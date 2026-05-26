Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thời khắc lịch sử chờ Công Phượng và Xuân Trường: V-League, Trường Tươi Đồng Nai đến đây!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
26/05/2026 18:13 GMT+7

Nếu giành được chức vô địch giải hạng nhất 2025-2026, Trường Tươi Đồng Nai không chỉ có một danh hiệu và còn thiết lập nhiều cột mốc lịch sử khác.

Lần đầu cho bóng đá Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai đang đứng trước thời khắc có thể thay đổi lịch sử bóng đá miền Đông Nam bộ. Ở vòng 21, nếu đánh bại CLB Long An, đội đang xếp áp chót bảng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ chính thức đăng quang giải hạng nhất 2025 - 2026 trước một vòng đấu.

Đây không đơn thuần là một chức vô địch. Kể từ khi bóng đá Việt Nam khoác lên mình "chiếc áo" chuyên nghiệp, cả Đồng Nai lẫn Bình Phước cũ đều chưa từng có đại diện bước lên ngôi vương ở một giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Bởi vậy, nếu Trường Tươi Đồng Nai hoàn tất mùa giải bằng chức vô địch, họ sẽ trở thành tập thể đầu tiên viết nên cột mốc lịch sử cho cả 2 địa phương.

Thời khắc lịch sử chờ Công Phượng và Xuân Trường: V-League, Trường Tươi Đồng Nai đến đây!- Ảnh 1.

Minh Vương và các đồng đội ở Trường Tươi Đồng Nai sắp sửa làm nên lịch sử

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đáng chú ý, thành công của đội bóng này không đến từ một cuộc phiêu lưu ngắn hạn. Họ xây dựng lực lượng với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và khát khao làm lại như Công Phượng, Xuân Trường hay Minh Vương. Sau nhiều năm chơi bóng trong áp lực và kỳ vọng, các nhân tố từng là biểu tượng của HAGL cuối cùng cũng đứng trước cơ hội chạm tay vào một danh hiệu tập thể thực sự.

Về lý thuyết, Trường Tươi Đồng Nai chưa vô địch. Nhưng thực tế, cánh cửa đang mở rất rộng. Long An không có phong độ tốt, trong khi đội bóng của Nguyễn Việt Thắng đang duy trì sự ổn định và bản lĩnh trong giai đoạn quyết định. Chỉ còn một chiến thắng nữa, lịch sử sẽ gọi tên họ.

Danh hiệu đầu tiên cho thế hệ HAGL tài năng như dang dở

Có lẽ ít ai quên được câu nói đầy chua chát của Minh Vương sau khi cùng HAGL trụ hạng thành công vào năm 2019: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng". Một câu nói ngắn nhưng phản ánh trọn vẹn hành trình của thế hệ cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương cùng các đồng đội ở HAGL từng tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho V-League, được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ thống trị mới cho đội bóng phố núi. Nhưng đổi lại, thứ họ trải qua nhiều nhất lại là những mùa giải vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Nhiều đồng đội cũ như Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Tuấn Anh đã có chức vô địch V-League trong màu áo các CLB khác. Nhưng Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường thì chưa. Vì thế, dù danh hiệu hạng nhất khó sánh với chức vô địch quốc gia, nó vẫn mang giá trị rất riêng với 3 cầu thủ thuộc biên chế Trường Tươi Đồng Nai. Sau nhiều năm đối diện áp lực, hoài nghi và cả những bước ngoặt không như kỳ vọng, họ cuối cùng cũng sắp có chiếc cúp league đầu tiên trong sự nghiệp.

Thời khắc lịch sử chờ Công Phượng và Xuân Trường: V-League, Trường Tươi Đồng Nai đến đây!- Ảnh 2.

Xuân Trường, Minh Vương hay Công Phượng sắp có danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm bôn ba

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với Công Phượng, đây còn là hành trình tìm lại chính mình sau quãng thời gian xuất ngoại không thành công và nhiều mùa giải thiếu cảm giác thi đấu. Xuân Trường không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng kinh nghiệm và khả năng điều tiết của anh vẫn rất quan trọng. Còn Minh Vương, người từng nói về "thanh xuân trụ hạng", giờ đã ở rất gần khoảnh khắc có thể mỉm cười nhẹ nhõm.

Bóng đá luôn có những ngã rẽ kỳ lạ. Có những thế hệ tài năng không thể đạt đến đỉnh cao như kỳ vọng ban đầu. Nhưng đôi khi, giá trị lớn nhất của một danh hiệu không nằm ở độ danh giá, mà ở hành trình để chạm đến nó. Nếu Trường Tươi Đồng Nai vô địch, đó có thể chưa phải cái kết huy hoàng nhất cho thế hệ HAGL năm nào. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng bền bỉ và không bỏ cuộc của Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương.

Tin liên quan

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá

Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành trở lại HAGL, với nhiệm vụ giải cứu đội bóng khỏi cuộc đua trụ hạng ngày càng khốc liệt.

Báo Indonesia bất ngờ khen ngợi bóng đá trẻ Việt Nam: ‘Pha trộn nét châu Âu và Nam Mỹ’

Becamex TP.HCM lâm nguy

Khám phá thêm chủ đề

Trường Tươi Đồng Nai Công Phượng Xuân Trường Minh Vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận