Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá

Hồng Nam
Hồng Nam
25/05/2026 11:01 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành trở lại HAGL, với nhiệm vụ giải cứu đội bóng khỏi cuộc đua trụ hạng ngày càng khốc liệt.

Nhiệm vụ 'giải cứu' HAGL của ông Vũ Tiến Thành

Sau 2 tháng cập bến Ninh Bình theo dạng "biệt phái", GĐKT Vũ Tiến Thành được điều động trở lại HAGL. Ông Thành tái xuất, trong bối cảnh đội chủ sân Pleiku rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng: chỉ hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 3 điểm, nhưng phải gặp Hà Nội ở vòng 25, trước khi chạm trán Becamex TP.HCM trong trận chung kết ngược ở vòng cuối. 

Dù HLV Lê Quang Trãi khẳng định mục tiêu của HAGL chỉ là tối thiểu 1 điểm/trận, song lúc này, đây lại là đích ngắm khó khăn. HAGL chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất dù gặp các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng như PVF-CAND, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. 

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá- Ảnh 1.

HAGL (áo vàng) chìm sâu

ẢNH: VPF

Vậy mà, trong 2 vòng cuối, thầy trò Lê Quang Trãi phải gặp 2 đội bóng rất khát điểm. CLB Hà Nội phải thắng để giữ chỗ trong tốp 3, còn Becamex TP.HCM phải thắng để cứu vãn tương lai của cả đội. Nếu lấy ít hơn 1 điểm trong 2 trận cuối giải, gần như chắc chắn HAGL phải đá play-off. 

HAGL không thể thay đổi bộ khung lực lượng, với 40% là cầu thủ trẻ, phần đông đá V-League chưa quá 3 năm. Chính sách trẻ hóa đã giúp HAGL mài giũa nhiều ngọc quý cho các cấp độ đội tuyển như Trung Kiên, Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Tâm... nhưng giữa thời đại các đội đều chạy đua lực lượng bằng nội binh đẳng cấp và ngoại binh giỏi, ván bài với người trẻ đang đặt HAGL vào thế khó. Càng về cuối giải, lối chơi HAGL càng bế tắc, do chủ yếu phụ thuộc vào phản công và bóng dài hướng đến ngoại binh. Các đội V-League không khó bắt bài cách chơi này, khiến học trò ông Lê Quang Trãi chỉ ghi 3 bàn trong 6 trận gần nhất. 

Chỗ duy nhất HAGL có thể bổ sung là băng ghế huấn luyện, nơi ông Vũ Tiến Thành đã trở lại để hỗ trợ chuyên môn cho HLV Lê Quang Trãi. 

GĐKT Vũ Tiến Thành có duyên với nhiệm vụ trục vớt "tàu đắm". Năm 2022, ông giúp CLB TP.HCM (tiền thân của đội Công an TP.HCM) trụ hạng ngoạn mục với 13 điểm trong 8 trận cuối giải, leo từ cuối bảng lên nhóm an toàn. Mùa 2023, đội TP.HCM lại trụ hạng đúng ở vòng cuối. Chuyển sang dẫn dắt HAGL mùa 2023 - 2024, ông Vũ Tiến Thành (trong luân phiên 2 vai trò GĐKT và HLV) đã giúp đội đi từ vị trí bét bảng sau 7 vòng đầu lên nhóm an toàn. 

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá- Ảnh 2.

Ông Vũ Tiến Thành trở lại HAGL 2 vòng cuối

ẢNH: MINH TÚ

Cũng giống HLV nổi tiếng Sam Allardyce của Ngoại hạng Anh trước đây, ông Vũ Tiến Thành không nổi trội ở đội lớn, nhưng lại quen lèo lái trụ hạng, với 4 lần giải cứu thành công các đội bóng từng rơi vào "bĩ cực". Khả năng tính toán điểm rơi phong độ, cùng lối chơi phòng ngự, pressing "sắt đá" giúp ông Thành là vốn quý mà HAGL cần có lúc này, khi cả thầy và trò đều đang loay hoay chống chọi những đội bóng lì đòn và bản lĩnh hơn. 

Đấu trí Harry Kewell 

Trong vai trò GĐKT, ông Vũ Tiến Thành cùng CLB Ninh Bình từng thua HLV Harry Kewell cùng CLB Hà Nội ở lượt về V-League, trong trận đấu thủ quân Văn Quyết của đội khách khẳng định "lối chơi trung vệ phất dài lên cho tiền đạo thì không phải là bóng đá".

Thực tế, nhận định của đội trưởng sinh năm 1991 có phần chủ quan, bởi chọn cách chơi nào là quyền của mỗi đội. Chỉ trong 2 tháng huấn luyện ít ỏi, không dễ để GĐKT Vũ Tiến Thành để lại dấu ấn riêng. Tuy nhiên, rõ ràng ông Thành đã dưới cơ Harry Kewell. 

Chiến lược gia người Úc vực dậy CLB Hà Nội nhờ cuộc cải tổ toàn diện từ phương pháp huấn luyện, sinh hoạt, kỷ luật đội lẫn kỹ năng đọc trận đấu. Cách tiếp cận thực dụng và chuyên nghiệp đậm đặc chất châu Âu của Kewell đưa CLB Hà Nội từ hố sâu thất vọng, bước dần lên và chuẩn bị về đích an toàn. 

Ông Vũ Tiến Thành sắp đối đầu HLV Harry Kewell: Cứu HAGL bằng mọi giá- Ảnh 3.

CLB Hà Nội (áo tím) càng chơi càng hay

ẢNH: MINH TÚ

Đó là đối thủ ông Vũ Tiến Thành phải vượt qua nếu muốn cứu HAGL. Trong tay ông Thành lúc này là lực lượng non yếu hơn, tinh thần xuống dốc, cùng "pháo đài" Pleiku đã mất dần uy lực khi HAGL chỉ giành 10 điểm trong 12 trận sân nhà mùa này. HAGL sẽ chơi phòng ngự phản công, không còn cách nào khác. Song, phòng ngự thế nào để sạch lưới như trận lượt đi (hòa 0-0) lại là bài toán nan giải, khi CLB Hà Nội đã khác và HAGL cũng chẳng còn là chính mình.

GĐKT Vũ Tiến Thành cần chứng tỏ bản lĩnh, ít nhất là khả năng "thổi lửa" tinh thần. HAGL phải tự cứu mình trước khi quá muộn.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam có hàng công tiềm năng để mơ World Cup 2030

Đội tuyển Việt Nam có hàng công tiềm năng để mơ World Cup 2030

Các tiền đạo nội và Việt kiều ở V-League đang chiếm lĩnh vai trò quan trọng, giúp HLV Kim Sang-sik có lực lượng tiềm năng để nhào nặn hàng công cho đội tuyển Việt Nam.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Becamex TP.HCM tình thế vẫn nguy nan, Thanh Hóa ‘tim đập dồn’

Sân Bình Dương mất điện, trận Becamex TP.HCM gặp SLNA chìm trong màn đêm 20 phút

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Vũ Tiến Thành Kewell V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận