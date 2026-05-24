Lịch thi đấu V-League cực nóng hôm nay: Becamex TP.HCM sẽ rớt hạng nếu không thắng nổi SLNA

Những trận đấu trên sân Bình Dương (18 giờ), Hà Tĩnh (18 giờ) và Hàng Đẫy (19 giờ 15), đều mang ý nghĩa đặc biệt, có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho cục diện mùa giải.

Không còn đường lùi

Tâm điểm ở nhóm cuối bảng là cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và SLNA trên sân Bình Dương.

Đây được xem là trận “chung kết ngược” khi cả hai đội vẫn chưa thực sự an toàn trong cuộc chiến trụ hạng. Với 24 điểm, SLNA (đứng thứ 10) đang có lợi thế lớn hơn đối thủ khi nhiều hơn 3 điểm và chỉ cần một kết quả hòa để tiến rất gần tới mục tiêu ở lại V-League.

Bảng xếp hạng đến ngày 23.5 Ảnh: VPF

Nếu hoàn thành nhiệm vụ tại Bình Dương, đội bóng xứ Nghệ sẽ nắm quyền tự quyết trong tay trước trận cuối gặp PVFCAND trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Becamex TP.HCM đang chịu áp lực nặng nề hơn. Dù hiện hơn hai đội cuối bảng 4 điểm, đội chủ nhà hiểu rằng một cú sẩy chân có thể khiến họ tiếp tục rơi vào tình trạng thấp thỏm ở hai vòng cuối cùng. Chính vì vậy, mục tiêu duy nhất của thầy trò đội bóng miền Đông Nam bộ là giành trọn 3 điểm.

Becamex TP.HCM khát khao chiến thắng Ảnh: Hà Nội

Xét về phong độ, SLNA đang gây thất vọng với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong những cuộc chiến sinh tồn của đội bóng xứ Nghệ vẫn là yếu tố đáng gờm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA được đánh giá “già giơ” hơn trong các trận cầu áp lực cao, điều có thể tạo nên khác biệt ở thời điểm quyết định của mùa giải.

Quá khó cho Hà Tĩnh, đối thủ Công an Hà Nội FC quá khủng

Trong khi đó, trên sân Hà Tĩnh, cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu. Đội chủ nhà đã chính thức trụ hạng từ sớm, còn CLB Công an Hà Nội cũng đăng quang trước ba vòng đấu. Dẫu vậy, nhà tân vô địch vẫn còn động lực để hướng tới cột mốc lịch sử khi họ đang nhắm tới việc phá kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC từng thiết lập trước đây.

CLB Công an Hà Nội quá mạnh Ảnh: Minh Tú

Với lực lượng vượt trội cùng tâm lý thoải mái, CLB Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn dù phải thi đấu trên sân khách. Nếu chơi đúng sức, đội bóng ngành công an hoàn toàn đủ khả năng giành thêm một chiến thắng để tiến gần hơn tới cột mốc đáng nhớ.

Đại chiến ở Hàng Đẫy

Cũng rất đáng chú ý là màn so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định. Hà Nội FC hiện có 42 điểm và vẫn nuôi hy vọng chen chân vào tốp 3 khi chỉ kém Ninh Bình FC đúng 3 điểm. Vì thế, đội bóng thủ đô chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm cao nhất.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định dù đã trở thành “cựu vương” nhưng vẫn còn mục tiêu cạnh tranh vị trí trong tốp 5 chung cuộc. Khoảng cách 3 điểm với CLB Công an TP.HCM khiến đội bóng thành Nam chưa muốn buông xuôi ở giai đoạn cuối mùa.

Khi cả hai đội đều còn động lực rõ ràng, trận đấu tại Hàng Đẫy được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Trên lý thuyết, Hà Nội FC đang nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, lợi thế sân nhà cùng sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Tuy nhiên, Nam Định vẫn là đối thủ khó chịu và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

