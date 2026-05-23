Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng ‘bất thình lình’ thắng Hải Phòng, PVF-CAND bị dìm xuống đáy





Đà Nẵng tạo bước ngoặt ở nhóm cuối bảng

Trước loạt trận tối 23.5, cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 đã nóng lên khi PVF-CAND bất ngờ cầm hòa Thể Công Viettel 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này giúp đội bóng cuối bảng có thêm hy vọng trong cuộc chiến trụ lại V-League.

Tuy nhiên, đối thủ trực tiếp của họ là Đà Nẵng lập tức tạo ra bước ngoặt lớn.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 tính đến tối 23.5

Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn đã chủ động chơi tấn công với quyết tâm cao. Đà Nẵng liên tục tạo sức ép về phía khung thành Hải Phòng bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Dù có thời điểm phung phí cơ hội và thậm chí thoát thua nhờ VAR xác định Tagueu việt vị, đội chủ sân Chi Lăng vẫn cho thấy sự quyết tâm lớn hơn.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 34. Makaric phá bẫy việt vị từ giữa sân trước khi bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng trong pha đối mặt với thủ môn Văn Luân.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Sang hiệp 2, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng Đà Nẵng vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tổ chức phản công khá nguy hiểm.

Trong thế trận giằng co, Makaric tiếp tục trở thành người hùng của đội bóng sông Hàn. Phút 81, ngoại binh này dứt điểm một chạm đẹp mắt sau đường căng ngang của đồng đội để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng.

Đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Với 3 điểm giành được, Đà Nẵng nâng tổng điểm lên 20 sau 24 trận, tạm vượt PVF-CAND để vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, PVF-CAND dù giành được 1 điểm quý giá trước Thể Công Viettel nhưng vẫn đứng cuối bảng với 18 điểm.

HAGL chưa thể yên tâm trụ hạng

Ở một diễn biến khác, Thanh Hóa hòa HAGL 1-1 trên sân nhà. HAGL mở tỷ số trước sau tình huống phản lưới của Abdurakhmanov ở phút 16. Tuy nhiên, ngoại binh này sau đó đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Thanh Hóa ở phút 43.

Kết quả hòa khiến cả Thanh Hóa lẫn HAGL chưa thể chính thức trụ hạng. Thanh Hóa hiện có 25 điểm sau 24 trận và xếp vị trí thứ 9, còn HAGL đứng ở vị trí thứ 11 với 23 điểm.

Trong khi đó, ử trận đấu cùng giờ vào tối 23.5, Ninh Bình đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước CLB Công an TP.HCM. Đội bóng cố đô dẫn trước từ phút 40 nhờ bàn thắng của Gustavo, nhưng bị Lee Williams gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5.

HAGL và Thanh Hóa cầm chân nhau với tỷ số 1-1

Trận hòa này khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội áp sát CLB Thể Công Viettel trong cuộc đua vị trí thứ 2. Sau 24 trận, Ninh Bình có 47 điểm, kém Thể Công Viettel 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Còn CLB Công an TP.HCM vẫn xếp ở vị trí thứ 5 với 34 điểm.