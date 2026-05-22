Nguyễn Thái Quốc Cường tự tin thoát bóng người anh họ Công Phượng

Quốc Cường đá chính cho U.23 Việt Nam trước Lào tại SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Nguyễn Thái Quốc Cường: Tiến bộ nhờ nền tảng vững chắc

Khi mới đến mảnh đất hình chữ S, HLV Kim Sang-sik đã dẫn dắt đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 mà không có sự góp mặt của tài năng trẻ Nguyễn Thái Quốc Cường - người trước đó vẫn được biết đến với biệt danh "em họ của Công Phượng".

Nhưng sau đó, bằng những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ chuyên nghiệp, đặc biệt suất đá chính và ghi bàn đều đặn trong màu áo CLB CA TP.HCM, cựu học viên của Học viện Bóng đá HAGL và Nutifood đã thuyết phục được nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Từng bước chậm mà chắc chắn, Nguyễn Thái Quốc Cường đã trở thành một phần quan trọng của đội tuyển U.23 Việt Nam, nhiều trận đá chính trong hành trình đoạt HCV SEA Games 33 tại Thái Lan và sau đó là HCĐ VCK U.23 châu Á 2026.

Vào lúc này, Quốc Cường đã khẳng định vị trí vững chắc ở CLB CA TP.HCM, sau 23 vòng đã có 21 lần ra sân và đóng góp 3 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo giúp đội bóng đang nằm trong tốp 5 ở V-League 2025 - 2026.

Nguyễn Thái Quốc Cường đối đầu U.23 Thái Lan tại chung kết SEA Games 33 ảnh: Nhật Thịnh

Nhìn lại hành trình giàu cảm xúc của mình, Nguyễn Thái Quốc Cường cảm thấy may mắn nhờ đã sớm được trang bị hành trang đầy đủ khi còn là cầu thủ trẻ, trong đó phải nhắc đến giai đoạn khoác áo Học viện Bóng đá Nutifood.

Tiền vệ sinh năm 2004 chia sẻ: "Tôi có may mắn được đào tạo toàn diện tại khóa 4 Học viện Bóng đá HAGL JMG và sau đó là Học viện Bóng đá Nutifood, được làm học trò thầy Giôm nên được truyền dạy kỹ thuật bóng đá bài bản chuẩn châu Âu.

Nhờ sợi dây kết nối là HLV Guillaume Graechen, nên giáo án của 2 học viện có sự tương đồng rất lớn về các bài tập chuyên môn hiện đại. Ở Học viện HAGL JMG khẩu phần ăn, điều kiện sinh hoạt rất tốt.

Khi chúng tôi được chuyển giao đến Học viện Bóng đá Nutifood, bên cạnh các chế độ dinh dưỡng bài bản, còn tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức bổ ích, làm dày hành trang chuẩn bị để vài năm sau bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Thầy Giôm trong buổi trao đổi chuyên môn tại Học viện Bóng đá Nutifood ảnh: Linh Nhi

Học viện Bóng đá Nutifood chăm sóc sức khỏe chúng tôi rất tốt. Các cô chú và các thầy chăm lo chu đáo, không riêng gì chuyên môn mà còn ở mọi mặt cuộc sống trong chiến lược phát triển toàn diện dành cho các học viên".

Em họ của Công Phượng nói tiếp: "Đặc biệt, Học viện Bóng đá Nutifood từng nhiều lần mời các chuyên gia tâm lý thực hiện những buổi nói chuyện và chia sẻ, giúp chúng tôi trang bị kiến thức tâm lý, sức khỏe thể chất và tinh thần vững vàng.

Bằng nhiều cách khác nhau, các cầu thủ của Học viện Bóng đá Nutifood được trang bị kiến thức, bản lĩnh để đối diện tất cả những điều tích cực, tiêu cực đến từ mạng xã hội, truyền thông cũng như những yếu tố từ bên ngoài sân cỏ.

Tiền vệ Quốc Cường tự tin chia sẻ với báo chí trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các thầy cô và những chuyên gia phân tích cho chúng tôi, để từ đó bản thân đưa ra những lựa chọn để không bị ảnh hưởng tâm lý khi bước vào sự cạnh tranh khốc liệt ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp".

Năm 2023 ở tuổi 19, Nguyễn Thái Quốc Cường nhanh chóng khẳng định tài năng, bản lĩnh của mình ở môi trường chuyên nghiệp, đá chính tại CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là CLB TP.HCM), trước khi khoác áo CLB CA TP.HCM từ giữa năm 2024 đến nay.

Nhờ nền tảng đào tạo hiện đại, nên Quốc Cường đã nhanh chóng thích ứng với những yêu cầu khắt khe của HLV Kim Sang-sik, từ đó khẳng định được một vị trí vững chắc trong màu áo U.23 Việt Nam nơi anh thường xuyên tự tin trao đổi tiếng Anh với trọng tài và các đối thủ.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, tiền vệ trẻ cho biết đang rất quyết tâm để cống hiến tốt hơn nữa cho CLB CA TP.HCM, từ đó hoàn thiện bản thân để có thể hướng đến mục tiêu cao hơn là khoác áo đội tuyển Việt Nam.