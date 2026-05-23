Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng Công Phượng ghi bàn liên tiếp, điềm lành thăng hạng cho Trường Tươi Đồng Nai

Tiểu Bảo
23/05/2026 14:47 GMT+7

Từ chỗ ngỡ rằng mùa giải đã sớm khép lại với Công Phượng, bất ngờ anh ghi bàn liên tiếp khi trở lại ở giai đoạn quyết định, đem về những chiến thắng quý như kim cương cho Trường Tươi Đồng Nai.

Công Phượng là người hùng giúp đem về 2 chiến thắng quý như kim cương cho Trường Tươi Đồng Nai

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Trường Tươi Đồng Nai bứt tốc mạnh mẽ

Vòng 18, Trường Tươi Đồng Nai sau chiến thắng đậm 6-0 trước Thanh Niên TP.HCM tự tin hành quân ra miền Bắc, nhưng nhận thất bại 1-2 với bàn thua vào cuối trận trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bắc Ninh.

Kết quả này không chỉ khiến Trường Tươi Đồng Nai lỡ cơ hội vô địch sớm, mà còn khiến đại diện Đông Nam bộ đứng trước nguy cơ để kình địch bắt kịp, thậm chí vượt mặt khi khoảng cách chỉ là 3 điểm trong khi đối thủ còn 1 trận chưa đá và trội hơn về thành tích đối đầu.

Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Trường Tươi Đồng Nai có sự trở lại cực kỳ quan trọng: người hùng Công Phượng ghi bàn liên tiếp. Kịp bình phục chấn thương, cựu đội trưởng HAGL có 2 pha lập công liên tiếp trong 2 trận gần nhất.

Công Phượng và Minh Vương cùng ghi bàn đem về chiến thắng 3-0 trước ĐH Văn Hiến

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Đó là bàn ấn định kết quả 3-0 trước ĐH Văn Hiến ở vòng 19, đặc biệt Công Phượng đã ghi bàn duy nhất đem về chiến thắng tối thiểu nhưng quý như vàng trước CLB TP.HCM, giúp Trường Tươi Đồng Nai tạm vượt lên với 47 điểm.

Những chiến thắng đó càng quý giá khi Bắc Ninh FC đã bị cầm hòa 2-2 trước Khatoco Khánh Hòa ở vòng 19, phải đối diện với thực tế đang bị Trường Tươi Đồng Nai bỏ xa đến 8 điểm trước khi bước vào vòng 20 (sẽ gặp Thanh Niên TP.HCM lúc 16 giờ ngày 24.5).

Điều này đồng nghĩa trong giai đoạn nước sôi lửa đỏ nhất, Công Phượng đã giật lại quyền tự quyết vào tay Trường Tươi Đồng Nai. Chỉ cần có ít nhất 1 chiến thắng trong 2 trận cuối gặp CLB Long An và Xuân Thiện Phú Thọ, chức vô địch Giải hạng nhất quốc gia 2025 - 2026 kèm tấm vé dự V-League 2026 - 2026 sẽ chắc chắn thuộc về họ.

Công Phượng luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng đội và CĐV

ảnh: Trường Tươi Đồng Nai

Nhưng với tinh thần và sự gắn kết đang có cùng Công Phượng đang trở lại đem đến những may mắn và hiệu quả trên sân cỏ, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ nghiêm túc hướng đến mục tiêu giành trọn 6 điểm trong 2 trận cuối.

Đó là cái đích hợp lý nhằm khép lại hoàn hảo mùa giải giàu cảm xúc, để trọn vẹn ngày vui dành tặng khán giả - đặc biệt Công Phượng rất muốn tri ân fan đã luôn ủng hộ anh - trước khi hướng đến những mục tiêu lớn hơn ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

