Đội tuyển Việt Nam có hàng công tiềm năng để mơ World Cup 2030

Đội tuyển Việt Nam xây dựng lớp kế cận

Chuyện "măng mọc nhưng tre chưa già" đang là thực tế dễ thấy ở đội tuyển Việt Nam. Dù có lứa U.23 vô địch Đông Nam Á, SEA Games và đoạt hạng ba châu Á, nhưng HLV Kim Sang-sik không sử dụng bất cứ nhân tố trẻ nào ở 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik có lý do khi vẫn ưu tiên lớp cựu binh. Thế hệ của Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Duy Mạnh... vẫn có thể cáng đáng ở đội tuyển quốc gia thêm tối thiểu 2 đến 3 năm nữa.

Đình Bắc đủ sức cạnh tranh suất đá chính ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, cuộc chuyển giao sớm muộn sẽ đến, đặc biệt là trên tuyến tiền đạo vốn dĩ đang mỏng người và cần thêm sức cạnh tranh. Sau khi gạch tên Tiến Linh bởi phong độ yếu kém, ông Kim hiện chỉ còn trong tay Xuân Son (1997), Tuấn Hải (1998), Việt Cường và Gia Hưng (cùng sinh năm 2000).

Cơn khát tiền đạo giỏi đã đeo bám bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm. Giai đoạn đỉnh cao cùng đội tuyển Việt Nam (2018-2022), HLV Park Hang-seo từng tuyên bố chỉ có 3 tiền đạo đáp ứng yêu cầu, đó là Công Phượng, Tiến Linh và Đức Chinh.

Lúc này, cả ba không còn sức cạnh tranh ở đội tuyển. Đó là lý do khi cánh cửa nhập tịch ngoại binh mở ra, vị trí đầu tiên mà HLV Kim Sang-sik bổ sung chính là trung phong.

Xuân Son đã tỏa sáng với 7 bàn thắng, mang về chức vô địch AFF Cup 2024 cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Đội tuyển quốc gia có thể cởi mở với ngoại binh nhập tịch, song cần tự đi trên đôi chân của mình: phát triển lứa nội binh, Việt kiều, với những nhân tố mang dòng máu Việt, để xây dựng tương lai bền vững.

Lee Williams (phải) càng chơi càng hay ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Tương lai ấy nằm ở những chân sút "tài không đợi tuổi" như Đình Bắc, Ngô Đăng Khoa, hay Việt kiều Lee Williams.

Chân sút trẻ lên tiếng

Dù vua phá lưới V-League mùa này nhiều khả năng lại thuộc về ngoại binh, nhưng các chân sút trẻ xứng đáng được vinh danh nhờ phong độ quật khởi.

Đình Bắc là lá cờ đầu của thế hệ mới, khi ghi 10 bàn (chỉ trong 7 trận gần nhất) ở V-League để đua sòng phẳng với Hoàng Hên trong danh sách các chân sút nội hay nhất.

Cầu thủ sinh năm 2004 trưởng thành trong hệ thống chiến thuật đề cao triết lý kiểm soát, ban bật và triển khai bóng ở cường độ cao của HLV Alexandre Polking. Chiến lược gia Brazil đã xây dựng môi trường tấn công đậm đặc, giúp những ngôi sao có thừa sức trẻ và khát vọng như "cá gặp nước", phát huy tối đa tiềm năng.

Sau khi bị loại khỏi danh sách chính thức tại AFF Cup 2024, Đình Bắc sẽ trở lại AFF Cup 2026 với vị thế mới. Anh là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, đầu tàu hàng công CLB CAHN với bản lĩnh dạn dày đúc kết sau biến cố, cùng tư duy ngày càng hoàn thiện. Đình Bắc đủ sức cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính, không chỉ tại AFF Cup 2026, mà còn là Asian Cup 2027 hay vòng loại World Cup 2030.

Dù chưa định hình lối chơi như CLB CAHN, nhưng CLB Công an TP.HCM lại là vườn ươm của những tài năng trẻ xuất chúng như Ngô Đăng Khoa, Lee Williams.

Khoa Ngô thích nghi rất nhanh với V-League ẢNH: KHẢ HÒA

Đăng Khoa (sinh năm 2006) đã có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng khoác áo U.23 đá ASIAD 20. Nhờ được các HLV Lê Huỳnh Đức và Phùng Thanh Phương trao gửi niềm tin, Đăng Khoa đã hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới.

Thể hình khiêm tốn (1,65 m) không phải trở ngại, khi Đăng Khoa nhanh, khỏe và lì đòn, có thể cày ải cường độ cao ở cánh trái. 3 bàn thắng trong mùa đầu chơi cho CLB Công an TP.HCM là khởi đầu hứa hẹn, để tiền đạo Việt kiều Úc viết nên hành trình mới. tại quê hương thứ hai.

Lee Williams (sinh năm 2007) chơi càng ngày càng hay, khi đã ghi 6 bàn trong mùa đầu bước đến V-League. Tiền đạo Việt kiều Anh là mẫu trung phong hiện đại với chiều cao tốt (1,9 m), tì đè và không chiến tốt, xử lý một chạm thông minh.

Pha đánh đầu dội khung gỗ rồi băng vào tự đệm bóng ghi bàn trước Ninh Bình là phiên bản hiệu quả, lì lợm mà một tiền đạo phải có. Hay trước đó, Lee Williams cũng xé lưới Đà Nẵng trên chấm phạt đền. Việc được giao sút phạt đền là sự chứng nhận cho bản lĩnh của cầu thủ mới 19 tuổi.

Lee Williams, Ngô Đăng Khoa, Đình Bắc... còn cả khoảng trời phía trước và sẽ hay hơn, nếu được ra sân thường xuyên và phát triển đúng hướng. Tương lai đội tuyển phải thuộc về người trẻ, với khát khao cống hiến và tư duy cởi mở như vậy.