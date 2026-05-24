Ninh Bình và HLV Chu Đình Nghiêm ký hợp đồng: Vào việc luôn, không đợi đến mùa sau

Ký hợp đồng ngày nào?

Ngày 26.5, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục chứng kiến biến động lớn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Chu Đình Nghiêm chính thức ký hợp đồng với CLB Ninh Bình, thay thế chiến lược gia người Hàn Quốc Bae Ji-won trong giai đoạn cuối mùa giải V-League 2025-2026.

Theo kế hoạch, ông Nghiêm sẽ trực tiếp dẫn dắt đội bóng cố đô ở 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2025-2026. Gồm gặp đội chủ nhà Thanh Hóa ngày 31.5 ở vòng 25 và gặp đội khách Hà Tĩnh ở vòng đấu cuối cùng ngày 7.6. Ninh Bình sau trận hòa cực đáng tiếc đội Công an TP.HCM ở vòng 24 ngày 23.5, chỉ thêm được 1 điểm. Hiện đội đứng thứ ba với 45 điểm và vẫn nuôi hy vọng duy trì trong nhóm dẫn đầu của mùa giải (sau đội Công an Hà Nội đã vô địch sớm).

Việc sớm ký hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm còn được xem là bước đi quan trọng của Ninh Bình trong tham vọng xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh ở mùa giải tới, đặc biệt sau quãng thời gian đội bóng liên tục thay đổi cơ cấu ban huấn luyện.

Ninh Bình vẫn nuôi hy vọng đứng trong tốp đầu của giải

HLV Chu Đình Nghiêm có tài cầm quân sắc sảo Minh Tú

Việc HLV Chu Đình Nghiêm cập bến Ninh Bình cũng đồng nghĩa ông chính thức khép lại hành trình nhiều dấu ấn cùng CLB Hải Phòng. Nhà cầm quân sinh năm 1972 đã gắn bó với đội bóng đất Cảng trong nhiều mùa giải và giúp Hải Phòng duy trì vị thế khó chịu tại V-League bằng lối chơi giàu năng lượng, giàu tính chiến đấu.

Thực tế, dấu hiệu chia tay đã xuất hiện từ vài vòng đấu trước. HLV Chu Đình Nghiêm chủ động rời ghế huấn luyện để chuyển giao công việc chuyên môn cho trợ lý Đặng Văn Thành, đồng thời đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Hải Phòng.

Sự thay đổi này từng được xem là bước đệm để ông Nghiêm chuẩn bị cho thử thách mới. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại V-League cùng khả năng xây dựng tập thể giàu bản sắc, chiến lược gia người Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ mang tới diện mạo mới cho Ninh Bình trong giai đoạn chuyển giao.

Trong khi đó, HLV Bae Ji-won chỉ mới tiếp quản Ninh Bình từ giữa tháng 4 nhằm đáp ứng yêu cầu bằng cấp AFC Pro của giải đấu. Tuy nhiên, đội bóng cố đô tiếp tục lựa chọn phương án thay đổi để hướng tới mục tiêu dài hạn hơn.

