Thời khắc lịch sử chờ Công Phượng và Xuân Trường: V-League, Trường Tươi Đồng Nai đến đây!

Lần đầu cho bóng đá Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai đang đứng trước thời khắc có thể thay đổi lịch sử bóng đá miền Đông Nam bộ. Ở vòng 21, nếu đánh bại CLB Long An, đội đang xếp áp chót bảng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ chính thức đăng quang giải hạng nhất 2025 - 2026 trước một vòng đấu.

Đây không đơn thuần là một chức vô địch. Kể từ khi bóng đá Việt Nam khoác lên mình "chiếc áo" chuyên nghiệp, cả Đồng Nai lẫn Bình Phước cũ đều chưa từng có đại diện bước lên ngôi vương ở một giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, nếu Trường Tươi Đồng Nai hoàn tất mùa giải bằng chức vô địch, họ sẽ trở thành tập thể đầu tiên viết nên cột mốc lịch sử cho cả 2 địa phương.

Minh Vương và các đồng đội ở Trường Tươi Đồng Nai sắp sửa làm nên lịch sử ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, thành công của đội bóng này không đến từ một cuộc phiêu lưu ngắn hạn. Họ xây dựng lực lượng với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và khát khao làm lại như Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương. Sau nhiều năm chơi bóng trong áp lực và kỳ vọng, các nhân tố từng là biểu tượng của HAGL cuối cùng cũng đứng trước cơ hội chạm tay vào một danh hiệu tập thể thực sự.

Về lý thuyết, Trường Tươi Đồng Nai chưa vô địch. Nhưng thực tế, cánh cửa đang mở rất rộng. Long An không có phong độ tốt, trong khi đội bóng của Nguyễn Việt Thắng đang duy trì sự ổn định và bản lĩnh trong giai đoạn quyết định. Chỉ còn một chiến thắng nữa, lịch sử sẽ gọi tên họ.

Danh hiệu đầu tiên cho thế hệ HAGL tài năng như dang dở

Có lẽ ít ai quên được câu nói đầy chua chát của Minh Vương sau khi cùng HAGL trụ hạng thành công vào năm 2019: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Một câu nói ngắn nhưng phản ánh trọn vẹn hành trình của thế hệ cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương cùng các đồng đội ở HAGL từng tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho V-League, được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ thống trị mới cho đội bóng phố núi. Nhưng đổi lại, thứ họ trải qua nhiều nhất lại là những mùa giải vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Nhiều đồng đội cũ như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Tuấn Anh đã có chức vô địch V-League trong màu áo các CLB khác. Nhưng Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường thì chưa. Vì thế, dù danh hiệu hạng nhất khó sánh với chức vô địch quốc gia, nó vẫn mang giá trị rất riêng với 3 cầu thủ thuộc biên chế Trường Tươi Đồng Nai. Sau nhiều năm đối diện áp lực, hoài nghi và cả những bước ngoặt không như kỳ vọng, họ cuối cùng cũng sắp có chiếc cúp league đầu tiên trong sự nghiệp.

Xuân Trường, Minh Vương hay Công Phượng sắp có danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm bôn ba ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với Công Phượng, đây còn là hành trình tìm lại chính mình sau quãng thời gian xuất ngoại không thành công và nhiều mùa giải thiếu cảm giác thi đấu. Xuân Trường không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng kinh nghiệm và khả năng điều tiết của anh vẫn rất quan trọng. Còn Minh Vương, người từng nói về "thanh xuân trụ hạng", giờ đã ở rất gần khoảnh khắc có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

Bóng đá luôn có những ngã rẽ kỳ lạ. Có những thế hệ tài năng không thể đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng ban đầu. Nhưng đôi khi, giá trị lớn nhất của một danh hiệu không nằm ở độ danh giá, mà ở hành trình để chạm đến nó. Nếu Trường Tươi Đồng Nai vô địch, đó có thể chưa phải cái kết huy hoàng nhất cho thế hệ HAGL năm nào. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng bền bỉ và không bỏ cuộc của Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương.