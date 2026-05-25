Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá

Nhiệm vụ 'giải cứu' HAGL của ông Vũ Tiến Thành

Sau 2 tháng cập bến Ninh Bình theo dạng "biệt phái", GĐKT Vũ Tiến Thành được điều động trở lại HAGL. Ông Thành tái xuất, trong bối cảnh đội chủ sân Pleiku rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng: chỉ hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 3 điểm, nhưng phải gặp Hà Nội ở vòng 25, trước khi chạm trán Becamex TP.HCM trong trận chung kết ngược ở vòng cuối.

Dù HLV Lê Quang Trãi khẳng định mục tiêu của HAGL chỉ là tối thiểu 1 điểm/trận, song lúc này, đây lại là đích ngắm khó khăn. HAGL chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất dù gặp các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng như PVF-CAND, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Vậy mà, trong 2 vòng cuối, thầy trò Lê Quang Trãi phải gặp 2 đội bóng rất khát điểm. CLB Hà Nội phải thắng để giữ chỗ trong tốp 3, còn Becamex TP.HCM phải thắng để cứu vãn tương lai của cả đội. Nếu lấy ít hơn 1 điểm trong 2 trận cuối giải, gần như chắc chắn HAGL phải đá play-off.

HAGL không thể thay đổi bộ khung lực lượng, với 40% là cầu thủ trẻ, phần đông đá V-League chưa quá 3 năm. Chính sách trẻ hóa đã giúp HAGL mài giũa nhiều ngọc quý cho các cấp độ đội tuyển như Trung Kiên, Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Tâm... nhưng giữa thời đại các đội đều chạy đua lực lượng bằng nội binh đẳng cấp và ngoại binh giỏi, ván bài với người trẻ đang đặt HAGL vào thế khó. Càng về cuối giải, lối chơi HAGL càng bế tắc, do chủ yếu phụ thuộc vào phản công và bóng dài hướng đến ngoại binh. Các đội V-League không khó bắt bài cách chơi này, khiến học trò ông Lê Quang Trãi chỉ ghi 3 bàn trong 6 trận gần nhất.

Chỗ duy nhất HAGL có thể bổ sung là băng ghế huấn luyện, nơi ông Vũ Tiến Thành đã trở lại để hỗ trợ chuyên môn cho HLV Lê Quang Trãi.

GĐKT Vũ Tiến Thành có duyên với nhiệm vụ trục vớt "tàu đắm". Năm 2022, ông giúp CLB TP.HCM (tiền thân của đội Công an TP.HCM) trụ hạng ngoạn mục với 13 điểm trong 8 trận cuối giải, leo từ cuối bảng lên nhóm an toàn. Mùa 2023, đội TP.HCM lại trụ hạng đúng ở vòng cuối. Chuyển sang dẫn dắt HAGL mùa 2023 - 2024, ông Vũ Tiến Thành (trong luân phiên 2 vai trò GĐKT và HLV) đã giúp đội đi từ vị trí bét bảng sau 7 vòng đầu lên nhóm an toàn.

Cũng giống HLV nổi tiếng Sam Allardyce của Ngoại hạng Anh trước đây, ông Vũ Tiến Thành không nổi trội ở đội lớn, nhưng lại quen lèo lái trụ hạng, với 4 lần giải cứu thành công các đội bóng từng rơi vào "bĩ cực". Khả năng tính toán điểm rơi phong độ, cùng lối chơi phòng ngự, pressing "sắt đá" giúp ông Thành là vốn quý mà HAGL cần có lúc này, khi cả thầy và trò đều đang loay hoay chống chọi những đội bóng lì đòn và bản lĩnh hơn.

Đấu trí Harry Kewell

Trong vai trò GĐKT, ông Vũ Tiến Thành cùng CLB Ninh Bình từng thua HLV Harry Kewell cùng CLB Hà Nội ở lượt về V-League, trong trận đấu thủ quân Văn Quyết của đội khách khẳng định "lối chơi trung vệ phất dài lên cho tiền đạo thì không phải là bóng đá".

Thực tế, nhận định của đội trưởng sinh năm 1991 có phần chủ quan, bởi chọn cách chơi nào là quyền của mỗi đội. Chỉ trong 2 tháng huấn luyện ít ỏi, không dễ để GĐKT Vũ Tiến Thành để lại dấu ấn riêng. Tuy nhiên, rõ ràng ông Thành đã dưới cơ Harry Kewell.

Chiến lược gia người Úc vực dậy CLB Hà Nội nhờ cuộc cải tổ toàn diện từ phương pháp huấn luyện, sinh hoạt, kỷ luật đội lẫn kỹ năng đọc trận đấu. Cách tiếp cận thực dụng và chuyên nghiệp đậm đặc chất châu Âu của Kewell đưa CLB Hà Nội từ hố sâu thất vọng, bước dần lên và chuẩn bị về đích an toàn.

Đó là đối thủ ông Vũ Tiến Thành phải vượt qua nếu muốn cứu HAGL. Trong tay ông Thành lúc này là lực lượng non yếu hơn, tinh thần xuống dốc, cùng "pháo đài" Pleiku đã mất dần uy lực khi HAGL chỉ giành 10 điểm trong 12 trận sân nhà mùa này. HAGL sẽ chơi phòng ngự phản công, không còn cách nào khác. Song, phòng ngự thế nào để sạch lưới như trận lượt đi (hòa 0-0) lại là bài toán nan giải, khi CLB Hà Nội đã khác và HAGL cũng chẳng còn là chính mình.

GĐKT Vũ Tiến Thành cần chứng tỏ bản lĩnh, ít nhất là khả năng "thổi lửa" tinh thần. HAGL phải tự cứu mình trước khi quá muộn.