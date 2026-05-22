Lịch thi đấu World Cup cực mới của U.17 Việt Nam: Cơ hội thắng rộng mở, chưa biết xem kênh nào

Hồng Nam
22/05/2026 11:35 GMT+7

U.17 Việt Nam sẽ bước tới đấu trường U.17 World Cup 2026 vào tháng 11 năm nay, với 3 trận đấu trong khuôn khổ bảng G.

Lịch thi đấu thuận lợi của U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G U.17 World Cup 2026, cùng các đối thủ U.17 Mali, U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Đây là bảng đấu "khó thở", khi Mali là thế lực ở sân chơi trẻ châu Phi và thế giới, Bỉ cũng là đại diện hùng mạnh đến từ châu Âu, còn New Zealand là nhà vô địch châu Đại Dương.

Tuy nhiên, mục tiêu có điểm số, hay có bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup là hoàn toàn khả thi, nếu U.17 Việt Nam tính toán điểm rơi phong độ hợp lý.

Bảng đấu của U.17 Việt Nam

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam đá trận ra quân gặp U.17 Bỉ vào ngày 20.11. Đây là màn ra quân được đánh giá vô cùng khó khăn, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội phải chạm trán tập thể có thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội.

Cơ hội chiến thắng sẽ đến vào ngày 23.11, khi U.17 Việt Nam đối đầu U.17 New Zealand. U.17 New Zealand từng 11 lần dự World Cup, nhưng chủ yếu vì lực cạnh tranh tại châu Đại Dương quá yếu (chủ yếu gồm các đội như Fiji, New Cadelonia). 4 kỳ World Cup gần nhất, U.17 New Zealand bị loại ở vòng bảng. Dù có thể hình rất tốt, nhưng tố chất chiến thuật của đội bóng châu Đại Dương không quá nổi trội. Đây là trận đấu U.17 Việt Nam có thể đặt mục tiêu từ hòa đến thắng, nếu nghiên cứu kỹ đối thủ và dồn mọi nguồn lực. 

Trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 26.11, khi U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Mali. Đại diện châu Phi rất mạnh, nhưng việc gặp đối thủ này ở trận cuối cũng là lợi thế, khi thầy trò HLV Cristiano Roland đã quen với nhịp độ thi đấu ở World Cup, thay vì có thể còn bỡ ngỡ trong 1, 2 trận đầu.

Để có vé đi tiếp, U.17 Việt Nam cần đoạt ngôi nhất, nhì bảng, hoặc nằm trong nhóm 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. 

Chưa có kênh phát sóng 

Hiện bản quyền U.17 World Cup 2026 chưa thuộc về đơn vị truyền hình nào. 

Dù vậy, với sự nhập cuộc mạnh mẽ của truyền hình bản quyền Việt Nam trong những năm qua (các giải của đội tuyển quốc gia, U.23, U.20 và U.17 đều được phát sóng đầy đủ), có khả năng khán giả Việt Nam sẽ được xem và cổ vũ trực tiếp cho đoàn quân của Roland tại giải đấu đỉnh cao trên đất Qatar. 

U.17 Việt Nam tập huấn nước ngoài trước khi dự U.17 World Cup

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, việc tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 không chỉ có ý nghĩa với riêng thế hệ cầu thủ hiện tại mà còn tạo động lực cho các lứa U.17 tiếp theo của bóng đá Việt Nam phấn đấu vươn tới sân chơi thế giới, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng kế cận của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Phó chủ tịch Trần Anh Tú đồng thời khẳng định VFF xác định công tác chuẩn bị cho U.17 Việt Nam trong thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kế hoạch chuyên môn đã xây dựng, VFF sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban huấn luyện để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn, thể lực cũng như bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào giải.


U.17 Việt Nam rơi bảng đấu khó ở World Cup, sếp lớn VFF tuyên bố đặc biệt

