thảm cảnh rơi xuống vị trí thứ 13 – vị trí phải đá trận "chung kết ngược" với đại diện xếp thứ 2 tại giải hạng nhất sẽ chính thức gọi tên họ.





HAGL tiếp đội Hà Nội

HAGL cũng đang ngồi trên đống lửa. Nếu đội bóng phố núi thất thủ trước Hà Nội FC, Đà Nẵng thắng Hà Tĩnh và Becamex TP.HCM có điểm trước CLB CAHN, đội bóng của bầu Đức sẽ chính thức rơi xuống vị trí áp chót. Nếu kịch bản này xảy ra, vòng 26 cuối cùng sẽ trở thành một "bộ phim kinh dị" đúng nghĩa đối với những trái tim yêu mến HAGL.

Bản lĩnh trong 90 phút sinh tử

Khi khoảng cách giữa các đội chỉ còn gói gọn trong vỏn vẹn một trận thắng, mọi tính toán chiến thuật trên sa bàn đều trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi "chất thép" của tinh thần. Những giọt mồ hôi trên sân tập suốt cả tuần qua cần phải được chuyển hóa thành bản lĩnh thực thụ trên sân cỏ.







Bảng xếp hạng trước vòng 25

Đây là thời điểm mà những ngôi sao lớn cần phải lên tiếng, và những cầu thủ trẻ phải biết vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Hãy cùng chờ tới 18 giờ ngày 31.5.2026 , khi cả 7 trận đấu đồng loạt lăn bóng, sẽ có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống sau tiếng còi mãn cuộc, nhưng cũng sẽ có những nỗi đau thắt nghẹn cho những kẻ phải lỡ bước.

Cuộc đua trụ hạng V-League năm nay đã đi đến giai đoạn khốc liệt nhất. Ai sẽ đủ bản lĩnh để thoát khỏi "lưỡi hái tử thần"? Câu trả lời vẫn còn nằm lại ở phía trước, nơi 22 cầu thủ trên sân sẽ viết nên định mệnh cho chính đội bóng của mình. Hãy cùng chờ đợi một vòng đấu 25 đầy cảm xúc và những cú bứt phá ngoạn mục!

