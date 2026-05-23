Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng ‘bất thình lình’ thắng Hải Phòng, PVF-CAND bị dìm xuống đáy

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/05/2026 20:17 GMT+7

Đà Nẵng bất ngờ đánh bại Hải Phòng để tạm vượt lên trong cuộc đua trụ hạng ở vòng 24 V-League. Trong khi đó, HAGL vẫn chưa thể yên tâm sau trận hòa Thanh Hóa.


Đà Nẵng tạo bước ngoặt ở nhóm cuối bảng

Trước loạt trận tối 23.5, cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026 đã nóng lên khi PVF-CAND bất ngờ cầm hòa Thể Công Viettel 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này giúp đội bóng cuối bảng có thêm hy vọng trong cuộc chiến trụ lại V-League.

Tuy nhiên, đối thủ trực tiếp của họ là Đà Nẵng lập tức tạo ra bước ngoặt lớn.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng ‘bất thình lình’ thắng Hải Phòng, PVF-CAND bị dìm xuống đáy- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 tính đến tối 23.5

Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn đã chủ động chơi tấn công với quyết tâm cao. Đà Nẵng liên tục tạo sức ép về phía khung thành Hải Phòng bằng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Dù có thời điểm phung phí cơ hội và thậm chí thoát thua nhờ VAR xác định Tagueu việt vị, đội chủ sân Chi Lăng vẫn cho thấy sự quyết tâm lớn hơn.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Đà Nẵng cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 34. Makaric phá bẫy việt vị từ giữa sân trước khi bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng trong pha đối mặt với thủ môn Văn Luân.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Sang hiệp 2, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ, nhưng Đà Nẵng vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và tổ chức phản công khá nguy hiểm.

Trong thế trận giằng co, Makaric tiếp tục trở thành người hùng của đội bóng sông Hàn. Phút 81, ngoại binh này dứt điểm một chạm đẹp mắt sau đường căng ngang của đồng đội để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đà Nẵng.

Đây là chiến thắng cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Với 3 điểm giành được, Đà Nẵng nâng tổng điểm lên 20 sau 24 trận, tạm vượt PVF-CAND để vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, PVF-CAND dù giành được 1 điểm quý giá trước Thể Công Viettel nhưng vẫn đứng cuối bảng với 18 điểm. 

HAGL chưa thể yên tâm trụ hạng

Ở một diễn biến khác, Thanh Hóa hòa HAGL 1-1 trên sân nhà. HAGL mở tỷ số trước sau tình huống phản lưới của Abdurakhmanov ở phút 16. Tuy nhiên, ngoại binh này sau đó đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Thanh Hóa ở phút 43.

Kết quả hòa khiến cả Thanh Hóa lẫn HAGL chưa thể chính thức trụ hạng. Thanh Hóa hiện có 25 điểm sau 24 trận và xếp vị trí thứ 9, còn HAGL đứng ở vị trí thứ 11 với 23 điểm.

Highlight CLB Thanh Hóa 1-1 HAGL: Chưa đội nào an tâm trụ hạng

Trong khi đó, ử trận đấu cùng giờ vào tối 23.5, Ninh Bình đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước CLB Công an TP.HCM. Đội bóng cố đô dẫn trước từ phút 40 nhờ bàn thắng của Gustavo, nhưng bị Lee Williams gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng ‘bất thình lình’ thắng Hải Phòng, PVF-CAND bị dìm xuống đáy- Ảnh 2.

HAGL và Thanh Hóa cầm chân nhau với tỷ số 1-1

ẢNH: MINH TÚ

Trận hòa này khiến Ninh Bình bỏ lỡ cơ hội áp sát CLB Thể Công Viettel trong cuộc đua vị trí thứ 2. Sau 24 trận, Ninh Bình có 47 điểm, kém Thể Công Viettel 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Còn CLB Công an TP.HCM vẫn xếp ở vị trí thứ 5 với 34 điểm. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Bị CLB Công an TP.HCM chia điểm đau đớn, Ninh Bình cầm vàng còn để vàng rơi: Nguy cơ 'rơi' tốp

Bị CLB Công an TP.HCM chia điểm đau đớn, Ninh Bình cầm vàng còn để vàng rơi: Nguy cơ 'rơi' tốp

Tối 23.5, ở vòng 24 V-League 2025-2026, bàn thắng ở phút bù giờ của Lee Williams giúp CLB Công an TP.HCM có được trận hòa 1-1 ngay trên sân của đội Ninh Bình.

Trung Kiên cứu thua cực hay, HAGL hòa kịch tính Thanh Hóa: Vẫn chưa thể trụ hạng!

Người hùng Công Phượng ghi bàn liên tiếp, điềm lành thăng hạng cho Trường Tươi Đồng Nai

Khám phá thêm chủ đề

Bảng xếp hạng V-League CLB HAGL CLB SHB Đà Nẵng CLB Ninh Bình cuôc chiến trụ hạng vòng 24 V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận