U.17 Việt Nam sẽ gây sốc ở World Cup: Không ngại Bỉ và á quân châu Phi

U.17 Việt Nam chạm trán á quân châu Phi

Lễ bốc thăm vòng bảng U.17 World Cup 2026 đã diễn ra tối 21.5. Lá thăm may rủi đưa U.17 Việt Nam rơi vào bảng G, cùng các đối thủ U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 New Zealand.

Đây là bảng đấu không dễ dàng, đặc biệt với những đối thủ giỏi đào tạo trẻ và có kinh nghiệm tại World Cup trẻ như Bỉ hay Mali.

U.17 Việt Nam nằm ở bảng G ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Với tư cách là đội hạt giống số một, U.17 Mali là cái tên "cứng cựa" nhất bảng G. Đại diện châu Phi từng 7 lần dự U.17 World Cup, với thành tích ấn tượng: 7 lần vượt qua vòng bảng, đoạt ngôi á quân năm 2015, hạng tư năm 2017 và hạng ba năm 2023. Tại U.17 World Cup 2025, U.17 Mali dừng bước ở vòng 16 đội. Đây cũng là 2 lần hiếm hoi trong số 7 lần góp mặt, U.17 Mali không có mặt ở ít nhất tứ kết.

Tại châu Phi, U.17 Mali là thế lực với hai lần vô địch (2015, 2017). Tại giải U.17 châu Phi 2025, U.17 Mali xuất sắc vượt qua nhiều đội mạnh để đoạt ngôi á quân. Điểm mạnh của U.17 Mali là lối chơi đậm chất kỹ thuật, với các cầu thủ có tốc độ, thể lực, sức càn lướt và khả năng qua người thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Dù còn hạn chế ở nền tảng chiến thuật khi chơi tương đối bản năng (điểm chung của các đội châu Phi), nhưng U.17 Mali có thể lấy tố chất cá nhân để bù trừ. Nhờ vậy, đội bóng của Soumaiia Coulibaly thường xuyên đi sâu ở các giải lớn.

U.17 Bỉ cũng là đội bóng rất mạnh, với 3 lần dự U.17 World Cup. Thành tích tốt nhất của đội trẻ "Quỷ đỏ" là đoạt hạng ba năm 2015.

Có thể hiểu cho số lần dự World Cup ít ỏi của Bỉ, bởi mức độ cạnh tranh ở châu Âu quá khắc nghiệt. Tại đây, những đội tuyển trẻ như Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha... thường chiếm ưu thế lớn nhờ nguồn cầu thủ hùng hậu và số lượng giải trẻ phong phú. Vòng loại U.17 World Cup khu vực châu Âu khắc liệt đến mức, cả đương kim vô địch Bồ Đào Nha và đương kim á quân Áo đều đã bị loại.

Còn với U.17 Bỉ, dù chỉ lọt vào vòng 32 đội mùa trước, nhưng thế hệ hậu bối của Kevin de Bruyne, Eden Hazard... vẫn rất chất lượng, với thể hình lý tưởng, kỹ chiến thuật tốt và lối đá trực diện đặc trưng châu Âu.

U.17 Việt Nam có 6 tháng chuẩn bị cho World Cup ẢNH: VFF

U.17 New Zealand là đối thủ khả dĩ nhất để U.17 Việt Nam lấy điểm. Dù có 11 lần dự World Cup, nhưng chủ yếu bóng đá trẻ New Zealand được dự giải thế giới là vì lực cạnh tranh tại châu Đại Dương quá yếu. Sau khi Úc chuyển sang Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), New Zealand không có đối thủ tại châu Đại Dương, dù ở cấp đội tuyển quốc gia hay U.17.

Tuy nhiên, việc chỉ gặp những đội như Fiji, New Cadelonia... khiến U.17 New Zealand thiếu sự cọ xát ở cấp độ cao. 4 lần gần nhất đá U.17 World Cup, U.17 New Zealand đều bị loại ở vòng bảng.

Quyết tâm

HLV Cristiano Roland và U.17 Việt Nam đã nắm được tình hình bảng đấu. Việc sớm xác định được đối thủ sẽ giúp toàn đội lên kế hoạch chuẩn bị chu toàn.

"Tôi hy vọng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng U.17 Việt Nam có kế hoạch đặc biệt cho World Cup. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình", Roland trả lời báo chí.

Tại VCK U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam thắng U.17 Yemen (1-0) và U.17 UAE (3-2), thua U.17 Hàn Quốc (1-4), dẫn đầu bảng C với 6 điểm. Tại tứ kết, thầy trò HLV Cristiano Roland thua 0-3 trước U.17 Úc.

Vòng chung kết U.17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển trẻ mạnh nhất thế giới. 48 đội bóng được chia thành 12 bảng đấu, chọn ra 32 đội (12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất) bước vào vòng knock-out.